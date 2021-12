Kotitestien myynti on kymmenkertaistunut alkusyksystä, kerrotaan K-ryhmästä.

Koronan kotitesteistä on tällä hetkellä pulaa pääkaupunkiseudulla. Joulu kolkuttelee ovella, mutta kauppojen ja apteekkien hyllyt ovat osittain tyhjiä. Joistain liikkeistä löytyy vielä vähän testejä.

Maahantuojan mukaan apteekkien ja kauppojen saatavuusongelmaan on luvassa helpotusta jo lähipäivinä.

”Koneet ovat laskeutuneet viime viikolla. Viikonloppuna on aherrettu, että saadaan testejä apteekkeihin ja vähittäiskauppoihin. Saatavuuden pitäisi parantua merkittävästi tämänkin viikon aikana”, kertoo Pamarkin toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio.

Seuraava miljoonan testin erä on tulossa kauppoihin Åman-Toivion mukaan nopeasti.

Joulu on jo muutaman päivän päästä. Ehtivätkö testit kauppoihin jouluksi?

”Toki, toki”, Åman-Toivio lupaa.

Pamark on yksi suurimpia Bosonin kotitestien maahantuojia Pohjoismaissa. Yritys on nostanut maahantuontimääriään, sillä testejä on tarvittu runsaasti.

Marraskuussa testejä tuotiin Suomeen miljoona, joulukuun aikana yritys lennättää testejä Kiinasta Suomeen kolme miljoonaa kappaletta. Tammikuussa tuontimäärä ollaan nostamassa neljään miljoonaan.

Kentältä kerrotaan, että testien kysyntä on kasvanut reippaasti.

”Koronan kotitestien myynti K-ryhmässä on yli kymmenkertaistunut alkusyksystä. Viimeisen kahden viikon aikana myynti on kasvanut 190 prosenttia”, kertoo K-ryhmän myynnistä ja omista brändeistä vastaava johtaja Tuuli Luoma sähköpostitse.

Seuraava erä tulee jo tiistaina. Testit kuuluvat kaikkien K-Citymarketien valikoimaan. Myös osa pienemmistä kaupoista myy testejä.

S-ryhmän kaupoissa saatavuustilanne elää päivä- ja jopa tuntikohtaisesti, kertoo HOK-Elannon toimialajohtaja Lassi Juntunen. Hänen vastuullaan ovat Prismat, verkkokauppa ja ABC-liiketoiminta.

”Tavaraa tulee tasaisena nauhana kauppoihin lisää. Testien myynti on moninkertaistunut muutamassa viikossa ja kasvaa edelleen”, Juntunen kertoo.

Keskusvarastosta testejä kuitenkin löytyy vielä.

”Ei ole sellaista tilannetta, että testit olisivat kroonisesti loppu varastosta.”

Aamuvirkkuus ei välttämättä auta, jos haluaa varmistaa testin itselleen, sillä tavarantoimitusten ajat vaihtelevat kaupoittain, Juntunen kertoo.

Myöskään verkkokaupan kautta testejä ei välttämättä saa sen helpommin.

”Verkkokauppatilauksissa kannattaa huomioida, että tilauksen tekeminen ei varaa tuotteita. Tilaus keräillään vasta samana päivän kuin tilaus toimitetaan, eli voi olla mahdollista, että tuotteet ovat ehtineet loppua hyllystä ennen tilauksen keräilyä”, K-ryhmän Luoma kertoo.

Myös Lidlistä vahvistetaan, että kotitestit ovat olleet tilapäisesti loppu yksittäisistä myymälöistä. Testien kysynnässä on ollut selkeä piikki joulun alla. Tavoitteena on, että hyllyt saataisiin täytettyä mahdollisimman pian, kampanjointiosaston päällikkö Meri Aalto kertoo sähköpostitse.

Yliopiston Apteekilla on kuusi toimipistettä pääkaupunkiseudulla. Verkkokaupasta sekä neljästä toimipisteestä testit ovat tilapäisesti loppu. Töölön ja Espoon toimipisteissä testejä on vielä vähän jäljellä.

Edellinen erä saapui apteekkeihin viime torstaina, mutta se on mennyt kaupaksi jo lähes kokonaan. Yliopiston Apteekin viestintäjohtaja Jenni Tyrni ei vielä uskalla varmistaa tarkkaa päivää, jolloin testejä saadaan lisää apteekkeihin. Testejä on kuitenkin tulossa lisää vielä tämän viikon aikana.