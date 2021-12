Ravintola-alan työntekijöitä painaa jälleen epätietoisuus, kun koronarajoituksia tiukennetaan.

Hallitus päätti tiistai-illan kokouksessaan kiristää huomattavasti koronarajoituksia omikronmuunnoksen vuoksi erittäin nopeasti pahentuneesta koronatilanteesta johtuen.

Hallitus kiristää huomattavasti etenkin ravintoloiden ja rajojen rajoituksia.

Kiristyvät rajoitukset merkitsevät ravintolatoiminnalle sitä, että ravintolat joutuvat sulkemaan jouluaatosta lähtien ovensa jo kello 22 ja anniskelu päättyy kello 21. Joulukuun 28. päivästä lähtien anniskelun on loputtava kello 17 ja ovet on suljettava kello 18 niissä ravintoloissa, joiden pääasiallinen toiminta liittyy anniskeluun.

Suuri ravintolatoimija Noho Partners ilmoitti lomauttavansa lähes koko Suomen henkilöstönsä eli noin 1 250 ihmistä. Ajat ovat äärimmäisen vaikeat myös muille ravintolaketjuille ja yksittäisille ravintoloille.

HS kysyi ravintolatyöntekijöiltä rajoitusten vaikutuksesta heidän tulevaisuuteensa.

Kongressihotelli Hanasaaren Plats-ravintolassa sommelierina työskentelevä Inari Mattsson kertoo, että ilmapiiri on työpaikalla hyvin epätietoinen.

”Meidän oli tarkoitus sulkea ravintola joululoman ajaksi joka tapauksessa tämän päivän jälkeen. Nyt, kun rajoitusten kiristymisestä on tänä aamuna puhuttu, puhelin on soinut koko aamun. Epätietoisuus on tosi valtava, ja johtajat alkavat tänään pohtia, mitä tehdään”, Mattsson kertoo.

”Että onko mahdollista yrittää jatkaa näillä rajoituksilla. Me emme toivottavasti lähde sille linjalle, että aloittaisimme yt-neuvottelut”, hän jatkaa.

Inari Mattsson on työskennellyt Platsissa heinäkuusta lähtien. Kesäkausi oli ravintolassa ”valtavan hyvä”.

”Olemme tehneet ennen tätä toista aaltoa valtavan hyvää työtä. Toiminta hiljeni oikeastaan siitä lähtien, kun etätyösuositus annettiin. Siihen asti meillä oli upeasti myyty loppuvuosi, oli pikkujouluja ja juhlia”, sanoo Mattsson.

Platsin joululoman piti alun perin kestää uudenvuodenaattoon. Aatoksi ravintolaan oli myyty 120 henkilön häätilaisuus.

”Varmaksihan ei vielä voi mitään sanoa, koska uusista rajoituksista on puhuttu vasta tiistaista asti, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä tilaisuutta ei voida toteuttaa.”

Ravintola on panostanut reilusti alkuvuoden tapahtumien markkinointiin.

”Kuten sanottu, epävarmuus on tällä hetkellä kova”, Mattsson sanoo.

Helsinkiläisessä tunnetussa ruokaravintolassa työskentelevä tarjoilija kertoo samaa. Hän haluaa antaa haastattelun nimettömänä, koska pelkää työllistymisensä puolesta.

”En usko, että ainakaan Suomessa ravintola-ala tulee palaamaan enää entiselleen”, hän sanoo.

Tarjoilija kertoo olleensa lomautettuna keväällä 2020 maaliskuusta kesäkuuhun. Vuoden 2020 kesä oli hyvä.

”Viime talvikausi meni vähän niin ja näin, ja viime kesä oli jälleen hyvä. Suomalaiset matkustelivat kotimaassa, ja se näkyi meilläkin.”

Tarjoilija kertoo, että hän on miettinyt vakavissaan myös alan vaihtamista.

”Korona-aikana on ollut välillä parempia kausia, ja sitten vedetään taas matto alta. Itse olen pitänyt esimerkiksi koronapassia hyvänä asiana, jos vaihtoehto olisi ollut se, että vain murto-osa asiakaspaikoista olisi voitu täyttää”, hän sanoo.

Ihan vielä uuden ammatin opiskelu ei kuitenkaan ole ajankohtaista.

”Tämä kaikki on vaikuttanut terveyteeni, olen juuri nyt melko uupunut. Sitten, kun saan itseni kuntoon, mietin asiaa uudelleen. Olen siinä mielessä onnekas, että meillä on ruokakunnassa kaksi aikuista. En selviäisi laskuista yksin, enkä varmaan tästä tilanteestakaan”, kertoo tarjoilija.