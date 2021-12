Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran (kok) autoon tunkeuduttiin pysäköintihallissa Ruoholahdessa.

Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja entinen kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara (kok) joutui ikävän välikohtauksen kohteeksi viime viikon lauantaina Ruoholahdessa.

Asko-Seljavaara oli miehensä kanssa ostoksilla Ruoholahden kauppakeskuksessa 11. joulukuuta. Hän istui autossa pysäköintihallissa, kun tuntematon huonoa englantia puhuva mies yritti myydä hänelle iltapäivälehtiä.

”Mieheni oli juuri starttaamassa autoa, kun tuntematon mies tempaisi minun puolen oveni auki ja tuli sisään autoon päälleni ja rupesi hamuamaan miestäni päin.”

Asko-Seljavaara arvelee, että tuntematon mies etsi autosta rahaa.

”Mieheni kävi aikaisemmin pankkiautomaatilla. Sehän on mahdollista, että hän on seurannut miestäni ja ajatellut, että tuolla on nyt käteistä. Hän hamusi kovasti miestäni päin, kun sanoin, ettei minulla ole rahaa.”

Välikohtaus tapahtui noin viiden aikaan iltapäivällä.

Pysäköintihallissa oli tapahtuma-aikaan paljon ihmisiä, mutta välikohtaus oli ohi niin nopeasti, ettei kukaan kiinnittänyt asiaan huomiota.

Asko-Seljavaaran mukaan mies oli noin 30-vuotias ja siististi pukeutunut.

”Työnsin hänet ulos ja huusin ja haukuin sen. Sitten hän häipyi.”

Kun Asko-Seljavaara palasi kotiin, hän huomasi, että hänen matkapuhelimensa oli hävinnyt. Muuta varas ei saanut vietyä.

Hän on tehnyt tapauksesta tutkintapyynnön poliisille.

”Mitään ei ole vielä kuulunut. Kai kännyköitä varastetaan niin paljon, ettei poliisilla ole aikaa moiseen.”

Asko-Seljavaaralle ei tullut tapauksesta fyysisiä vammoja.

”Uusi kännykkä piti hankkia, kun en tule tuntiakaan toimeen ilman sitä. Mentiin heti ostamaan uusi. Se on niin ehdoton nykyisin.”, Asko-Seljavaara sanoo ja nauraa.