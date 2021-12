Keuhkolääkäri Hanna-Riikka Kreivi on joulun töissä Meilahden kolmiosairaalan keuhko­vuode­osaston takapäivystäjänä. Eristys­huoneisiin asti joulutunnelma ei pääse.

JoulupäivÄN hämärtyessä kohti iltaa kokenut keuhkolääkäri Hanna-Riikka Kreivi on vuorossa takapäivystäjänä Meilahden kolmiosairaalan keuhkovuodeosastoilla.

Vuoro on alkanut aattoaamuna kello 9, ja se jatkuu maanantai-aamuun.

Kreivi kertoo, että on saanut edeltävinä vuosina viettää pyhiään myös kotona.

”Joulupäivystys osuu erikoislääkärin kohdalle melko harvoin, koska vuorot pyritään jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti. Olin edellisen kerran jouluna töissä muutama vuosi sitten”, Kreivi kertoo.

Tänä vuonna Kreivillä on kuitenkin päivystysvuoro, niin kuin monena pyhänä aiemminkin. Se kuuluu erikoislääkärin työhön, olipa sitten joulu tai juhannus.

Meilahden kolmiosairaalassa on kaksi keuhko­vuodeosastoa. Molemmilla niistä oli lauantaina iltapäivällä 12 potilasta.

Kahdesta osastosta vain toisella hoidetaan tällä hetkellä koronapotilaita. Osastolla on pääosin sellaisia koronapotilaita, joilla on niin vaikea korona­­keuhko­kuume, että he tarvitsevat lisähappea tai ei-invasiivista hengityksen tukihoitoa, mutta eivät vielä tehohoitoa eivätkä hengityskonetta.

Paikkoja on molemmilla osastoilla enemmänkin kuin nyt käytössä olevat.

”Tällä hetkellä meillä ei ole täyttä. Tilanne on itse asiassa yllättävän hyvä siihen nähden, että pelkäsimme, että vuodeosastot ovat ihan täynnä”, Kreivi kertoo.

Toisen osaston vuodepaikkoja lisättiin vielä jouluaattona.

”Varauduimme siihen, että jos koronapotilaita tulisi huomattavan paljon, heille olisi tilaa”, sanoo Kreivi.

Meilahden päivystyksessä ja osastoilla päivystää aina myös keuhko­etu­päivystäjä, joka on usein erikoistuva lääkäri.

Takapäivystäjänä toimii keuhkosairauksien erikoislääkäri, joka on tänä jouluna Kreivi.

Takapäivystäjä kiertää viikonloppuisin etupäivystäjän kanssa osastoilla, auttaa konsultaatioissa, kotiuttaa potilaita ja varmistaa paikkojen riittävyyden.

Kun työt on saatu valmiiksi, takapäivystäjä voi lähteä kotiin.

”Kotona ollaan silti jatkuvasti puhelimen tavoitettavissa ja konsultoitavissa”, Kreivi sanoo.

Etupäivystäjä on paikan päällä sairaalassa etulinjassa vuorokauden ympäri. Hän ottaa vastaan puheluita sekä potilaita.

” ”Joulu on varmasti kurjaa aikaa etenkin eristys­huoneissa oleville. Eristys­huoneita ei koristella, eikä huoneista voi poistua.”

Näkyykö osastolla millään tavoin se, että nyt on joulu?

Näkyy ja ei näy, sanoo Kreivi.

”Osastoilla on joulukoristeita, ja henkilökunnalla on monenlaista herkkua. Täällä on jouluinen tunnelma”, Kreivi kertoo.

Monelle potilaalle joulu ei sen sijaan huoneeseen asti tule.

”Joulu on varmasti kurjaa aikaa etenkin eristyshuoneissa oleville. Eristyshuoneita ei koristella, eikä huoneista voi poistua”, sanoo Kreivi.

Koronaviruspotilaan luona ei saa käydä vierailijoita, jos eristystä ei ole purettu. Koronaosastolla ei vierailijoita käytännössä juuri sallita.

Kun eristys on päästy purkamaan, lyhyet vierailut sallitaan.

”Silloin, kun kyseessä on huonokuntoinen, menehtymässä oleva potilas, arvioidaan erityisluvalla, voivatko omaiset vierailla osastolla”, sanoo Kreivi.

Keuhkolääkäri Hanna-Riikka Kreivi.

Aatto ja joulupäivä ovat Meilahdessa usein rauhallisia, mutta tapaninpäivänä potilaiden määrä lisääntyy. Kreivi arvelee, että niin tapahtuu myös tänä vuonna.

Joulu on perhejuhla, jota monikaan ei halua viettää erossa lähimmistään, ja siksi ja siksi koronavirustaudin vuoksi sairaalaan eristykseen joutuminen tuntuu erityisen kurjalta.

”Kyllä meillä hoidettavat potilaat ovat sairaita ja huonossa kunnossa. Tauti on inhottava. Monet potilaista ovat sellaisia, jotka eivät yleensä sairasta, osa melko nuoriakin. Heille tämä on todella kova paikka.”

Kolmiosairaalan keuhko-osastot ovat hoitaneet koronapotilaita keväästä 2020, heti ensimmäisen aallon ensimmäisistä sairaala­potilaista lähtien.

Eristyspotilaiden hoitaminen kuuluu muutenkin osaston työntekijöiden arkeen, sillä he hoitavat muun muassa tuberkuloosipotilaita.

”On kuitenkin turhauttavaa miettiä rokottamattomia potilaita ja sitä, olisiko koronavirustaudin vaikealta muodolta voinut säästyä ottamalla rokotteen”, Kreivi sanoo.

Sairaalaa tarvitsevat koronapotilaat vievät osastopaikkoja muita keuhkosairauksia sairastavilta. Pahimmillaan muiden potilaiden hoito viivästyy.

Suurin osa helsinkiläisistä koronapotilaista, jotka päätyvät Meilahden osastolle, hakeutuvat hoitoon Malmin tai Haartmanin sairaaloiden päivystysten kautta.

”Malmin ja Haartmanin päivystävät lääkärit soittavat meidän etupäivystäjällemme, joka arvioi, mikä on potilaan hoidon kannalta sopivin paikka. Hoitoon tullaan joko meidän osastollemme, Jorvin sairaalan keuhko-osastolle tai infektio-osastoille”, Kreivi kertoo.

Meilahteen ja Jorviin ohjataan myös Peijaksen päivystykseen hakeutuneita koronaviruspotilaita, sillä Peijaksen vuodeosastoilla ei hoideta eristystä tarvitsevia koronapotilaita.

Ne ikääntyneet ja monisairaat helsinkiläiset, joiden ei arvioida hyötyvän tehohoidosta, hoidetaan Laakson sairaalan korona­kohortti­osastolla. Myös Malmin ja Haartmanin sairaaloissa on tällä hetkellä joitakin koronaeristyspaikkoja.

”Niitä avattiin, kun alkoi näyttää siltä, että kaikki koronainfektion vuoksi sairaalahoitoa tarvitsevat eivät mahdu keuhko- tai infektio-osastoille”, Kreivi sanoo.

” ”Jää nähtäväksi, mitä ensi viikolla ja uutena vuotena tapahtuu. Teho-osastoilla tilanne on jo nyt tiukempi kuin vuodeosastoilla.”

Koronapotilaat viipyvät vuodeosastolla erimittaisia aikoja. Jotkut ovat osastolla yhden yön, osa noin viikon. Vakavissa ja tehohoitoa vaativissa tapauksissa potilaiden hoitojaksot ovat viikkojen, pahimmillaan kuukausienkin mittaisia.

Joulu on sujunut koronapotilaita hoitavalla keuhko­vuode­osastolla siinäkin mielessä hyvin, että potilaita on kotiutettu joka päivä. Uusia potilaita on myös tullut. Sekin on sairaalan arkea.

”Aattona oli vielä aika tyhjää, tänään on jo paljon vilkkaampaa. Puhelin on soinut paljon.”

Kreivi on varovaisen tyytyväinen joulun tilanteeseen. Henkilökuntaa on riittävästi hoitamaan myös mahdollisia lisäpaikoille tulevia potilaita.

”Pitää koputtaa puuta, nyt olemme päässeet joulupäivään asti, ja toivomme, että paikat riittävät hyvin pyhien yli. Jää nähtäväksi, mitä ensi viikolla ja uutena vuotena tapahtuu. Teho-osastoilla tilanne on jo nyt tiukempi kuin vuodeosastoilla.”

Jos eteen tulisi tilanne, jossa potilasmäärä kasvaisi valtavasti, Hus toimisi eskalaatiomallin mukaan.

Eskalaatiomallin avulla koronapotilaiden vuodeosasto­paikkoja pystytään lisäämään, mutta siinä tilanteessa kiireetöntä hoitoa joudutaan siirtämään.