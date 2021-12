Etelä-Suomen aluehallinto­viraston päätös sulkee kuntosalit kahdeksi viikoksi vuoden­vaihteessa. Helsingissä kuntosalikävijät toivovat, ettei sulku jatku sitä pidempään.

”Herättää aika vahvoja tunteita. Mua ahdistaa”, kommentoi Anna Patrikainen uutista, jonka mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kieltää esimerkiksi kuntosalien aukiolon 28. joulukuuta ja 10. tammikuuta välisellä ajalla.

Torstaina illansuussa Patrikainen treenasi Helsingin Kampissa Elixian kuntosalilla. Taustamusiikki soi ja väkeä oli harvakseltaan, mutta siellä täällä kuitenkin kuntolaitteet saivat vauhtia.

Touhu on Patrikaiselle tuttua, sillä hän käy kuntosalilla viitisen kertaa viikossa. Aiemmin hän osallistui myös body fitness -kilpailuihin.

”Olen liikkunut aktiivisesti 19-vuotiaasta asti. Tarvitsen haastavaa liikuntaa.”

Tulevan sulun ahdistavuutta Patrikainen selittää sillä, että kuntosalilla käymisellä on hänelle myös suuri virkistävä merkitys. Patrikaisen mukaan vuodenaika tuo mukanaan kiireitä ja kylmän ulkoilman.

”Töissä loppuvuosi on tiukkaa aikaa. Jos tulen salille, kun on murheita, niin pois lähtiessä ne murheet eivät ole enää mukana.”

Patrikainen harrastaa myös kotona astangajoogaa ja hänellä on kuntopyörä, mutta hänen mielestään kotona ja ulkona liikkuminen eivät korvaa kuntosalitreeniä. Kun korona-aikana on monenlaisia rajoituksia ja on kotona etätöissä, niin on virkistävää käydä välillä muualla, kuten kuntosalilla, Patrikainen perustelee.

Salilla koronatartunnan vaaraa vähentävät huomattavat etäisyydet. Kampin Elixiassa laitteet pitää turvatoimena desinfioida ennen ja jälkeen käytön. Patrikainen kertoo, ettei käy salilla ruuhka-aikoina.

”Ja ihmiset tulevat salille terveenä. Mielestäni tämä on matalan riskin tartuntapaikka.”

Patrikainen pohtii, että avin ilmoittama parin viikon tauko ei ole vielä kovin pitkä aika.

”Se voi olla hyvä lepoaika kovaa treenaavalle.”

Mutta jos tauko venyy, muuttuu Patrikaisen mielestä tilanne synkemmäksi.

”Ihminen on luotu liikkumaan. Pitkä liikkumattomuus lisää huono­vointisuutta.”

Patrikainen arvelee, että korona-ajan liikkumattomuudesta lankeaa tulevaisuudessa vielä iso lasku liikunta- ja tukielinsairauksina sekä yleensä fyysisen toiminta­kyvyn rapautumisena.

Felix Gutierrez treenasi torstaina muun muassa juoksumatolla Fressi-kuntosalissa Helsingissä.

Tuleva kuntosalisulku synkistää mieliä myös muissa Helsingin kuntosaleissa. Annankadun varrella Fressin salissa Felix Gutierrez treenaa juoksumatolla. Gutierrez harjoittelee viitisen kertaa viikossa.

”Tämä on mukava paikka. Tykkään treenata,” Gutierrez kertoo.

Hän ei toki ilahdu tiedosta, että avi kieltää pariksi viikoksi kuntosalien aukiolon.

”Mutta pari viikkoa ei ole minulle ongelma. Jos sulku, pitenee, niin sitten asia on ikävämpi.”

Gutierrez on alun perin kotoisin Perusta, mutta hän on asunut Suomessa kuusi vuotta. Hän työskentelee ravintolassa.

Gutierrez pohtii laajemmin erilaisten rajoitusten merkitystä korona-aikana. Hän ei ole itse ottanut korona­virus­rokotetta, eikä aio näillä näkymin ottaa sellaista. Hänen mielestään on ikävää, jos erilaisilla rajoitustoimilla pyritään siihen, että jokaisen on otettava rokote.

”Jos ravintolassa työskentely vaatii rokotteen ottamista, niin sitten se on kai otettava”, Gutierrez miettii.