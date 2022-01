Kauppakeskus Jumbon pysäköintialueelle saattaa nousta uusia asuntoja.

Kauppakeskus Jumbon pysäköintialue Lentoasemantien ja Kehä III:n kainalossa ei hivele silmää, mutta omistajilleen se on suoranainen aarre.

Toimitusjohtaja Jukka Vakula Vantaan Valosta ryhtyy suorastaan runolliseksi, kun hän kertoo, mitä kaikkea Jumbon ja Flamingon maareserville olisi mahdollista tehdä.

”Meillä on kehittämiskelpoista maa-aluetta, johon voisi sijoittua vaikka mitä, asumista, työpaikkoja ynnä muuta. Vielä on liian varhaista sanoa, mitä se olisi. Mutta se on selvää, että Vantaan ratikan linjaus on sekä kauppakeskukselle että alueen kehittämiselle tärkeä”, Vakula kommentoi.

Vantaan Valo on perustettu pari vuotta sitten hallinnoimaan työeläkeyhtiö Elon ja Varman yhteistä omaisuutta.

Vantaalaisessa ratikkakeskustelussa painopiste on viime aikoina ollut kustannuksissa ja itäisten kaupunginosien kehityshankkeissa.

Sen varjoon ovat jääneet Aviapoliksen eri toimijoiden odotukset ja toiveet uutta raideyhteyttä kohtaan.

Nykyisen linjauksen mukaisesti raitioliikenne kulkisi lentoasemalta Aviabulevardia pitkin etelään ohi hotelli Clarionin ja Aviapoliksen aseman ja jatkaisi uutta katulinjaa pitkin kohti Kehä III:sta.

Raitiolinja ylittäisi kehätien uuden sillan kautta ja kääntyisi Väinö Tannerin tielle ohi Jumbon ja Flamingon. Sieltä pikaraitiotie porhaltaisi kehätien ali Tikkurilantielle ja kohti Tikkurilaa.

Tämä linjaus kytkee Jumbon alueen nykyistä paremmin lentoasemaan ja Tikkurilaan.

”Kyllähän Jumbon ohi kulkee busseja, mutta ei se ole sama asia kuin raideyhteys”, Vakula sanoo.

Vakula on ennättänyt työskennellä muun muassa Espoon kauppakeskus Ison Omenan kehittäjänä. Tässä työssään hän näki omin silmin, mikä merkitys metroinvestoinnilla oli Matinkylän kehitykselle.

”Pikaraitiotiellä on Vantaan kehitykselle ihan samanlaisia vaikutuksia kuin metrolla aikanaan Espoossa. Pitää ymmärtää, että raideliikenteen pysyvyys on sen valtti. Sama raideliikenteen merkitys näkyy tietysti Redin ja Triplan uusissa kauppakeskuksissa.”

Kiinteistöjen omistajat joutuvat myös ottamaan tosissaan ilmastonmuutoksen vaikutukset kaikessa toiminnassaan. Tyypillisen automarketin rooli ei Jumbolta katoa, koska ihmiset mielellään tekevät isot viikonloppuostokset auton kanssa. Siksi pysäköintijärjestelyiden täytyy toimia.

”Mutta joukkoliikenne ja muut vihreät asiat on otettava tosissaan”, Vakula sanoo.

Aviapoliksen kiinteistönomistajilla on kiinteät yhteydet toisiinsa, ja Vakula tietää, että muutkin seuraavat kiinnostuneina Vantaan raitiotien suunnittelua.

Yksi keskeinen maanomistaja lentokenttäalueella on Avia Real Estate (entinen LAK Real Estate). Kiinteistökehitysyhtiön omistajina ovat lentoasemayhtiö Finavia sekä kiinteistökehittäjät Pontos Group ja Nrep.

Toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen hahmottelee nopeasti vaihtuvilla havainnekuvilla, millaista rakentamista voisi sijoittua Aviabulevardin varteen ja Tikkurilantien tuntumaan.

Uusien kerrostalojen rakentaminen Aviapoliksen juna-aseman eteläisen sisäänkäynnin länsipuolelle alkanee ensi vuoden alkupuolella.

Vantaa on kaavoittanut eteläisen sisäänkäynnin ympärille uutta rakennusoikeutta lähes 45 000 neliötä. Asuntoja on luvassa yhteensä noin tuhannelle ihmiselle.

Aseman kylkeen korttelin keskipisteeksi on hahmoteltu Avia-aukio. Aukion läheisyyteen sijoittuvat 16-kerroksinen ja 15-kerroksinen asuintorni, joissa on asuntoja yhteensä noin 310.

Näihin tornitaloihin on hahmoteltu pieniä asuntoja, kun taas Avia-aukion pohjoispuolelle on nousemassa hieman matalampia asuinkerrostaloja ja kooltaan isompia asuntoja. Pohjoispuolen kerrostaloihin on tulossa asuntoja noin 600 asukkaalle.

Seuraavaksi Avia Real Estaten maata voitaisiin kaavoittaa Tikkurilantien eteläpuolella, sitten taas Aviabulevardin varrella ja niin edelleen useissa vaiheissa kunnes rakentaminen ulottuisi yhtiön maaomaisuuden itäisimpään kolkkaan Lentoasemantien tuntumassa.

Kaiken kaikkia Avia Real Estaten tavoitteena on kaavoittaa alueelle noin 400 000 neliötä asuntoja ja toimistoja.

”Emme ole vielä lyöneet lukkoon, kuinka monessa vaiheessa aluetta kaavoitettaisiin. Ajatus on, että rakentaminen tahdistettaisiin sen mukaisesti, miten markkinat vetävät”, Pitkänen sanoo.

Aikajänne kaiken tämän toteutumiselle voisi olla ainakin 15 vuotta.

Mutta Vakulan tavoin myös Pitkäsen katse kohdistuu Vantaan raitiotiehen. Aviabulevardia liikennöivä raitiotie kytkisi yhtiön maa-alueet nykyistä paremmin kansainvälisen lentoaseman toimintaan.

”Meidän tuleville hankkeillemme raitiotiepäätös on aivan keskeinen”, Pitkänen sanoo.

Vantaan valtuuston on määrä päättää 19 kilometrin raideyhteydestä vuonna 2023.

Valtuustossa hanke kuitenkin herättää voimakasta ristivetoa. Perussuomalaiset, keskiryhmät ja osa kokoomuksen valtuutetuista on vastustanut jopa raitiotien suunnittelua.

Raitiotie kulkisi Helsinki-Vantaan lentoasemalta Aviapoliksen kautta Tikkurilaan, ja sieltä Hakunilan ja Länsimäen kautta Helsingin Mellunmäen metroasemalle.

Vantaan ratikan rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 393 miljoonaa euroa, josta Vantaan kaupungin maksettavaksi jäisi 267 miljoonaa. Kaupunki laskee tarkemman suunnittelun aikana, kuinka paljon investointikustannuksista saataisiin katettua maankäyttömaksuilla ja tonttimyynnillä.

