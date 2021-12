Koronavirusta on Helsingissä liikkeellä paljon. Ilmaantuvuudessa korostuvat nyt Pikku Huopalahti ja Tuomarinkylä. Myös itäisissä osissa on paljon tautitapauksia.

Helsingissä esiintyy nyt koronavirusta ympäri kaupunkia, mutta tietyt asuinalueet nousevat tilastoissa muita selvemmin esiin. Kaupunki julkaisi tuoreimmat tiedot alueellisista tartuntamääristä keskiviikkona.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja on kahden viikon aikana todettu Tuomarinkylä-Torpparinmäen alueella, jossa ilmaantuvuus on sataatuhatta asukasta kohden 1561. Toiseksi suurin ilmaantuvuus on nyt Pikku Huopalahdessa, jossa vastaava lukema on 1004.

Ilmaantuvuus kipuaa korkealle myös pienillä asuinalueilla, kuten Östersundomissa ja Kivihaassa. Tartuntoja on molemmissa paikoissa viime viikkoina kuitenkin todettu alle parikymmentä.

Koko Helsingissä tartuntojen ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon aikana on 501 sataatuhatta asukasta kohden. Tartuntamäärät ovat kasvussa, sillä viikko sitten vastaava luku oli 400 ja sitä edeltäneellä viikolla 374.

Maltillisin tilanne ilmaantuvuuden suhteen on Vattuniemen, Pajamäen, Keski-Töölön, Kaartinkaupungin ja Länsi-Pasilan alueilla. Osa postinumeroalueista, kuten Suomenlinna ja Santahamina, eivät ole mukana listauksessa.

Määrällisesti eniten tartuntoja on viimeisen kahden viikon aikana todettu itäisen Helsingin väkirikkailla alueilla.

Suurin rypäs löytyy Etelä-Vuosaaressa, jossa todettiin 171 koronatartuntaa. Toiseksi eniten tartuntoja havaittiin Kontula-Vesalan alueella, jossa tartuntoja ilmeni 121. Tartuntoja todettiin verrattain paljon myös Kalliossa, yhteensä 93 tapausta.

Vaikka näillä alueilla on havaittu paljon tartuntoja, ei niiden ilmaantuvuus ole koko kaupungin pahimmasta päästä. Etelä-Vuosaaren ilmaantuvuus on nyt 747, Kontula-Vesalan 465 ja Kallion 519.

Tuomarinkylän ja Torpparinmäen postinumeroalue ovat Kivihaan ja Östersundomin tavoin väkimäärältään melko pieniä, eli niissä yksittäinenkin tartuntarypäs voi nostaa ilmaantuvuutta merkittävästi, arvioi Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Hänen mukaansa tartuntojen määrä heijastelee yleisesti ottaen hyvin pitkälti sitä, kuinka suuri rokotuskattavuus on ja kuinka paljon alueen asukkaat käyvät testeissä.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa asuinalueen lähikoulussa uutisoidaan olevan tartuntoja, voi ilmaantuvuus Lukkarisen mukaan nousta keinotekoisesti suhteessa naapurialueisiin, kun rokotetutkin perheet alkavat käydä ahkerammin testeissä ja positiivisia löydöksiä ilmenee.

”Koronavirusta on Helsingissä liikkeellä niin paljon, että alueiden erot selittyvät lähinnä sillä, kuinka ahkerasti testeissä käydään.”

Hän kuitenkin lisää, että Torpparinmäessä alakouluikäisillä on viime aikoina todettu poikkeuksellisen paljon tartuntoja.

Pikku Huopalahden korkeaa ilmaantuvuutta taas saattaa osittain selittää suurempi vieraskielisten osuus alueen väestöstä. Lukkarisen mukaan on yleisesti tiedossa, että muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien kohdalla rokotuskattavuus on matalampi.

Näin ollen heitä on kehotettu käymään aktiivisesti koronatesteissä, minkä johdosta myös alueen ilmaantuvuus saattaa pistää silmään tilastoissa.

Aiemmin syksyllä on useampaan otteeseen uutisoitu, että Helsingin koronatartunnat painottuvat ennen kaikkea kaupungin itäosiin. Lukkarisen mukaan mikään yksittäinen alue ei kuitenkaan enää nouse erityisemmin esiin, sillä virusta on nyt kaikkialla.

Lukkarisen mukaan tapauksia on todennäköisesti enemmän kuin tilastot antavat ymmärtää ja nyt tulisi ilmaantuvuuden sijaan kiinnittää huomiota rokottamattomien määrään ja sairaalahoidon tarpeen kasvuun.

”Kartta kertoo tartunnat ihmisen kotiosoitteen perusteella, mutta tartunnanhan on voinut saada jostain ihan muualta”, Lukkarinen toteaa.

”Missään yksittäisessä postinumerossa tuskin on toista isompia riskejä. Varpaillaan tulee nyt olla joka puolella kaupunkia.”

Lukkarinen pohtii, että joissain tapauksissa koronatestiin hakeutuminen lieväoireisena voi olla jopa turhaa, jos itse ja koko lähipiiri on rokotesuojassa. Sen sijaan hän peräänkuuluttaa, että oireisina ymmärrettäisiin pysyä kotona, jolloin myöskään muut taudit, kuten influenssa ja rs-virus, eivät pääsisi leviämään.

”Koronapassi tai edes tuore negatiivinen testitulos ei tarkoita sitä, että flunssassa saisi lähteä vaikkapa baariin tai tapahtumiin. Nyt pitäisi olla malttia ymmärtää, että koronan lisäksi on muitakin tartuntatauteja liikkeellä.”

Hänen mukaansa ihmiset eivät saisi tuudittautua myöskään siihen, että koronapassin kanssa voisi oireettomana lähteä ilman maskia tai hygieniasta piittaamattomana tapahtumiin.

Helsingin koronatilanne on heikentynyt muutamassa viikossa merkittävästi ja uusimman omikronvariantin osuus on Helsingissä nousemassa nopeasti, pormestari Juhana Vartiainen sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan.

”Suunta tartuntamäärissä on valitettavasti nousujohteinen. Tartuntoja on yhtä paljon kuin viime kevään epidemiahuipussa, pahimpina päivinä yli 400”, Vartiainen sanoi.