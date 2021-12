Espoon kaupunginvaltuusto päätti, että linjaa vegaaniruuan tarjoamisesta varhaiskasvatuksessa ei muuteta.

Espoon kaupunginvaltuusto päätti, että vegaaniruoan saamiseen varhaiskasvatuksessa vaaditaan jatkossakin lääkärin tai ravitsemusterapeutin lausunto. Kirjallinen todistus ruokavaliosta vaaditaan sekä lapsilta että varhaiskasvatuksen työntekijöiltä.

Kuusitoista kaupunginvaltuutettua ehdotti kesäkuussa, että vegaaniruokaa alettaisiin tarjota kaikilla kaupungin järjestämillä aterioilla niille, jotka sitä haluavat. Lisäksi ehdotettiin, että myös päiväkotien ja esikoulujen työntekijöiden ja lasten kohdalla riittäisi pelkkä ilmoitus erityisruokavaliosta eikä erillisiä todistuksia enää vaadittaisi.

Espoon kouluissa erillistä todistusta ei ole vaadittu, vaan vegaaniruokaa on saanut erityisruokavalioilmoituksella. Vegaaniruokaa on tarjottu kouluissa vuodesta 2019 lähtien sekä oppilaille että opettajille.

Henkilöstöravintoloissa ja senioriruokailuissa vegaaniruokaa on saanut omalla ilmoituksella. Kokous- ja vierastarjoiluissa on ollut joitain vegaanisia vaihtoehtoja tarjolla.

Tällä hetkellä Espoon varhaiskasvatuksessa noin 20 lasta ja 10 aikuista on vegaaneja. Espoo arvioi, että vegaaniruokavaliota noudattavien lapsien määrä nousisi varhaiskasvatuksessa noin 50:een, jos ehtoja muutettaisiin. Tällöin kustannukset nousisivat arvion mukaan yli 10 000 euroa vuodessa. Talousarviossa ei ole varauduttu tällaisiin lisäkustannuksiin.

Varhaiskasvatuksen vegaanikysymys jakoi puolueita.

”Espoossa – toisin kuin Helsingissä – päiväkodeissa vegaaniruokavalion saamiseksi vaaditaan lääkärin tai ravitsemusterapeutin lausunto. Tämä kuormittaa turhaan jo ennestään ylikuormittunutta terveydenhuoltoamme ja aiheuttaa perheille ylimääräistä vaivaa”, perusteli vihreiden Tiina Elo.

Perussuomalaisten Henna Kajava oli toista mieltä virallisista todistuksista.

”Mielestäni on hyvä, että kaikille on vegaaniruokaa silloin tällöin päiväkodissa. Sillä saadaan enemmän mittakaavahyötyjä, mutta ei riskeerata yksittäisten lasten terveyttä. On hyvä, että lääkärintodistus vaaditaan. Yleensä vegaaniperheet ovat varmaan tunnollisia, mutta eivät kaikki välttämättä.”

Vihreät, vasemmisto sekä enemmistö sdp:n edustajista äänesti sen puolesta, että asiaa olisi selvitetty vielä lisää nykyisen talousarvion puitteissa. 26 valtuutettua oli sitä mieltä, että päiväkotien lasten ja henkilökunnan ruokavaliolle olisi riittänyt virallisten lausuntojen sijaan erityisruokavalioilmoitus.

Helsingin varhaiskasvatuksessa vegaaniruokaan ei vaadita lääkärintodistusta. Erityisruokavalioilmoitus riittää sekä lasten että aikuisten kohdalla, jos samaa ruokavaliota noudatetaan myös kotona. Helsingin varhaiskasvatuksessa vegaaneja lapsia on noin sata.