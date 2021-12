HS:n legendaarisen piparikisan voittaja on poikkeuksellisen kunnianhimoinen ylistys luonnolle – työn takaa paljastuu yllättävä kaksikko

Aikuisten sarjan voitti HS:n piparikisassa ylistys Helsingin Vallisaarelle ja kesäiselle Biennaalille. Lasten sarjan voittajatyö romahti niin monta kertaa, että tilanne äityi hysteeriseksi.

Riemu helisee Helsingin kaupungin asemakaava-arkkitehdin Sinikka Lahden äänessä. Kerrankin oli ihanaa vaihtelua ja sai tehdä kaikkea överisti. Koristelua, marmoroituja kivipalloja, lepakoita, lahokaviosammalta, merimaisemaa ja Kalasataman torneja vasten kaupunkitaivasta.

Kaupungin ja luonnon suhde on muutenkin paljon asemakaava-arkkitehtien työpöydällä, ja siksi HS:n perinteikkään piparikisan teema osui Lahden kannalta nappiin.

”Ajattelin, että varmasti kisaan tulee paljon töitä, jotka koskevat ristiriitoja, mutta me halusimme tuoda esiin, että Helsingissä on paljon hienoa saaristoluontoa.”

HS:n piparikisan ovat voittaneet vuonna 2021 Sinikka Lahti ja kuvittaja Jenna Kunnas, ystävykset noin kaksivuotiaista asti. Heidän piparitaideteoksensa Ensilumi Vallisaaressa nousi lukijoiden äänestyksessä aikuisten sarjan ylivoimaiseen voittoon.

Lasten sarjassakin voittaja, 9-vuotias Doris Olkku, kuroi selvän eron kilpakumppaneihinsa. Olkun teos on nimeltään Pihapuu. Yhteensä HS:n piparikisaan tuli 180 kilpailutyötä.

Aikuisten sarjan voittopipari ylistää Helsingin saariluontoa ja erityisesti Vallisaarta sekä viimekesäistä Biennaalia.

Kesällä aikuisten voittokaksikko vaikuttui Vallisaaresta. Taideponnistus Helsinki Biennaali hurmasi heidät, kuten varmasti monen 145 000:sta muustakin Biennaali-vieraasta.

Neljä päivää ennen piparikisan päättymistä Lahti ja Kunnas tajusivat kilpailun olevan käynnissä. Kaksi päivää ennen deadlinea he tarttuivat taikinaan.

Ensin Helsingin kaupunki vei Biennaalissa kulttuurin luontoon. Ja nyt piparikaksikko toi kaupungin siluetin luontoa ylistävään teokseensa.

”Ei maisema ole tosielämästä, vaan otimme taiteilijan vapauksia, sillä halusimme tuoda mukaan Kalasataman tornit,” Lahti sanoo.

Teknisesti voittajapipari on poikkeuksellinen: maisema on rakennettu monesta kerroksesta. Hauras pipari on tuettu pystyyn.

”Suurin jännitys oli se, että rakensimme työn vaakatasossa, ja sitten se nostettiin pystyyn. Että kestääkö?” Lahti sanoo.

”En haluaisi kenenkään rakennesuunnittelijan katsovan, miten työ on tehty!”

Takaa kuvattuna Ensilumi Vallisaaressa -teoksen monikerroksisuus erottuu.

Näpit paloivat, tietenkin. Punertava kaupunkitaivas on sokerilasia. Teokselle taianomaisen kirkkauden antava sokerilasi sulatettiin kattilassa, siinä on sokerin ohella glukoosisiirappia. Seos kiehautettiin polttavan kuumaksi ja kaadettiin pellillä olleeseen piparikehykseen.

Taka-alalla kelluvat saaret upotettiin sokerilasiin.

Villiäkin runsaamman luonnon reunustamina teoksen pääosassa korostuvat marmoroidut pallot. Ne ovat kunnianosoitus taiteilija Alicja Kwaden Pars pro Toto -teokselle. Biennaalin jälkeen kivipallot jäävät Kalasatamaan.

Yksityiskohtia Ensilumi Vallisaaressa -voittajatyöstä.

Kunnaksella on pariakymmentä sävyä elintarvikeväriä. Hänen intonsa koristeluun on tehnyt hänestä piparivastaavan myös perheessään. Jenna Kunnas on legendaarisen lastenkirjailijan Mauri Kunnaksen tytär: lienee eräänlainen joulun ihme, että sattumalta yhtä aikaa piparivoiton kanssa Kunnakset kertovat HS:ssa perjantaina julkaistavassa artikkelissa jouluperinteistään.

Annostelemalla elintarvikevärejä pikeeriin eli koristekuorrutteeseen Kunnas innovoi piparipalloihin marmoroidun pinnan.

”Pikeeristä tehdään sen verran löysää, että kun siihen tiputtaa elintarvikeväritippoja, niitä voi levittää tikulla”, Kunnas sanoo.

HS:n piparikisassa lasten sarjan voitti jouluna 2021 Doris Olkku. Koska voittoteos Pihapuu on romahtanut useita kertoja, siitä kehkeytyi lopulta maisema-asetelma.

Entä sitten lasten sarja?

Voittajatyön tarinan takana on myös kasa sinnikkyyttä. Voittoteos romahti valmistuttuaan ensimmäisen kerran jo samana iltana. Voittajan äiti Marjut Uotila oli juuri ottamassa Pihapuusta lähikuvia lähetettäviksi kisaan.

”Kuvassa näkyy vain ruskea viuhahdus.”

Pihapuun linnut ovat variksia.

Taiteilija-Olkun analyysi on, että pipariliima ei saanut kuivua tarpeeksi kauan. Yhdessä romahduksessa oravalta katkesi kaula ja seuraavassa häntä.

Lopulta kolmeen osaan katkenneesta teoksesta sommiteltiin uusi asetelma.

”Oli jo aika hysteeristä loppuvaiheessa, ja luovutimme”, Uotila sanoo.

Syksyllä kirppikseltä oli löytynyt oravanmallinen muotti. Koska orava sopii puuhun, Olkku alkoi miettiä, miten perheen pihassa oikeasti kasvavan männyn voisi toteuttaa piparista.

”Se on kaunis mänty, ja siinä on paljon lintuja – ja oraviakin joskus”, Olkku sanoo.

Puunrunko kohosi pinoamalla pyöreitä piparikiekkoja. Olkku kertoo lukeneensa HS:n piparikisasta Lasten uutisista, ja koska teema kaupungin ja luonnon yhteydestä sopi ajatukseen pihapuusta, hän päätti osallistua kisaan ensimmäistä kertaa.

Alun perin Pihapuu kohosi yhtenä runkona.

Voittoa Olkku ei kyllä yhtään osannut odottaa. Kaikki muutkin lasten finaaliin yltäneet työt olivat hänestä yhtä hienoja kuin oma teos.

”Se huuhkaja oli hieno, kun ympyröitä oli kiinnitetty seinään”, Olkku nimeää suosikkinsa.

Hän viittaa finaaliteokseen Huuhkaja-henki Olympiastadionilla ja siinä piparista taiteiltuihin tornin parvekkeisiin.

Pihapuussa värit ja koristelu kunnioittavat mallejaan. Jälkikäteen ajateltuna teoksesta olisi varmasti tullut tukevampi, jos siihen olisi lisätty pari oravaa – mutta jo paistettuihin varaoraviin tuli koristeltua vihreää väriä, ja Olkku halusi teoksensa oraviin vain harmaata.

”Kävyt ovat piparista tehtyjä palloja, jotka on koristeltu tummalla suklaalla. Niitä on niin monta, että me kaikki syömme niitä yksi tai kaksi”, Olkku sanoo.

Legendaariseen HS:n piparikisaan tulvi kilpailijoita – Tässä ovat 20 tämän vuoden upeinta teosta, äänestys on päättynyt.

Lue lisää: Kunnasten perusteellinen joulunvietto kestää viisi päivää ja sisältää omalaatuisia perinteitä – Mauri on joutunut luopumaan omasta tavastaan

Lue lisää vuoden 2020 piparikisasta: HS:n piparikisan voittajateos sai ideansa puhtaasta paniikista: Nina Wickstrandin oli pakko löytää rauhallinen soppi etä­palaverilleen

Lue lisää vuoden 2019 piparikisasta: HS:n piparikilpailun voitti Huuhkaja-pipari, jonka kohtalo oli surkea: Pöllöpipari lyyhistyi kosteasta sisäilmasta, ja jäljelle jäi vain sen pää