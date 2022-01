Elielinaukiolle liikennöivien bussien siirtyminen Kamppiin aukion rakentamissuunnitelmien myötä herättää huolta Helsingin seudun liikenteessä (HSL).

Huolet liittyvät esimerkiksi siihen, että keskeisen bussiterminaalin poistaminen käytöstä heikentäisi ydinkeskustan saavutettavuutta. Lisäksi suunnitteilla olevat raidehankkeet eivät HSL:n mukaan vähennä toteutuessaan niin merkittävästi bussiliikennettä, että kaikki bussit varmasti mahtuisivat Kampin terminaaliin.

HSL:n näkemyksen mukaan Elielinaukiolta on sen keskeisen sijainnin vuoksi myös hyvä järjestää yöliikenteen yhteyksiä ja junaliikennettä korvaavia yhteyksiä raideliikenteen häiriötilanteissa.

Elielinaukio on keskeinen bussiterminaali, jota käyttää arkisin noin 16 000 matkustajaa.

Se palvelee Kampin terminaalin kanssa yhdessä läntisen Helsingin, läntisen Vantaan ja Espoon suunnan yhteyksiä. Elielinaukio on lisäksi merkittävä yöliikenteen terminaali.

Bussiliikenteen siirto Elielinaukiolta Kamppiin on noussut esiin Elielinaukion rakentamissuunnitelmien yhteydessä. Joulukuussa ratkenneen arkkitehtuurikilpailun tuloksen perusteella aukiolle on nousemassa 30 000 kerrosneliön kokoinen rakennus, joka havainnekuvissa kulkee nimellä Klyyga.

Lue lisää: Elielinaukion kilpailun voittanut ”Klyyga” saa tutkijoilta varovaista kiitosta – ”Tällä hetkellä Elielinaukio ei ole erityisen miellyttävä kaupunkitila”

Havainnekuva arkkitehtuurikilpailun voittaneesta Klyyga-ehdotuksesta.

Todellisuudessa kilpailun voitto on kuitenkin vasta suunnitteluprosessin alku, sillä edessä on vielä asemakaavoitusvaihe ja kaupunginvaltuuston lopullinen hyväksyntä.

Lue lisää: Arkkitehtuurikilpailun ratkaisu ei sanele Elielinaukion tulevaisuutta – Näistä syistä aukion kohtalo on todellisuudessa vielä täysin auki

Alueen tuleva arkkitehtuuri ja rakentamisen mittakaava on ollut runsaasti esillä, mutta Elielinaukion bussiterminaalin kohtalo on toistaiseksi jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle.

”Jatkossakin Helsingin keskustaan suuntautuu merkittävä määrä bussiliikennettä, joka luonnollisesti tarvitsee toimivat päätepysäkkiratkaisut”, sanoo HSL:n linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmän päällikkö Aleksi Manninen.

HSL on ollut jo pidempään sillä kannalla, ettei kaiken bussiliikenteen siirtäminen Elielinaukiolta Kamppiin välttämättä ole kovinkaan toimiva ratkaisu.

”HSL on parhaillaan kaupungin kanssa mukana työryhmässä, jossa pohditaan, miten tilanteen voisi ratkaista.”

” ”Helsingin ja HSL:n näkemykset asiasta eroavat toisistaan.”

Kun HS kertoi Elielinaukion ja Asema-aukion rakentamissuunnitelmista elokuussa 2020, hanketta vetävän sijoittajaryhmän nokkamies Vesa Olkkola painotti, ettei Elielinaukion bussiterminaalin siirtyminen pois alueelta johdu heidän projektistaan vaan se kytkeytyy kaupungin pitkän aikavälin suunnitelmiin.

Helsingin kiinteistökehitysjohtaja Ilkka Aaltonen sanoi samassa jutussa, että kaupungin tahtotilana on bussiliikenteen siirtäminen Kamppiin.

Minkäänlaista poliittista päätöstä bussiliikenteen siirrosta ei kuitenkaan ollut tuossa vaiheessa olemassa. Lisäksi HSL on vuonna 2020 antamassaan kriittisessä lausunnossa vastustanut kaiken bussiliikenteen siirtämistä Elielinaukiolta Kamppiin.

Lausunto ei ole ollut esillä julkisuudessa aiemmin, sillä kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyessä Elielinaukion ja Asema-aukion suunnitteluperiaatteet marraskuussa 2020 lausuntoa ei ollut sisällytetty päätösasiakirjan liitteisiin lautakunnan nettisivuilla.

HSL:n lausunnon mukaan Elielinaukion terminaalia ei voi täysin poistaa bussiliikenteen käytöstä, mutta sen kapasiteettia voidaan vähentää nykyisestä. Lausunnossaan HSL edellyttää, että Elielinaukiolla säilytetään mahdollisuus bussiliikenteeseen, jotta ”voidaan varmistaa riittävä joukkoliikenteen kapasiteetti ja toimintaedellytykset Helsingin kantakaupungissa myös tulevaisuudessa”.

Lisäksi HSL on arvioinut, että Elielinaukion liikenteen siirtäminen Kamppiin kasvattaisi liikennöintikustannuksia yli miljoonalla eurolla vuodessa. Kaupungin tulisi myös kehittää bussiliikenteen sujuvuutta Mannerheimintien ja Kampin terminaalin välillä.

Lausunnon on allekirjoittanut HSL:n entinen toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi. Hän jäi eläkkeelle viime vuonna.

”Kyllä me olemme todella suurta huolta tunteneet tästä”, Rihtniemi kertoo puhelimitse.

Huolet liittyvät sekä Kampin terminaalin kapasiteettiin että bussiliikenteen keskittämisen riskeihin.

Kriittisen lausunnon allekirjoittanut HSL:n entinen toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi pitää riskialttiina, jos bussiliikennettä keskitetään liikaa yhteen paikkaan eli Kamppiin.

Hänen näkemyksensä on, että vielä vuosikausiin kaikki bussit eivät yksinkertaisesti mahdu Kamppiin. Bulevardisoinnit kuten Vihdintie vähentävät pitkällä aikavälillä bussiliikennettä, mutta muutos ei tapahdu hetkessä.

”Ainakin seuraavat 15 vuotta bussiliikennettä on niin paljon, että Elielinaukion terminaalia tarvittaisiin. Se palvelee pohjoista suuntaa eli Mannerheimintieltä tulevia busseja.”

Keskittämisessä taas on omat ongelmansa.

”Entä, jos Kamppiin ei pääse?”

HSL:n Aleksi Mannisen mukaan lausunnossa esitetyt huolet pätevät edelleen.

”Ne ovat yhä ajankohtaisia. Ei tässä välissä ole tapahtunut mitään sellaista, joka olisi muuttanut tilanteen”, hän sanoo.

HS pyysi Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäeltä (vihr) vastauksia Elielinaukion bussiterminaaliin liittyviin avoimiin kysymyksiin.

Elielinaukion rakentamishankkeen yhteydessä annettiin ymmärtää jo elokuussa 2020, että bussiterminaalin siirrosta olisi päätetty. Asiasta ei kuitenkaan ollut olemassa poliittista päätöstä. Missä ja milloin on siis linjattu, että Elielinaukion bussiliikenne siirtyy Kamppiin?

”Kaupunkiympäristölautakunta asetti tavoitteeksi bussiliikenteen siirron Elielinaukiolta Kamppiin hyväksyessään alueen suunnitteluperiaatteet marraskuussa 2020. Siirto liittyy kahteen asiaan, jotka eivät ole kytköksissä Elielinaukion rakentamissuunnitelmiin: toinen on Länsi-Helsingin raitiotiesuunnitelma ja toinen länsimetro. Raitiotiesuunnitelma tarkoittaa, että busseja voidaan vähentää, koska uudet raitiovaunulinjat korvaavat useita nykyisiä bussilinjoja. Länsimetro taas on vapauttanut bussiliikenteen kapasiteettia Kampista. Muutosten myötä on järkevää keskittää bussiliikennettä yhteen paikkaan eli Kamppiin. Kun Elielinaukio tämän seurauksena vapautuu käyttöön, on mietitty, miten tilaa voisi parhaiten käyttää.”

HSL on antanut siirrosta hyvin kriittisen lausunnon. Miksei HSL:n huolia ole kuultu?

”HSL:n huolet on kuultu, mutta Helsingin ja HSL:n näkemykset asiasta eroavat toisistaan. HSL on halunnut pitää huolta varakapasiteetista, mutta Helsingin näkökulmasta varakapasiteetin pitäminen Elielinaukiolla eli kaupungin keskeisellä paikalla ei ole mielekästä.”

Onko mahdollista, että kaupungin ja HSL:n yhteisessä työryhmässä päädytään siihen, että osa bussiliikenteestä säilyy Elielinaukiolla?

”Se vaikuttaa epätodennäköiseltä, mutta toki kaikki on aina mahdollista. Näkemykseni mukaan kaupungin omien asiantuntijoiden arvio tilanteesta on uskottava, eli bussiliikenne voidaan siirtää Kamppiin.”