Koronatesteihin ei juuri nyt saa samalle päivälle aikoja pääkaupunkiseudulta, mutta päivystys ei ole oikea paikka selvittää asiaa.

Opaskyltti Malmin sairaalan päivystykseen. Kuva on vuodelta 2016.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) päivytykset ovat ruuhkautuneet ja potilaat joutuvat herkästi odottamaan pitkiä aikoja.

Hus tiedottikin siksi aatonaattona, että lievissä hengitysoireissa ei pidä hakeutua päivystykseen. Päivystys on oikea paikka vain, kun tarvitaan kiireellistä hoitoa.

Hus Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén kertoo, että päivystyksissä on huomattu, että potilaita on tullut päivystykseen vain koronatestiin.

”Tämä ruuhkauttaa päivystyksiä turhaan. Päivystyksissä arvioidaan aina potilaiden hoidon tarve”, Castrén muistuttaa tiedotteessa. Jos kiireelliselle hoidolle ei ole tarvetta, potilas lähetetään pois.

Jos päivystykseen on muista syistä asiaa, pitää kuten muulloinkin mieluusti soittaa ensin numeroon 116 117. Tämäkään päivystysavun numero ei palvele koronatesteihin tai koronarokotuksiin liittyvissä asetuksissa.

Lue lisää: ”Puhelimessakin pystyy” – Suomalaisessa terveydenhoidossa on alkanut vallankumous, jonka mittakaavaa ja vaikutuksia vain harva ymmärtää

Lue lisää: ”Kammottavaa, järkyttävää ja uuvuttavaa” – Husin päivystykseen joutunut 91-vuotias kertoo olosuhteista lohduttomasti ruuhkautuneessa sairaalassa

Husin koronatestaus on tällä hetkellä ylikuormittunut. Testiin pääsee kuten ennenkin vain ajanvarauksella, mutta aikoja ei ole saatavilla samalle päivälle.

Hus kertoo tiedotteessa, että kaikkia oireilevia ei pystytä juuri nyt mitenkään testaamaan. Ohje on, että yli 12-vuotiaiden tulee hakeutua viralliseen testiin, jos rokotussuojassa on puutteita, jos hän kuuluu riskiryhmään, työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa tai on altistunut koronavirukselle.

Muille suositellaan kotitestiä ja kotona pysymistä, kunnes oireet ovat helpottaneet.

Lue lisää: Korona­testaaja joutuu desinfioimaan kätensä jopa sata kertaa päivässä – Tällaista on työ, jossa tottuu sydäntä­särkevään itkuun ja yhteen toistuvaan kysymykseen

Henkeä uhkaavissa tilanteissa kuten kova rintakipu, äkillinen hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet tai kouristelu pitää soittaa hätänumeroon 112.