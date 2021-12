Korona-altistumisia on todettu jo useissa yhteislaulu­tapahtumissa, mutta laulaminen on jatkunut Helsingissä korona­passin turvin: ”Lisää viruksen leviämisen riskiä”

Helsingin epidemiologisen toiminnan johtaja Sanna Isosomppi ei toistaiseksi ole kuullut yhteislaulu­tilaisuuksista lähteneistä tartuntaketjuista.

Helsingissä järjestetään joulun alla ja välipäivinä useita joulukonsertteja ja yhteislaulu­tilaisuuksia.

Suosituimpia ovat kirkoissa järjestettävät Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet. Helsingin seurakunnat ovat huomioineet korona-ajan turvallisuuden. Muutama tilaisuus on peruttu kokonaan. Valtaosaan tapahtumista voi osallistua koronapassilla. Jotkut seurakunnat ovat siirtäneet osan tilaisuuksista kirkon ulkopuolelle.

Yhteislaulutilaisuuksissa ja konserteissa osallistujamäärä rajataan 20 henkilöön. Vaihtoehtona on ottaa käyttöön koronapassi, jolloin henkilömäärä­rajoitusta ei ole.

Koronapassia ei käytetä hartauksissa, jumalanpalveluksissa tai kirkollisissa toimituksissa. Koronapassin käyttöönotto julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole voimassa olevan lainsäädännön perusteella mahdollista, Helsingin hiippakunta kertoo seurakunnille 2. joulukuuta antamissaan ohjeissa.

Aluehallintoviraston (avi) kokoontumisrajoitus­päätöksessä on erikseen määritelty ne yleisötilaisuudet, joita rajoitukset koskevat. Yhteislaulu­tilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisena sisältönä on yhteislaulu.

Avin mukaan myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.

Uudenmaan osalta mahdollinen päätös kokoontumisrajoitusten kiristämisestä voitaisiin tehdä avin mukaan aikaisintaan torstaina, ja se tulisi voimaan todennäköisesti joulun jälkeisenä tiistaina.

Helsingin seurakuntayhtymä on tiedottanut useista mahdollisista altistumisista ennen joulua järjestetyissä tilaisuuksissa.

Mahdollisia altistumisia on ollut Johanneksenkirkossa lauantaina 11. joulukuuta järjestetyssä Gospel Christmas -konsertissa.

Sunnuntaina 12. joulukuuta Käpylän kirkossa järjestettiin kolme tilaisuutta, joissa on ollut läsnä henkilöitä, joilla on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Altistua on voinut Kuin taivaisiin -konsertissa sekä kahdessa Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa.

Pihlajamäen kirkossa tiistaina 14. joulukuuta järjestetyssä Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa on ollut paikalla henkilö, jolla on todettu koronatartunta.

Roihuvuoren kirkon messussa sunnuntaina 19. joulukuuta vierailleella henkilöllä on myöhemmin todettu koronavirus­tartunta. Myös Roihuvuoren kirkon Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa on samana päivänä ollut paikalla henkilö, jolla on todettu tartunta.

Helsingin epidemiologisen toiminnan johtaja Sanna Isosomppi korostaa, että kaikkialla, missä ihmiset kohtaavat toisiaan, on olemassa riski, että kohtaamisesta saa tartunnan.

”Yhteislaulu­tilaisuudet ovat korkean riskin tilaisuuksia. Laulaminen lisää viruksen leviämisen riskiä, jos tilaisuudessa on esimerkiksi henkilö, jolla on koronatartunta, ilman että hän itse tietää siitä. Toisinaan tartunta voi olla hyvin lieväoireinen tai jopa oireeton”, Isosomppi kertoo.

Jos tilaisuuksiin osallistuminen kuitenkin houkuttaa, Isosomppi antaa muutaman ohjeen.

”Jos on lievästikin oireinen tai tietää, että on altistunut koronavirukselle, ei saa mennä yhteislaulutilaisuuksiin eikä muihinkaan tilaisuuksiin. Lisäksi tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää kasvomaskia ja säilyttää turvavälit.”