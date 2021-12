Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä muistuttaa, että koronapotilaan ei tule hakeutua päivystykseen, jos oireet eivät vaadi välitöntä hoitoa.

Lievästi oireilevien koronapositiivisten määrä on johtanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueen yhteispäivystyspisteiden ruuhkautumiseen joulunpyhien aikana, Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoo.

”On haitallista, jos päivystyksessä on niitä, joiden ei siellä välttämättä tarvitsisi nyt olla. Viruksen leviäminen päivystyspisteillä on todellinen riski, vaikka potilaat voidaankin erotella infektio-oireisiin ja oireettomiin”, sanoo Petäjä.

Tapaninpäivänä ruuhkaa oli erityisesti Espoossa Jorvin päivystyksessä ja Vantaalla Peijaksen sairaalan päivystyksessä.

”Henkilökunnalta tulleiden viestin mukaan työn kuorma on tavattoman iso.”

Leviämisriskin lisäksi ruuhkat venyttävät odotusaikoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sairaanhoitopiirit, kuten Hus, neuvovat nettisivuillaan, miten lieväoireista koronavirustautia voi hoitaa kotona.

Monessa kunnassa on käytössä oma koronaneuvontapuhelin, johon tulisi soittaa, jos koronaepäily antaa aihetta hakeutua päivystykseen.

”Yhteispäivystysten neuvontapuhelinnumerot eivät ole koronaneuvontanumeroita. Myös ne voivat ruuhkautua. Ennen kuin lähtee päivystykseen, ohjeet kannattaa joka tapauksessa tarkistaa näistä mainituista lähteistä”, Petäjä kertoo.

Ruuhkat ovat seurausta viruksen nopeasta leviämisestä.

Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä

Petäjä kertoi lauantaina HS:lle, että jouluaattona Huslabissa tehtyjen noin 8 000 koronavirustestin tuloksista positiivisia oli peräti 21 prosenttia. Vain kolmea päivää aikaisemmin vastaava luku oli 10 prosentin tuntumassa. Petäjällä ei ollut tapaninpäivänä joulupäivän lukuja käytettävissään.

”Oletan, että päivittäisten tartuntojen lukumäärä nousee varmasti jonkin aikaa, mikä näkyy myös testipositiivisten osuuden nousuna”, hän sanoo.

Huslabissa voidaan tämän hetken kapasiteetilla tehdä päivittäin enintään noin 12 000 testiä.

Rajoitukset kiristyvät tiistaina 28. joulukuuta edelleen.

Petäjän mukaan rajoitustoimet kuulostavat riittäviltä.

”Näiden lisäksi on jäljellä on hyvin vähän sellaisia toimenpiteitä, joita Hus-alueella voidaan ilman valmiuslakia tehdä. Siinä mielessä on perusteltua sanoa, että uudet rajoitukset on suunniteltu riittäviksi”, Petäjä sanoo.

”Tartuntoja ne eivät yksinään kestävästi rajaa, mutta ne ostavat meille lisää aikaa saada kolmansien rokoteannosten kattavuus riittävän korkealle.”

Hus järjestää maanantaina toimintojaan edelleen niin kutsutun eskalaatiomallin mukaisesti. Sen noudattaminen ei pääsääntöisesti näy Hus-organisaation ulkopuolella muille kuin niille potilaille, jotka odottavat esimerkiksi kiireetöntä leikkausaikaa.

”Mikäli potilasmäärät edelleen lisääntyvät tai henkilöstön sairauspoissaolot yleistyvät liikaa, tilannetta hallitaan muun muassa laajemmilla leikkausten perumisilla ja siirtämisillä”, Petäjä kertoo.