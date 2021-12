Useita poliisin partioita etsii räjähdysaineita Espoon Myllärintiellä sijaitsevalta rakennustyömaalta.

Espoon Myllärintiellä on käynnissä useita tunteja kestänyt poliisioperaatio, jossa poliisi etsii räjähdysaineita rakennustyömaalta. Kyseessä on Itä-Uudenmaan poliisin tutkittavana olevaan tapaukseen liittyvä tarkastustehtävä.

Paikalla on useita Länsi-Uudenmaan poliisin ja Itä-Uudenmaan poliisin partioita ja alue on eristetty sivullisten turvaamiseksi. Operaatio on jatkunut keskiviikkoaamusta asti.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti asiasta Twitterissä puolen päivän aikaan keskiviikkona.