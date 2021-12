Työvoimapulasta kärsivien osastojen hoitajille oli tarkoitus maksaa parin kolmen sadan euron tehtävä­lisää muutaman kuukauden ajan. Täysin poissuljettu ei ole mahdollisuus hoitajien joululomien perumiseenkaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus aikoo peruuttaa jo tehdyt päätökset muun muassa korona­potilaiden hoitajille maksettavista tehtävä­lisistä, kertoi Husin hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok) HS:lle sunnuntaina.

Hallitus päättää asiasta virallisesti kokouksessaan maanantaina.

Hallituksen mielestä tehtävälisiä ei voida maksaa, koska päätökset niistä perustuvat riittämättömiin selvityksiin ja tasapuolisen kohtelun edellyttämä vertailu koko kuntayhtymän tasolla uupuu.

Husin palkkaohjelman mukaan tehtävälisien tarkoituksena on korvata työntekijän perustehtävään kuulumattomia määräaikaisia lisä- ja erillis­tehtäviä, jotka aiheuttavat olennaisen muutoksen tehtävien kokonais­vaativuudessa.

Hoitajille luvatuista tehtävälisistä nousi kärhämä joulukuun toisella viikolla, kun Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi puuttui asiaan. Mäkijärvi katsoi, ettei lisiä tule maksaa vain osalle hoitajista ilman erillisiä neuvotteluja.

Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan pää- ja kaula­keskuksessa, sydän- ja keuhkokeskuksessa sekä vatsakeskuksessa oli aiemmin syksyllä päätetty maksaa hoitajapulasta kärsivien osastojen henkilökunnalle määräaikaisia tehtävälisiä.

Esimerkiksi sydän- ja keuhkokeskuksessa tehtävälisää olisi maksettu vajaalle 150 työntekijälle loka–helmikuussa yhteensä noin 45 500 euroa kuussa eli muutama sata euroa työntekijää kohden. Sivukuluineen kokonaiskustannukset olisivat olleet 227 600 euroa.

Sydän- ja keuhkokeskuksella on laaja vastuu koronapotilaiden hoidosta.

Hoitohenkilöstön vajaus on jatkunut useita kuukausia, ja se on ollut osastoilla vaihtelevasti noin 20–50 prosentin luokkaa. Eri yksiköistä on lyhyessä ajassa irtisanoutunut hoito­henkilö­kuntaa tai he ovat jääneet muista syistä tilapäisesti pois tehtävistään. Lisäksi sijaisten saanti on merkittävästi huonontunut.

Kiista tehtävälisistä on erityisen ajankohtainen nyt myös siksi, että koronatilanne on muuttumassa huonommaksi. Husissa valmistaudutaan jo pahimpaan varaamalla lisää resursseja tehohoitoon.

Täysin poissuljettu ei ole mahdollisuus hoitajien joululomien perumiseenkaan.

Rautava sanoo, että jo maksettuja tehtävälisiä ei kuitenkaan aiota periä takaisin.

”Täytyy katsoa koko Husin linjassa, miten se [tehtävälisien maksu] tullaan tekemään. Kyllä haasteet tiedetään, ja oletan, että hallitus tulee maanantaina linjaamaan, että tähän tilanteeseen tarvitaan nopeita ratkaisuja.”

Miten Hus aikoo paikata merkittävää henkilöstövajausta?

”Hallitus on noteerannut, että henkilöstö­kysymys on ehkä kaikkein tärkein kysymys tällä hetkellä. Vielä tässä vaiheessa ei pysty hirvittävästi kommentoimaan. Kun en ole ennustaja, on vaikea lähteä ennustamaan, millaisia lopulliset päätökset tulevat olemaan”, Rautava sanoo.

”Haluan sanoa, että tämä koko järjestely on mennyt tosi huonosti. Viesti ei ole kulkenut eri virkamiesten kesken Husin sisällä.”

” ”Jos maksetaan kunnon palkkaa, kyllä ihmiset menevät töihin.”

Husin sydän- ja keuhkokeskuksessa työskentelevä hoitaja sanoo HS:lle, että väsynyt hoitohenkilö­kunta on syvästi pettynyt työnantajaansa.

”Kaikilla hoitajilla on huijattu olo. Tuntuu, ettei meitä arvosteta. Kukaan ei elä kiitoskorteilla, eikä laskuja makseta kiitoksilla.”

Hoitajan mukaan luvattujen lisien maksamatta jättäminen ei ainakaan auta työvoimapulan ratkaisussa.

”Olen aika varma, että ainakaan lisää hoitajia ei saada meille. En voi hyvällä omallatunnolla suositella kavereille Husia työnantajana, jos oikeasti tehdään tuollaisia tempauksia. Meidän osastolla moni on harkinnut, että vaihtaa kokonaan alaa.”

Hän kertoo, että raskaista kuuden päivän työputkista ja pahimmillaan yli 12 tunnin työpäivistä palautuminen vie monta päivää. Myös joulu menee töissä.

”Pienellä miehityksellä on tosi hankala tehdä kunnollista työtä. Kun lähdemme kotiin, meillä on tunne, teimmekö oikeasti kaikki, pystyimmekö antamaan potilaille hyvää hoitoa.”

Erityisen harmissaan hoitaja on työkavereidensa puolesta.

”Meillä on sairaanhoitajia, jotka ovat yksinhuoltajia tai elävät yksin. Tiedän ihmisiä, jotka olivat suunnitelleet rahoilleen jotain kivaa itselleen jouluksi. Ei sitä nyt tule.”

Rahallisen korvauksen sijasta hoitajat ovat saaneet esimerkiksi leffalipun, pienet popcornit ja ruokakuponkeja henkilöstöruokalaan.

”Ohi ovat ajat, jolloin hoitajat tekivät ilmaiseksi töitä. Kaikilla on oikeasti menoja, jopa hoitajilla. Jos maksetaan kunnon palkkaa, kyllä ihmiset menevät töihin. Talkoot on alentavaa hoitajille, jotka ovat tehneet pitkään rankkaa duunia varsinkin koronan aikana.”