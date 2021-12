Liikenne suljettiin sekä jalankulkijoilta että autoilijoilta ja pyöräilijöiltä. Sulku kestää useita päiviä.

Liikenne suljettiin Helsingissä keskiviikkona illansuussa kauppakeskus Triplan kohdalla Pasilassa. Liikenne suljettiin Veturitiellä ja Firdonkadulla. Turvallisuussyistä asetettu liikennesulku jatkuu 27. joulukuuta asti, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan. Käytössä on kiertotie, tiedottaa Fintrafficin tie­liikenne­keskus.

Syy sulkuun on siinä, että Triplan julkisivun materiaaleissa on havaittu rakenne­vikoja, joiden vuoksi on vaara, että pintalaattoja voi irrota julki­sivusta.

Triplan pysäköintihalleihin pääsee ajamaan normaalisti.

Hiljattain Triplan pohjakerroksessa sattui vakava vaaratilanne, kun kymmenen metrin korkeudesta putosi alas useita suuria ja monta kiloa painavia ruiskubetonirappauksen paloja Biitsi.fi-nimisen elämyskeitaan pukutiloihin.

Oikaisu 22.12. kello 18.48: Jutussa puhuttiin aiemmin virheellisesti tiistaista, vaikka kadut suljettiin keskiviikkona.