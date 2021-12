Matti Konkaan sydämen läppä­leikkausta on siirretty kahdesti teho­hoidon kuormituksen takia – ”On aika epävarma olo”

Espoolaisen Matti Konkaan sydämessä todettiin kesällä leikkausta vaativa mitraalivuoto. Leikkausta on nyt siirretty kahdesti, koska tehohoitopaikat ovat nyt vähissä.

Oireet alkoivat viime kesänä. Espoolainen Matti Kongas, 74, kiinnitti huomiota epätavalliseen hengästymiseen ja lievään kivun tuntemukseen sydämen kohdalla. Se ihmetytti, sillä Kongas koki itsensä hyväkuntoiseksi.

”Kun kävelin reippaasti vaikka yhden kerroksen portaita ylös, piti pysähtyä vetämään henkeä. Aluksin luulin, että kuuma sää hidasti minua. Kunto kuitenkin laski koko ajan.”

Niinpä Kongas päätti käydä terveysasemalla selvittämässä sydämensä muljahtelua. Vastaanotolla lääkäri arveli jonkinlaista läppä­vikaa sydämessä, ja Kongas sai lähetteen lisätutkimuksiin Jorvin sairaalaan.

Ultraäänitutkimuksissa syksyllä epäily vahvistui mitraaliläpän vuodoksi. Lääkäri kielsi matkustamasta Portugaliin, jossa Kongas viettää talvet atooppisen ihottuman takia.

”Matka oli ehdottomasti peruttava, koska vuoto aiheuttaa riskin veri­tulpalle, joka menee pahimmillaan aivoihin ja aiheuttaa infarktin.”

Portugalin sijasta Kongas matkasi Meilahteen, jossa hänen sydäntään tutkittiin vielä tarkemmin ruokatorven kautta.

”Tuolloin huomattiin, että sydämessä on merkittävä vuoto, eli mitraali­läppä ei enää pidä. Sydän ei pumppaa verta tehokkaasti eteenpäin, vaan osa siitä hulahtaa taaksepäin.”

Mitraaliläpän vuoto vaatii leikkausta, ja Kongas asetettiin parin kuukauden pituiseen leikkausjonoon. Pian hän sai ajan leikkaukseen joulukuun alkuun.

Vain muutamaa päivää ennen leikkausta operaatio kuitenkin peruuntui. Uusi leikkausaika sovittiin joulukuun puoliväliin. Mutta sekin peruuntui – leikkaus­päivänä.

”Kävin kaiken maailman kokeissa ja vaihdoin sairaalavaatteet. Kun minut oli valmisteltu leikkausta varten ja olin odottanut kolme tuntia, kirurgi kävi ilmoittamassa, että ei tämä onnistukaan”, Kongas kertoo.

”Samana päivänä peruttiin kolme sydänleikkausta sen vuoksi, ettei ollut kapasiteettia. Koronapotilaat olivat vieneet kaikki tehohoitopaikat.”

Läppäleikkauksen jälkeen potilaan on oltava vuorokausi tehohoidossa hengityskoneessa ja viikko vuodeosastolla.

Kolmas leikkausyritys on tammikuun puolivälissä. Kongas pelkää, että leikkaus siirtyy jälleen.

”Kun katsoo koronauutisia, on aika epävarma olo”, hän sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella otetuista korona­virus­näytteistä positiivisia tuloksia tulee nyt noin 700 päivässä, kertoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Todellisuudessa tartuntoja on vielä enemmän, sillä kaikkia oireilevia ja oireettomia koronaviruksen kantajia ei testata.

Hus varautuu nyt pahimpaan eli potilasmäärien suureen kasvuun. Se on siksi nostanut valmiustasonsa käytännössä kriisitasolle ja on valmis lisäämään tehohoitopaikkojen määrää vajaasta sadasta paikasta jopa 300 paikkaan koronapotilaiden hoitamiseksi.

Läppäleikkauksen lykkääntyminen siirtää Konkaan kolmatta koronarokotusta ja aiheuttaa turbulenssia lääkitykseen.

”Kolmas rokotus minun olisi pitänyt jo ottaa, mutta sitä ei voi ottaa ennen leikkausta eikä heti leikkauksen jälkeen. Samoin veren­ohennus­lääkettä ei voi syödä ennen leikkausta.”

Kongas kaipaa Suomeen asiantuntijoista koostuvaa koronanyrkkiä, joka ottaa vastuun epidemian hoidosta. Hän vertaa täkäläistä tilannetta toiseen kotimaahansa Portugaliin. Hänestä Suomessa on ”sählätty” liikaa esimerkiksi maski­suosituksissa ja koronapassin käyttöönotossa.

”Täällä on vain hurskaita toiveita maskin käytöstä. Portugalissa korona­todistus tuli käyttöön heinäkuussa sisällä ravintoloissa viikonloppuisin niks naks ilman mitään draamaa. Ja vaikka en portugalilainen ole, minua on siellä kehotettu rokotuksiin tekstiviesteillä ja puhelinsoitoilla. Ei ole ihme, että siellä on päästy hyvään rokotus­kattavuuteen huomattavasti nopeammin.”