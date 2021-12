Jouluaattoa edeltävänä viikonloppuna on tarjolla vielä paljon joulumyyjäisiä.

Tuomaan markkinat 27.11.–22.12. Joulumarkkinoilla Kauppatorilla ja Havis Amandan ympäristössä on yli sata pientuottajaa ja ravintolatoimijaa. Avoinna ma–to klo 11–20, pe–su klo 10–20. Vapaa pääsy.

Teurastamon joulumarkkinat 18.–19.12. Tarjolla on notkuvia herkkupöytiä ja lahjatuotteita käsitöistä ja koruista designiin, koristeisiin ja käyttöesineisiin sekä kukista hyvinvointituotteisiin. Teurastamon ravintolat avaavat ovensa markkinaväelle ja alueen tuottajat tarjoavat tuotteitaan omissa pisteissään markkinoiden aikana. Teurastamo (Työpajankatu 2) la klo 11–18 ja su klo 11–16. Vapaa pääsy.

Joulumaa 17.11.–23.12. Esillä on Osuuskunta Onoman, yli 20 käsityöläisen, muotoilijan ja taiteilijan teoksia ja tuotteita. Pehmeät paketit, kauneimmat käsityöt ja koristeet, herkut ja joulun yllätykset ovat esillä Lokalin ja Glasshouse Helsingin jouluisessa tavaratalossa (Aleksanterinkatu 13). Avoinna ma–pe klo 11–19, la 11–18 ja su 12–16. klo 10–18. Vapaa pääsy.

VegeXmas-joulumyyjäiset. VegeXmas-joulumarkkinoilta löytyy joulupöytään sopivia ruokatuotteita, käsitöitä, kosmetiikkaa ja lahjaesineitä. Kulttuuritehdas Korjaamo (Töölönkatu 51 B) la ja su klo 10–18. Vapaa pääsy.

Töölön joulutori 16.–19.12. Luvassa joulutunnelmaa, myyntikojuja ja runsaasti esityksiä. Ohjelmassa on niin musiikkia, tuli- ja valotaidetta kuin spoken wordiakin. Töölöntori (Töölöntorinkatu) la ja su klo 10–20. Vapaa pääsy.

Mifukon joulumyyjäiset. Mifukon joulumyyjäisissä voit ostaa edullisesti mallikappaleita ja 2-laatuisia reilun kaupan tuotteita. Mifuko Outlet (Hämeentie 130A) la ja su klo 13–16. Vapaa pääsy.

Länsimäen Marttojen joulumyyjäiset. Käsitöitä, joululeivonnaisia ja lanttu-ja porkkanalaatikoita, arpajaiset ja kirppis. Kahvilasta lohikeittoa ja kahvia. Länsimäen kirkko (Kerokuja 9, Vantaa) la klo 11–14. Vapaa pääsy.

Karjalatalon joulumyyjäiset. Myynnissä jouluisia tuotteita, käsitöitä, kirjoja ja omatekoisia leivonnaisia, makeisia ym. Karjalatalo (Käpylänkuja 1) la klo 10–14. Vapaa pääsy.

JouluJänis – Taiteilijayhdistys Kolmannen Kerroksen joulumyyjäiset. Käsitöitä, taidetta, kortteja, koruja, tekstiilejä, kudottua, keramiikkaa, kirpputori, taidelainaamo. Taiteilijayhteisö ja Galleria Kolmas Kerros (Hämeentie 157) la ja su klo 12–16. Vapaa pääsy.

Kirkonkylän joulu. Pappilan puistossa joulumarkkinoilla on myynnissä muun muassa käsitöitä ja herkkuja. Tikkurilan seurakunta ja Vantaa-Seura järjestävät. Helsingin pitäjän kirkonkylä (Kirkkotie 45, Vantaa) la klo 12–16. Vapaa pääsy.

Keravan joulu Heikkilässä. Pieni joulutori tarjoaa syötävää, juotavaa, kotiin viemisiä ja lahjoja pukinkonttiin. Heikkilän kotiseutumuseo (Museopolku 1, Kerava) la klo 10–18ja su klo 10–16. Vapaa pääsy.

Triplan joulutori. Tori on avoinna joka päivä klo 11–19 aina aatonaattoon asti. Triplan kauppakeskus, Kulttuuriaukio, 4. krs (Fredikanterassi 1). Vapaa pääsy.

Taontapaja Taian joulumyynti. Myynnissä mm. yksilöllisiä takorautatuotteita, kivi-pronssiveistoksia ja Rosa Liksomin taidetta. Östersundomin kartano, paja (Kartanon Puistotie 24) la ja su klo 11–18. Vapaa pääsy.

Torikorttelit Orange Market 10.–23.12. Orange Market on Torikortteleiden joulukauppa ja talviterassi. Tarjolla on lämpimiä juomia ja lettuja sekä joululahjaostoksia. Orange Marketiin on kuratoitu Torikortteleiden toimijoiden valikoimasta kokonaisuus, joka hohkaa valoa, lämpöä ja oranssia väriä. Ajankohtaisissa lahjaideoissa on mausteena myös ripaus nostalgiaa. Avoinna Torikortteleissa (Katariinankatu 4) ma-pe 11–19, la 10–17 ja su 12–17. Vapaa pääsy.

Sample Sale keramiikkapaja Studio Savilla. Keramiikkapajan jouluisessa Sample Salessa voi tehdä löytöjä suoraan tekijöiltä. Myynnissä piensarjoina tuotettua sekä uniikkikeramiikkaa usealta pajalla työskentelevältä keraamikolta. Aleksanterin teatteri, keramiikkapaja (Bulevardi 23–27) la klo 12–17. Vapaa pääsy.

Nordic designers' pop up -shop vol. 11. Pop up -kaupassa myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Mall of Triplan 3. kerroksessa (Fredikanterassi 1) ma–la klo 9–21 ja su klo 11–19. Vapaa pääsy. Vapaa pääsy.

