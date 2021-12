Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Timo Aronkydön mielestä pian kaikilta maahan saapuvilta pitäisi vaatia negatiivista koronatestiä lähtömaassa.

Helsinki-Vantaan lentokentällä on lauantaista alkaen pitänyt tehdä pakollinen terveystarkastus kaikille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemistä omikronvariantin riskimaista saapuville matkustajille. Aluehallintovirasto (avi) antoi määräyksen pakollisista tarkastuksista ja niihin liittyvistä koronavirustesteistä perjantaina.

Käytännössä Helsinki-Vantaalle tullaan kolmesta riskimaasta: Britanniasta, Tanskasta ja Norjasta. Vantaan sosiaali- ja terveystoimen johtaja, apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoo, että näistä maista saapuu arkisin keskimäärin 1 500 matkustajaa päivässä.

Lauantaina riskimaista saapuvista testattiin lentokentällä karkean arvion mukaan noin puolet. Toiselle puoliskolle annettiin ohjeet hakeutua testiin koti- tai oleskelupaikkakunnalla ja välttää sosiaalisia kontakteja, Aronkytö sanoo puhelimitse.

Helsinki-Vantaan testauskapasiteetti ei millään riitä kaikkien riskimaista saapuvien testaamiseen heti lentokentällä. Koronavirusepidemian alkuvaiheissa lentokentällä testattiin Aronkydön mukaan noin tuhat ihmistä vuorokaudessa, ja silloin käytössä oli erikoisjärjestelyjä.

”Viimeisten kuukausien aikana testejä on tehty noin 300:n päivävauhdilla. Nyt määriä on kasvatettu avin määräyksen ja sosiaali- ja terveys­ministeriön ohjauskirjeen perusteella.”

Vantaa noudattaa silti avin määräystä. Avin mukaan pakollinen terveys­tarkastus täytyy järjestää ”paikallisten resurssien sallimissa rajoissa”.

Helsinki-Vantaan testauskapasiteetista kertoi ensimmäisenä MTV.

Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Timo Aronkydön mielestä keskustelua koronapassin hylkäämisestä ei olisi pitänyt aloittaa, vaikka näyttää siltä, että omikronvariantin vuoksi kahden rokoteannoksen tarjoama tartunnanestovaikutus on heikentynyt.

Pakollisen terveystarkastuksen välttää, mikäli tulijalla on esittää 48 tuntia ennen Suomeen saapumista hankittu negatiivinen ennakkotesti­todistus.

THL:n omikronriskimaista pitämän listan pituus todennäköisesti kasvaa lähipäivinä merkittävästi. Aronkydön mielestä kahden vuorokauden sisällä ennen Suomeen saapumista saatu negatiivinen koronatestitodistus tulee varsin pian edellyttää kaikilta.

”Uskon, että rajatestauksella on edelleen merkitystä, kun emme tiedä, kuinka paljon omikronia täällä on. Tässä vaiheessa torjuntatoimien näkökulmasta on järkevää pitää hyvä valmiustaso”, Aronkytö sanoo.

Tämä tarkoittaa, että riskimaista tulleet haastatellaan, terveystarkastetaan ja pakkotestataan, tai vaihtoehtoisesti annetaan tarkat ohjeet testiin hakeutumisesta koti- tai oleskelupaikkakunnalla.

”Lentokenttä on tilkitty nyt niin hyvin kuin sen pystyy tilkitsemään. Vantaan kaupunki on tässä toiminut niin kuin vastuullisen terveysrajaviranomaisen kuuluu.”

Tilannekuva kuitenkin muuttuu muutaman päivän päästä, Aronkytö sanoo.

”Kun virusta on Suomessa paljon, lentokentän rajapakkotestauksen merkitys vähenee, mutta ei niin vähäiseksi, ettei sitä kannattaisi lainkaan tehdä.”

” ”Muutaman vuorokauden päästä ainoaksi vaihtoehdoksi jää kahden vuorokauden sisällä ennen maahantuloa otettu testi.”

Loputtomiin testausresursseja ei kuitenkaan kannata lentokentälle lisätä, sillä silloin ne ovat pois jostain muualta. Viruskuorman säätelyn ratkaisuksi jää edellyttää 48 tunnin sisällä ennen Suomeen saapumista saatua negatiivista korona­virus­testi­tulosta, Aronkyrö sanoo.

”Kun viruksen pääsyä maahan halutaan torjua, muutaman vuorokauden päästä ainoaksi vaihtoehdoksi jää kahden vuorokauden sisällä ennen maahantuloa otettu testi. Se on se torjunta.”

EU- ja Schengen-maiden ulkopuolelta saapuvilta vaaditaan sekä todistus hyväksytystä rokotussarjasta että todistus negatiivisesta ennakkotestistä tiistaista 21. joulukuuta lähtien. Sama käytäntö pitäisi Aronkydön mielestä ulottaa myös EU:n sisärajoille ”jollain mekanismilla”. Hän ei kannata sisärajatarkastuksia.

”Terveysviranomaisilla pitäisi olla oikeus edellyttää matkustajalta negatiivinen testitulos ennen koneeseen hyppäämistä. Silloin rajaviranomaiset voisivat keskittyä siihen, mihin heidän kuuluu, eli EU:n ulkorajojen valvontaan.”

Aronkytö on hieman turhautunut siihen, että Suomessa ei ole käyty kunnollista keskustelua siitä, mitä ”oikeasti halutaan tai tarvitaan”.

”Nyt on, sanotaanko, esitetty kaikkia keinoja toteutettavaksi vähän ristiin. Pitäisi olla johdonmukainen suunnittelu siitä, mitä missäkin tilanteessa tarvitaan. Sillä tästä selvitään, vaikka tilanne näyttää haastavalta.”

Aronkytö ihmettelee, miksi esimerkiksi keskustelu koronapassin hylkäämisestä on ylipäätään aloitettu.

”Sitä ei olisi pitänyt aloittaa, koska kyseessä ei ole joko–tai-tilanne vaan sekä–että-tilanne. Joissain tilanteissa vaaditaan koronapassia, joissain toisissa negatiivista testitulosta. Joissain tilanteissa voidaan vaatia molempia. Nyt pitäisi tehdä selkeät linjaukset, mitä missäkin tilanteessa vaaditaan.”

Voisiko kyseeseen tulla ”täyden rokotussarjan saaneiden” käsitteen muuttaminen tarkoittamaan kolme rokoteannosta saaneita? Aronkydön mielestä tämä ei vielä ole ajankohtaista.