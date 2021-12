Päivitetty ministeriön koronaohje suosittelee, että pienten lasten pitäisi päivystysaikanakin olla omissa ryhmissään, mutta todellisuudessa tähän ei kaikkialla pystytä.

Helsingissä ja monessa muussa kaupungissa on juuri alkanut päiväkodeissa päivystysaika. Se tarkoittaa tavallisesti, että lapsiryhmiä yhdistellään ja vain osa päiväkodeista ylipäätään pidetään auki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi keskiviikkona päiväkodeille uudet koronaohjeet. Ministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat, että lapsiryhmiä ei saisi sekoittaa ja yhdistää. Ammattilaisten pitäisi toimia saman ryhmän kanssa.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas sanoo, että päiväkodeissa on jo ennen uutta suositusta pyritty pitämään ryhmät erillään. Sama tavoite oli myös vuosi sitten jouluna ja kesälomakaudella.

”Päiväkodit pyrkivät järjestämään tämän viisaasti”, Järvenkallas sanoo.

Käytännön elämässä se vain usein on mahdotonta. Paitsi että henkilökunnan joululomia ei muutenkaan voi noin vain perua, on myös järkevää että aikuisia on poissa silloin kuin lapsiakin on vähemmän.

Kaikissa päiväkodeissa ei ole tällöin mitenkään mahdollista järjestää toimintaa niin, että ryhmät eivät lainkaan sekoittuisi. Helsingissä on lisäksi muutenkin kova pula henkilökunnasta.

Jo joululomille päässeitä kouluja odottaa tammikuussa ainakin yksi muutos: Helsinki ottaa maskit käyttöön myös luokilla 3–5 heti lomien jälkeen.

Muista muutoksista kouluissa ei ole ainakaan vielä tietoa. Loman aikana käydään tarkemmin läpi valtakunnalliset uudet suositukset.

Kaupunginhallitus on syksystä 2020 alkaen antanut aina kuukaudeksi kerrallaan toimialajohtajalle valtuudet siirtyä tarvittaessa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Vuosi sitten syksyllä muutamassa koulussa siirryttiin vähäksi aikaa vuorottelumalliin, jossa isommat oppilaat olivat osan ajasta etäopetuksessa.

Tänä syksynä näin ei ole vielä tehty minkään koulun kohdalla eikä etäopetukseen haluta peruskoulussa kevyesti mennä. Käytännössä tilanne voisi olla edessä esimerkiksi, jos opettajia olisi niin paljon sairaana, että opetusta olisi jossain tämän vuoksi vaikea järjestää.