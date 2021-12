YIT:n tuotantojohtaja Pekka Luukkosen mukaan syytä rakenteiden pettämisestä johtuneelle laatan putoamiselle ei voida vielä varmuudella sanoa.

Kauppakeskus Triplan läheisyydessä sijaitsevat Veturitie ja Firdonkatu on suljettu kauppakeskuksen julkisivumateriaalin rakennevikojen aiheuttaman tapaturmariskin vuoksi. Viime viikolla 16. joulukuuta yksi laatta oli pudonnut kevyen liikenteen väylälle, mutta ei ollut osunut kehenkään.

Pasilassa sijaitsevan kauppakeskus Triplan rakenteista tippuneet betonipalat ja julkisivun laatta ovat aiheuttaneet viime aikoina potentiaalisia vaaratilanteita.

Joulukuun alussa Triplan pohjakerroksissa Biitsi.fi -nimisen elämyskeitaan pukutiloihin tippui kymmenen metrin korkeudesta useita, monta kiloa painavia betonirappauksen paloja. Pukutiloissa ei tapahtuma-aikaan ollut asiakkaita, eikä kukaan loukkaantunut.

Viime viikolla taas kauppakeskuksen keskikorttelin julkisivusta putosi kevyen liikenteen väylälle julkisivun materiaalina ollut keraaminen pintalaatta. Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta tapahtuman seurauksena liikenne Veturitiellä ja Firdonkadulla suljettiin turvallisuussyistä. Helsingin kaupungin mukaan liikennesulku jatkuu 27. joulukuuta saakka.

Rakennusyhtiö YIT:n rakentama Tripla valmistui aikataulusta etuajassa vuonna 2019.

Liittyvätkö tapaukset jollain tavalla toisiinsa, YIT:n tuotantojohtaja Pekka Luukkonen?

”Yksi yhteinen nimittäjä niillä on se, että rakenteet ovat liikkuneet syystä tai toisesta. Julkisivun laatan irtoamisen syynä voi olla esimerkiksi lämpöliike. Kellarin osalta syy oli kuivumisesta johtunut kutistuminen.”

Mistä rakenteiden liikkuminen johtuu?

”Ei ole mitenkään erikoista, että rakenteet valmistumisen jälkeen liikkuvat. Siellä tapahtuu kuivumisesta johtuvaa kutistumista. Myös lämpötilan vaihtelut vaikuttavat siihen. Rakenteet vähän hakevat paikkaansa. Rakenteissa on liikuntasaumoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa liikkuminen saumakohdista.”

Onko kyseessä laajempi rakennevika?

”Rakennevika on siinä mielessä, että laatta on päässyt tippumaan, mitä ei pitäisi päästä tapahtumaan.”

Onko kauppakeskuksen rakentamisvaiheessa tehty virheitä esimerkiksi kiireen vuoksi?

”Ei ole mitään virheitä tapahtunut kiireen tai muunkaan vuoksi. Syy, miksi näin on käynyt on vielä epäselvä ja sitä selvitetään.”

Mitä laattojen putoamisvaaran suhteen aiotaan tehdä?

”Tulevan viikonlopun aikana on tarkoitus asentaa putoamissuojausverkko. Verkko rakennetaan Veturitien ajoradan päälle, jotta tien sulku pystytään purkamaan ja vapauttamaan tie jälleen autoliikenteelle.”

Aiotaanko Triplan mahdollisille rakenteellisille vioille tehdä jotain?

”Ensin selvitetään, mistä se johtuu ja totta kai sen jälkeen tehdään korjaavat toimenpiteet sen perusteella. Triplan keskikorttelissa on tämä vaaka-asennettu laatta, ja ongelma koskee nyt sitä. Pasilan aseman ja asuntojen kohdalla on kyse pystyyn asennetuista laatoista, joissa tällaista ongelmaa ei ole. Nyt käydään läpi koko keskikorttelin julkisivut ja varmistetaan, ettei siellä ole putoamisvaarassa olevia laattoja.”

Miksi liikenne suljettiin vasta noin viikko laatan tippumisen jälkeen?

”Pyrimme kuvaamaan julkisivun droneilla alkuviikosta, mutta se ei huonon sään vuoksi onnistunut. Koska emme pystyneet varmistumaan siitä, että rakennuksen ali kulkeva liikenne olisi turvallista, päädyimme yhdessä Helsingin kaupungin kanssa sulkemaan Veturitien liikenteen.”

Voiko Triplan alueella liikkua tällä hetkellä turvallisesti?

”Olemme rajanneet ne alueet, joissa putoamisvaaraa on, mutta valtaosa Triplan alueesta on ihan normaalisti käytössä. Rajatun alueen ulkopuolella on ihan turvallista liikkua.”