Alaikäinen voi päättää rokottamisesta itse, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee tähän.

Makasiinirakennus Jätkäsaaressa on koristeltu värikkäillä ilmapalloilla, ja käytävälle on levitetty sininen matto. Sitä pitkin astelee lapsia, joista monilla on tonttulakki päässä. Tunnelma on juhlallinen.

Helsinki aloitti 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten korona­rokotukset lauantaina. Rokotuksen saivat lapset, joiden sairaus tai tila voi lisätä vaikean koronataudin riskiä tai joilla koronatartunta saattaa pahentaa perussairauden oireita.

Rokotettavaksi tulleet lapset ja heidän vanhempansa kertoivat HS:lle odottaneensa rokotusta, jotta elämä pääsisi palautumaan pikkuhiljaa normaalimmaksi. Jännitystäkin oli ilmassa.

Hoitaja tarjoilee yhden annoksen Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-koronavirusrokotetta arvokkaasti kaarimaljalla. Onni Pulkkinen, 10, puristaa sylissään olevaa pehmolelu­koira Pilkkua, äiti pitää kädestä kiinni.

Hän kertoo lukeneensa rokotuksista HS:n Lasten uutisista, nostaa reippaasti hihaansa ylös ja sulkee silmät. Sitten nipistää vähän.

”Ei sattunut yhtään”, Pulkkinen sanoo rokotteen saatuaan.

Hän odottaa jo joulua, jolloin pääsee laulamaan karaokea. Tänä vuonna se onnistuu perheen, isoäidin ja muiden lähisukulaisten kanssa turvallisemmin kuin vuosi sitten.

Onni Pulkkinen pitelee Pilkkua sylissään.

Sermin takaa kuuluu pienen lapsen itkua. Terveydenhoitaja Riikka Sipari sanoo, että rokotuspisteellä ei ole mikään kiire. Lapsille annetaan aikaa tilanteessa, joka pelottaa osaa.

Sermin tällä puolen Tuulianna Tola silittää tyttärensä Lumianna Tolan, 7, reittä. Rokotus on pian ohi, ja Tola valitsee pöydälle levitetyistä tarroista mustavalkoisen koiran. Se muistuttaa hänen omaa koiranpentuaan.

”Se on vain kokonaan valkoinen.”

Lumianna Tola, 7v, haki rokotuksen äitinsä Tuulianna Tolan kanssa. Terveydenhoitaja Oona Jyrkilä.

Saru Rinne silittää 11-vuotiaan tyttärensä Victorian selkää. Hän sanoo olevansa huojentunut siitä, että lapsiakin aletaan vihdoin rokottaa.

”Meillä molemmilla on astma, ja riskiryhmäperheessä elämme aika veitsenterällä. Flunssatkin aiheuttavat helposti voimakasta hengen­ahdistusta, niin ei todellakaan haluta riskeerata, mitä koronavirus voisi tehdä. Olemme tosi kiitollisia tästä.”

Victoria, 11, sai rokotteen terveydenhoitaja Essi Ilolalta. Mukana äiti Saru Rinne.

Lännen terveysasemien johtava ylilääkäri Timo Carpén kertoo, että rokotukset ovat sujuneet hyvin. Alkuiltapäivään mennessä rokotettavana oli käynyt runsaat sata lasta.

Jos riskiryhmään kuuluvaa lasta ei pystynyt rokottamaan lauantaina, seuraava mahdollisuus on ensi tiistaina Jätkäsaaren ja Myllypuron rokotuspisteissä. Tämän jälkeen riskiryhmään kuuluvat lapset saavat koronarokotuksia perhekeskuksista.

Toinen rokotus nyt rokotetuille lapsille annetaan ilman ajanvarausta Jätkäsaaressa lauantaina 29. tammikuuta.

Rokotukseen oikeuttavia sairauksia tai tiloja ovat esimerkiksi elin- tai kantasolusiirto, voimakas puolustuskykyä heikentävä hoito tai voimakas immuunivajaustila, krooniset keuhkosairaudet, jotkin sydänsairauksista, krooninen munuaissairaus, ylipaino, Downin oireyhtymä ja diabetes.

Myös säännöllistä lääkitystä vaatima astma kuuluu ryhmään, samoin lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje tai lisääntynyt infektioherkkyys.

Alaikäinen voi päättää rokottamisesta itse, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee tähän. Muussa tapauksessa rokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus.

Oikaisu 18.12. kello 17.46: Onni Pulkkisen pehmolelun nimi on Pilkku, ei Vilkku, kuten jutussa aiemmin virheellisesti väitettiin. Lisäksi poistettu kohta, jossa Onni Pulkkinen kertoo odottavansa joululta sitä, että pääsee syömään kinkkua. Hän ei odota sitä.