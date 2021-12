Sää kylmenee jälleen. Eteläänkin on luvassa yli kymmenen asteen pakkasia ja lumisadetta.

Jäinen kävelytie Espoon Suvelassa 14. joulukuuta. Ilmatieteen laitos on viime päivinä varoittanut liukkaasta jalankulkusäästä ja huomattavasta liukastumisriskistä.

Liukas keli on aiheuttanut ruuhkautumista Töölön sairaalan tapaturma-asemalla Helsingissä viikonloppuna.

”Se näkyy runsaana potilasmääränä. Osa potilaista joutuu odottamaan leikkausta vähän pidempään kuin olisi tarkoituksenmukaista”, kertoo osaston ylilääkäri Jyrki Salmenkivi HS:lle sunnuntaina.

Töölön sairaalassa leikkausta odottaa nyt nelisenkymmentä vammapotilasta. Osa vammoista on syntynyt viikonlopun aikana, osa jo aiemmin viikolla.

”Tämän vuoksi olemme joutuneet loppuviikosta perumaan niin sanottuja kiireettömiä, elektiivisiä leikkauksia.”

Salmenkiven mukaan tyypilliset liukkauden aiheuttamat vammat ovat ala- ja yläraajojen murtumia.

Hiekoittamattomasta kävelytiestä tulee lauhalla kelillä vaarallinen, kun jään päälle sataa vettä tai lunta.

Ilmatieteen laitos on varoittanut liukkaasta jalankulkusäästä ja huomattavasta liukastumisriskistä viime päivinä, eikä tilanne ole helpottumassa lähitulevaisuudessa, sanoo päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka.

”Vielä saavat jalankulkijat olla tarkkana. Meillä on ollut suhteellisen lauhaa, ja paikoitellen jalkakäytävillä on jääpolanteita, joiden päällä on vesikalvo.”

Toinen vaaran aiheuttaja on jään päälle satava pakkaslumi. Jää itsessään ei aina aiheuta erityisen paljon liukastumisia. Enemmän vaikuttaa se, mitä jään päällä on, Punkka sanoo.

Hänen mukaansa jäätävä sade eli alijäähtynyt vesi voi jopa hieman parantaa pitoa jäisellä jalkakäytävällä.

”Kun pienet tihkupisarat jäätyvät jään pintaan kiinni, ne saattavat muodostaa karhean ja pitävän pinnan.”

Alkavalla viikolla sää kylmenee tuntuvasti ja luntakin satelee. Myös pääkaupunkiseudulla lämpötila laskee alle kymmeneen miinusasteen.