Poliisin arvion mukaan sivullisille ei aiheudu vaaraa.

Helsingin Konalassa on ammuttu yhtä henkilöä , kertoo Helsingin poliisi. Epäilty tekijä on kateissa. Poliisi etsii häntä parhaillaan.

Ampuminen on tapahtunut poliisin johtokeskuksen mukaan Konalan Riukukujalla sijaitsevassa yksityisasunnossa. Ammuttu henkilö on kuljetettu sairaalahoitoon. Paikalla on useita partioita.

Poliisin arvion mukaan sivullisille ei aiheudu vaaraa.

Uutinen päivittyy.