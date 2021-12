Harvinainen hanhi talvehtii sorsajoukon jatkeena – On arvoitus miksi itäinen vieras jäi talveksi Helsinkiin

Tundrahanhi on talvehtinut Helsingissä vain kerran aiemmin.

Helsingin keskustassa Töölönlahtea kiertävä kävelijä voi nyt törmätä hyvin harvinaislaatuiseen näkyyn: pääkaupungin ydinkeskustaan on asettunut talvehtimaan tundrahanhi. Pohjois-Venäjällä pesivä arktinen hanhilaji on talvehtinut Helsingissä aiemmin vain yhden kerran talvella 1990–1991.

Tundrahanhen normaalit talvehtimisalueet ovat etelämpänä Tanskan, Saksan ja Hollannin rannikoilla ja pelloilla.

Tundrahanhi havaittiin Töölönlahdella ensimmäisen kerran aamulla 23. marraskuuta, jolloin yhden ensimmäisistä havainnoista teki tämän jutun kirjoittaja. Nyt hanhea on nähty lintuharrastajien Tiira-palvelun havaintoaineiston perusteella lahden rannalla niin usein, että talvehtimisyritys on tosiasia.

”On se selvästi jäänyt talvehtimaan”, sanoo Suomen luonnontieteellisellä keskusmuseolla työskentelevä lintututkija Aleksi Lehikoinen.

”Tässähän oli tämä kylmä pulssi välissä, eikä se silti lähtenyt eteenpäin.”

Tundrahanhi ruokaili torstaina aamupäivällä sinisorsien seurassa Kansallisoopperan ja Töölönlahden välisellä nurmialueella.

Lehikoinen uskoo, että hanhella on hyvät mahdollisuudet selvitä talvesta, jos kanahaukka tai kettu ei sitä vie. Se on kuitenkin riippuvainen ruokinnasta.

Lehikoisen mukaan hanhi pystyy syömään monenlaista ravintoa eikä leipäkään sille luultavasti ole pahasta. ”Jyvät voisivat kuitenkin olla vielä luontaisempaa ravintoa.”

Seuraava jännityksen paikka on Lehikoisen mukaan uusi vuosi. ”Jännä nähdä, miten se reagoi ilotulituksiin.”

Helsingissä on aiemmin käynyt niinkin, että jotkin harvinaiset talvehtijat ovat säikähtäneet uudenvuoden hulinoita niin pahanpäiväisesti, ettei niitä sen jälkeen ole nähty.

Torstaina aamupäivällä tämä tänä kesänä kuoriutunut nuori tundrahanhi viihtyi Kansallisoopperan ja Töölönlahden välisellä nurmialueella sinisorsien ja paljon itseään suurempien kanadanhanhien seurassa.

Se näytti oppineen nopeasti kaupungin tavoille: kun paikalle saapui ruokkijoita, sekin koitti taapertaa kohti murusia. Useimmilla kerroilla tottuneemmat kaupunkisorsat kuitenkin ehtivät ensin, ja tundrahanhi tyytyi syömään heittojen välissä luonnollista ravintoaan eli nurmea.

Hanhi ei juurikaan näyttänyt säikkyvän ohikulkijoita tai edes ohi suhahtelevia sähköpotkulautoja.

Tundrahanhi on arktinen hanhilaji. Lähimpänä Suomea se pesii Pohjois-Venäjällä Kaninin niemimaalla. Suomessa se ei ole pesinyt koskaan, mutta muuttoaikoina keväällä ja syksyllä tuhannet ja joskus kymmenetkin tuhannet tundrahanhet ylittävät Suomen ja levähtävät Suomen pelloilla.

On arvoitus, miksi tämä yksilö on päätynyt Helsinkiin. Luultavasti se on tavalla tai toisella ajautunut eroon vanhemmistaan, joiden olisi pitänyt sille muuttoreitti opettaa.

”Tämä on puhdasta spekulaatiota, mutta hanhethan muuttavat myös öisin. Se ei ole ehkä huomannut muiden lähtöä tai parvi on hajonnut yöllä ja se on eksynyt vanhemmistaan”, Lehikoinen arvelee.

On myös mahdollista, että sen vanhemmat on ammuttu Venäjällä. Tundrahanhia saa metsästää Venäjällä myös muuttoaikaan. Tundrahanhien kanta Siperiassa on vakaa ja kasvamaan päin.

”Usein käy niin, että pellolle laskeutuu perheestä ensimmäisenä vanhemmat. Jos haulikolla sitten ammutaan kaksi kertaa, yleensä ammutaan molemmat vanhemmat”, Lehikoinen selittää.

Hanhen vasemmassa nilkassa näkyi rengas, joka siihen pantiin maanantaina.

Suomessa pesivistä lajeista tundrahanhea muistuttaa eniten metsähanhi. Tundrahanhen nokka on kaikissa asuissa kuitenkin oranssin sijaan enemmänkin pinkki ja siinä ei ole metsähanhelle tyypillisiä mustia kuvioita. Lisäksi tundrahanhi on hieman pienempi ja sen siivet ovat vaaleammat.

Tundrahanhi lennähti pyörätien yli Helsingin Töölönlahden rannalla.

Aikuisilla linnuilla tundrahanhen helpoimpia tuntomerkkejä ovat valkoinen otsalaikku ja vatsan mustat raidat. Ne eivät kuitenkaan tällaisen nuoren linnun asuun kuulu.

Töölönlahden tundrahanhella on viime maanantaista asti ollut lisäksi aivan yksilöllinenkin tuntomerkki: vasemmassa jalassa on rengas ja siinä oma koodi.

Hanhi rengastettiin maanantaina sen jälkeen, kun se oli pyydystetty heittoverkolla. Renkaan avulla sen liikkeistä saadaan tietoja, jos hanhi ja rengas joskus jossain muualla maailmassa löytyvät.

Lue lisää: Taivaalta saapuu pelottava viesti: Suomen eteläisimmässä kärjessä on yleisöltä suljettu paikka, jossa Suomen luonnon hälytystila näkyy ehkä selvemmin kuin missään

Lehikoisen mukaan hanhi oli rengastettaessa hyvässä kunnossa.

Lehikoinen ei vielä uskalla ottaa kantaa siihen, onko Töölönlahden hanhi satunnainen eksyjä vai suuremman joukon etupartio.

”Tällä tavallahan levinneisyysalueiden muutokset kuitenkin tapahtuvat, yksittäisten lintujen kautta”, hän sanoo.

Muutoksia ohjaavat Lehikoisen mukaan naaraat. Töölönlahden lintu oli rengastettaessa keskikokoinen, joten sen sukupuolta ei koonkaan perusteella pystytty päättelemään.

Jos lintu olisi naaras ja jos se selviytyy talvesta ja onnistuu kevättalvella palaamaan pesimään Siperiaan, se saattaa seuraavana syksynä tuoda poikasensa talvehtimaan Töölönlahden leipä-apajien äärelle.