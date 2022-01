Pääkaupunkiseudulta pyöritettiin vuosia siivousalan yritysrypästä, jonka toiminnasta on paljastunut monia epäselvyyksiä. Poliisin uusi ihmiskaupparyhmä pyrkii tunnistamaan ihmiskaupparikoksia aiempaa paremmin.

Vuonna 2019 poliisille saapui rikosilmoitus. Sen teki ulkomaalainen mies, joka oli työskennellyt siivoojana pääkaupunkiseudulla toimivassa yrityksessä.

Myöhemmin saapui toinenkin ilmoitus. Tällä kertaa asialla oli verottaja, joka oli pannut merkille saman yrityksen epäselvyydet verojen maksamisessa.

Näitä seurasi kourallinen uusia rikosilmoituksia siivousyrityksen entisiltä ja nykyisiltä työntekijöiltä. Ilmoituksia tehtiin useille poliisilaitoksille ympäri Uuttamaata ja Etelä-Suomea.

Kesti kuitenkin yli vuoden ennen kuin ilmoitusten välinen yhteys huomattiin. Sillä välin osa tutkinnoista oli ehditty poliisissa jo lopettaa.

Nyt tutkinta on loppusuoralla. Poliisi epäilee viittä siivousalan yrityksissä johtoasemassa ollutta lukuisista talousrikoksista ja kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.

Tapaus oli ensimmäisen kerran esillä Helsingin Sanomissa kesällä 2020 julkaistussa jutussa, jossa kerrottiin useista työvoimaa riistävistä siivousalan yrityksistä.

Tutkinnan alaisina olevien yritysten siivoojat ovat HS:n tietojen mukaan siivonneet K-ryhmän marketteja pääkaupunkiseudulla sekä päiväkoteja Espoossa.

Tapauksen tutkinnanjohtajan Pekka Hätösen mukaan tutkintaan liittyy yli 20 uhria, jotka ovat työskennelleet yrityksille.

” Siivoojiksi palkattiin kielitaidottomia ja turvattomassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita.

Epäiltyjen toiminta näyttää olleen systemaattista. Kun yhteen yritykseen on kohdistunut epäilyjä taloussotkuista, yritys on asetettu konkurssiin ja tilalle on perustettu uusi. Työntekijöille tämä on näkynyt vain yrityksen nimen muuttumisena paperilla.

Yritysten siivoojiksi palkattiin kielitaidottomia ja turvattomassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita. Epäillyillä oli poliisin mukaan ”kielellisiä ja kulttuurisia” kontakteja, joiden kautta turvapaikanhakijoita värvättiin.

Kunnollista palkkaa ei maksettu, ja siivoojien työviikot venyivät usein kuusi- tai seitsenpäiväisiksi. Sairauslomia tai muitakaan lomia ei tunnettu.

Epäillyt rikokset ovat alkaneet vuonna 2017.

Aivan vuoden 2020 loppupuolella, samaan aikaan kun siivousyritysten tutkinta nytkähti eteenpäin, Suomeen perustettiin poliisin ensimmäinen valtakunnallinen ihmiskauppaan erikoistunut tutkintaryhmä.

Helsingin poliisiin sijoitettu ryhmä on poliisin viime vuosien suurpanostus. Yhteensä yhdeksäntoista hengen ryhmä perustettiin sisäministeriön lisärahoituksesta. Ryhmää vetävät tutkinnanjohtajat Hannu Kortelainen ja Pekka Hätönen.

Ryhmässä tutkitaan pääasiassa kaikkein haastavimpia ja laajamittaisia ihmiskaupparikoksia sekä niiden lähirikoksia.

”Tänne on valittu haastavia vielä tutkittavana olevia asioita, joita on tärkeä selvittää, vaikka osasta näkeekin, ettei niissä ole tarvittavan verran näyttöä. Mutta ne ovat ilmiötasolla sellaisia, että niistä täytyy saada ymmärrystä”, Hätönen kertoo.

Erikoisryhmässä on lisäksi kolme keskusrikospoliisiin (krp) sijoitettua tutkijaa. Heidän työnkuvaansa kuuluu esimerkiksi analyysitoimintaa eli tilannekuvan ylläpitoa ja kansainvälisen puolen hallintaa.

Yhteistyö valtakunnallisen ryhmän ja krp:n välillä on hakenut vielä suuntaansa. Kortelaisen mukaan yhteistyötä on pyritty kehittämään, jotta eri laitoksissa työskentelevät tiimit pystyisivät hyödyntämään toisiaan paremmin.

Hannu Kortelainen (vas.) ja Pekka Hätönen vetävät valtakunnallista ihmiskauppaan erikoistunutta tutkintaryhmää.

Valtakunnallisen ryhmän johto on jakautunut ihmiskaupan pääosa-alueiden mukaan niin, että Hätönen vetää työperäisen ihmiskaupan tutkintoja ja Kortelainen seksikauppaan liittyvien.

Siivoustutkinnan lisäksi ryhmällä oli loppuvuonna aktiivisessa tutkinnassa viisi työperäisen ihmiskaupan juttua. Tutkittavana on tyypillisiä tapauksia: ne ovat ravintoloista, rakennusalalta ja kauneudenhoitoalan yrityksistä.

Yhteistä näillä tutkinnoilla on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksikäyttö esimerkiksi maksamalla erittäin pientä palkkaa tai teettämällä runsaasti ylitöitä.

Työperäisen ihmiskaupan tutkinnassa poliisi toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestökentän kanssa. Tutkittavia rikoksia tulee poliisin tietoon esimerkiksi ihmiskaupan auttamis­järjestelmän ja rikosuhripäivystyksen kautta.

Ensimmäisenä toimintavuotena ryhmän tekemä paljastava tutkinta on painottunut seksikaupan puolelle. Sieltä on Kortelaisen mukaan saatu myös tuloksia.

Kortelaisen mukaan työ on pääosin netissä toimiviin sivustoihin liittyvää tutkintaa. Verkossa on useita sivustoja, jotka ovat olemassa käytännössä pelkästään kaupallisen seksin välittämistä varten. Sivustot ovat hyvin samantyyppisiä kuin esimerkiksi seksipalveluja välittänyt Sihteeriopisto, jonka Espanjan poliisi sulki vuonna 2019.

Kortelaisen mukaan työtä on yhä priorisoitava eikä esimerkiksi seksikaupan tutkinnassa ole nykyisillä resursseilla järkeä pyrkiä ottamaan kiinni seksin ostajia.

”Ihan jokaisen perässä ei ole mahdollista juosta. Samalla työpanoksella voi paljastaa yhden seksin ostajan tai kahtakymmentä naista parittavan parittajan.”

Odotukset ihmiskaupparyhmää kohtaan ovat suuret.

Samaan aikaan kun asiakkaiden määrä ihmiskaupan auttamisjärjestelmissä on viime vuosina kasvanut, on ihmiskaupparikosten tutkinnassa ilmennyt räikeitä puutteita.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen tekemä selvitys ihmiskaupparikosten tutkinnasta antaa karun kuvan esitutkinnan nykytilasta.

Selvityksen mukaan tutkinnoissa on tehty muun muassa laittomia tutkintojen lopetuspäätöksiä, tutkinnat ovat venyneet eivätkä rikosten uhrien oikeudet ole aina toteutuneet asianmukaisesti.

Selvityksessä mainittiin myös valtakunnallinen ihmiskauppatyöryhmä. Puumalainen kehotti ryhmää kiinnittämään huomiota useita vuosia kestäneeseen, projektinimellä Nepal II -kulkevaan esitutkintaan, joka tulisi hoitaa viipymättä.

Apulaisoikeuskanslerin selvitys sai alkunsa HS:n viime vuonna julkaisemasta artikkelista, joka paljasti vakavia ongelmia poliisin ihmiskauppatutkinnoissa.

Kritiikissä on Hätösen ja Kortelaisen mukaan perää.

”Tämä on ongelma, joka on lähtenyt paisumaan, ja nyt ollaan siinä pisteessä, että se on melkein hallitsematon. Aiemmin ei ole syystä tai toisesta toimittu [poliisissa] parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt tarvitsee toimia toisin”, Hätönen sanoo.

” ”Osaamisen puutetta on, se on pakko myöntää.”

Hänen mukaansa ongelmat näkyvät erityisesti työperäisessä ihmiskaupassa, jonka tutkinta on jonoutunut vuodesta 2017 lähtien.

”Osaamisen puutetta on, se on pakko myöntää. Jos harvakseltaan eteen tulevat ihmiskaupparikokset ovat tutkittavana muiden vakavien rikosten joukossa, niiden tutkintaan ei muodostu samanlaista rutiinia ja varmuutta kuin esimerkiksi perinteisten väkivaltarikosten kohdalla”, Kortelainen kuvailee.

Yhdellä iskuryhmällä tilannetta ei vielä kokonaisuutena paranneta. Suurin osa ihmiskaupparikosten tutkinnasta tehdään jatkossakin poliisilaitoksilla. Valtakunnallisen ryhmän yksi tarkoitus onkin kouluttaa Suomen poliisilaitoksia ihmiskaupparikosten tutkinnassa.

Osaamista jaetaan jo nyt poliisin valtakunnallisessa ihmiskaupan asiantuntijaorganisaatiossa, jossa on ryhmän lisäksi edustus jokaisesta laitoksesta.

Pohjimmiltaan kaikki ihmiskaupparikollisuus on talousrikollisuutta, Hätönen luonnehtii.

Rikosten tekijät keksivät jatkuvasti uusia tapoja kiertää lakia. Tämä näkyi konkreettisesti siivousyritysten tutkinnassa kevytyrittäjyysmallin hyväksikäyttönä.

Siivoojat kuvittelivat työskentelevänsä yrityksille tavallisina palkollisina. Todellisuudessa he olivat allekirjoittaneet paperin, jonka mukaan he ryhtyivät kevytyrittäjiksi ja laskuttivat palkkansa yrittäjäpalvelun kautta.

” Ihmiskaupparikollisuus on talousrikollisuutta.

Kevytyrittäjyysmallista oli työnantajalle hyötyä useilla tavoilla. Kevytyrittäjiä eivät koske työaikalainsäädännöt toisin kuin työsuhteessa olevia. Heille ei myöskään tarvitse lähtökohtaisesti korvata lisiä tai maksaa lomarahoja.

Hätösen mukaan tutkinnassa lähdetään siitä, että siivoojat työskentelivät todellisuudessa työntekijöinä. Tutkinta siirtyy alkuvuodesta syyttäjän pöydälle. Sen jälkeen selviää, yhtyykö syyttäjä poliisin näkemykseen.

”Sopimukset ostajien kanssa on tehty niin kireiksi tarjouskilpailujen voittamista varten, ettei niistä ole mitään mahdollisuutta selvitä. Ilmeinen riski on kaadettu työntekijöiden niskaan”, Hätönen sanoo.

Palveluiden ostajapuolta eli esimerkiksi Keskoa ja Espoon kaupunkia ei ole epäilty rikoksista vaan kuultu tutkinnassa todistajan asemassa. Tutkinnassa ei tullut ilmi selkeitä merkkejä siitä, että ostajat olisivat olleet tietoisia yritysten toiminnasta.

Tästä huolimatta myös ostajat hyötyivät siitä, että joku teki heidän likaiset työnsä alipalkattuna ja ilman lomia.