Harjussa savun läpi kauppaan vaeltaneet pettyivät, koska kauppa oli suljettu tulipalon vuoksi.

”Katto palaa varmaan kokonaan”, arvioi maanantaina illansuussa Meiran tehtaan paloa Helsingin Sturenkadulta tarkkaillut Ensio Jauhiainen.

Savu ryöppysi suurella voimalla katon läpi taivaalle, palomiehet suihkuttivat lavoilta vettä rakennuksen sisuksiin ja ajoittain kattoa purettiin.

Jauhiainen asuu aivan palopaikan lähellä Somerontiellä ja päätti tulla katsomaan tapahtumia lähempää.

”Näin navigaattorista, että alue on suljettu liikenteeltä”, Jauhiainen kertoo.

Meiran kahvipaahtimon ullakko paloi tuntikausia maanantaina Helsingissä.

Sturenkadun puolelle savua ei tule, vaan se leviää hyytävän viiman mukana Harjua ja Kalliota kohti. Siellä se laskeutuu katutasolle asti.

Palo tulee lähelle Jauhiaista muutenkin kuin maantieteellisen läheisyyden takia. Rakennus on tuttu vuosien takaa. Jauhiaisella on 70 vuoden kokemus helsinkiläisestä elämän­menosta ja siitä 70 vuodesta hän on pyörinyt suuren osan näillä nurkilla.

Hän on muun muassa työskennellyt läheisellä Elimäentiellä sijaitsevalla Fiskarsilla.

”Tunnen hyvin alueen ja tulessa olevan rakennuksen”, Jauhiainen sanoo.

Kaksi Jauhiaisen siskoista työskenteli aikanaan rakennuksessa. Siskot olivat töissä talossa sijainneessa ompelimossa. Jauhiainen mainitsee myös, että rakennuksessa on ollut myymälä, josta hän on käynyt ostamassa mausteita.

Pohjoisesta on tulossa vieraita kylään, ja Jauhiainen lähtee heitä tapaamaan. ”Täytyy tulla aamulla katsomaan tilannetta.”

Sturenkadulle, Ensio Jauhiaisen tarkkailupaikalle, savu ei leviä. Sen sijaan palopaikan eteläpuolelle Harjuun savu laskeutuu katutasoon asti.

Tunnelma on epätodellinen, kun ihmiset kulkevat savun keskellä. Paikallisen ruokakaupan ovessa on ilmoitus, että kauppa on suljettu tulipalon takia. Ihmiset käyvät ovella ja kääntyvät harmissaan pois.

Kuten moni muu, ei Joonas Toukkarikaan päässyt kauppaan Harjussa, kun kauppa oli suljettu läheisen tulipalon vuoksi.

Paikalle tulee iltakuuden aikoihin myös Joonas Toukkari, joka asuu läheisellä Fleminginkadulla. Hänkin joutuu toteamaan, että tänään kauppa on yllättäen kiinni, eikä pullojen palautus tähän liikkeeseen onnistu.

Hän kertoo, että tavanomaisuudesta poikkeavaa savun hajua alkoi tulla aamupäivällä noin kello kymmenen aikoihin. ”Savun haju ei kuitenkaan ollut niin pistävä tai hälyttävä”, hän kuvailee.

Hälytysajoneuvojenkin ääniä kuului, mutta se ei ole alueella mitenkään tavallisuudesta poikkeavaa.

Toukkari kuvailee, että savun haju muistutti hajua, joka tulee takassa poltettavista puista. Lopulta hän sai tietää tulipalosta uutisten välityksellä.

”Luin lehdestä, että ilmanvaihto pitäisi laittaa pois päältä ja sulkea ikkunat. Näissä seudun taloissa on kuitenkin yleensä painovoimainen ilman­vaihto”, Toukkari kertoo.

Toukkarin mukaan hajua on ollut koko päivän.

"Se on ollut koko ajan aika tasaisesti tällaista. Yritin katsoa paloa ikkunasta, mutta meiltä ei näe sinne asti, kun edessä on taloja.”

Toukkarilla oli alun perin ajatus käydä kauppareissun jälkeen katsomassa paloa. ”Toivotaan, että saavat homman kuntoon”, hän sanoo ja lähtee etsimään avonaista kauppaa toisesta suunnasta.

Palo keräsi yleisöä Helsingissä.