Juhana Vartiainen vaatii hallitukselta toimia korona­tilanteen helpottamiseksi – ”Rokottamattoman elämä on vaarallisempaa kuin koskaan”

Helsinki priorisoi omalta osaltaan nyt rokotuksiin, mutta muulta osin Juhana Vartiainen penää rajoitustoimia hallitukselta.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen vaatii hallitukselta toimia heikentyneessä koronavirustilanteessa. Hänen mukaansa on sen tehtävä päättää seuraavista rajoituksista.

Hänen mukaansa "isoimmat tykit” eli tärkeimmät asiat, kuten ravintolarajoitukset ovat hallituksen käsissä.

”Kun virus leviää yhteiskunnassa, niin on epätarkoituksenmukaista ottaa eri puolilla maata erilaisia rajoituksia käyttöön. Pato kannattaa rakentaa kunnolla. Jos sen tukkii yhdestä kohtaa, vesi pääsee toisaalta läpi.”

Ravintolarajoitusten lisäksi Vartiainen viittaa koronapassin väliaikaiseen hyllyttämiseen. Jos näin kävisi, enää edes rokotetut eivät pääsisi ilta-aikaan ravintoloihin.

Ravintolarajoitukset ovat hallituksen käsissä. Aluehallintovirastot päättävät alueellisista toimista, kuten kokoontumisrajoituksista, yleisötilaisuuksista ja koulujen siirtämisestä etäopetukseen.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä, johon esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) sekä alueen kaupungin kuuluvat, antaa suosituksen Etelä-Suomen aville. Se tekee päätöksensä suositusten pohjalta.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokoontuu huomenna ja tekee suosituksen siitä, mitä pahentuneessa koronatilanteessa tulisi tehdä. Vartiaisen mukaan periaatteena on, että kouluja rajoitetaan viimeisenä.

Koronavirustartuntojen määrä on kasvussa.

Onko vihdoin aika todeta, että omikronin leviämistä ei voi estää, vaan sen on annettava läpäistä väestö?

Vartiainen myöntää asian olevan näin, vaikka hän tarttuukin kysymyksen muotoseikkoihin.

”Toimintaperiaatteena asiaa ei voi ilmaista näin, mutta voi osoittautua hyvin vaikeaksi välttyä siltä, että omikron läpäisee suuren osan väestöstä.”

Tämän vuoksi Helsingissä pyritään kaikin keinoin lisätä rokotekattavuutta ja saada myös kolmansia korotuksia annettua.

Vartiaisen mukaan kaupungin prioriteettilistalla rokottaminen on nyt tartunnanjäljitystä tärkeämmällä sijalla. Syynä tähän on omikronin käyttäytyminen.

Kaksi rokoteannosta suojaa omikron-tartunnalta vain 30 prosenttisesti, mutta omikronin aiheuttamalta vakavalta tautimuodolta 70-prosenttisesti, kertovat alustavat tutkimukset.

Vartiaisen mukaan työterveyden avulla yritetään paikata rokotusten pullonkaulaa eli rokotushenkilökuntaa. Vuoden alussa rokotuksen voi saada Helsingissä myös työterveyden kautta.

Tänään aukesi myös ajanvarus riskiryhmiin kuulumattomien 18–59-vuotiaille helsinkiläisille.

Vartiaisella on yksiselitteinen viesti myös rokottamattomille.

”Rokottamattoman elämä on vaarallisempaa kuin koskaan viruksen aikana. Viesti, jota ei voi liikaa toistaa on se, että rokottamattomien kannattaa hakeutua rokotuksiin. Jos on ollut hyvää onnea, eikä ole sairastunut, niin uuden variantin kanssa [tartunnan välttäminen] tulee olemaan hyvin vaikeaa.”