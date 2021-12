Helsingissä jaetaan kolmansia rokotuksia selvästi hitaammin kuin naapurikunnissa.

Helsingin messukeskuksen rokotuspiste on määrä avata uudelleen rokotuspisteeksi alkuvuodesta. Kuva on elokuulta.

Helsinki antaa kolmansia rokotuksia selvästi naapurikaupunkeja Espoota ja Vantaata hitaammin.

Vantaalla kolmannen rokotteen on saanut selvästi suurempi osuus asukkaista kuin Helsingissä. Myös ero Espooseen on selvä.

Helsingin rokotustahti on herättänyt huolta etenkin riskiryhmissä, sillä osan on ollut vaikea saada aikaa kolmanteen rokotukseen lähipäiville.

Eräs helsinkiläinen nainen ei yrityksistään huolimatta onnistunut saamaan kolmatta rokotusaikaa joulukuulle. Nainen halua tilanteensa arkaluonteisuuden vuoksi pysyä nimettömänä.

Nainen ja hänen muistisairas miehensä ovat molemmat yli 70-vuotiaita ja riskiryhmäläisiä. Heille luvattiin jo marraskuussa Jätkäsaaren rokotuspisteessä, että kolmannen koronarokotteen voisi tulla hakemaan ilman ajanvarausta joulukuun 15. päivä.

”Luotimme tähän sanaan. Kun menimme Jätkäsaareen 16.12, meidät käännytettiin ovelta ja sanottiin, että rokotteen ilman ajanvarausta saavat vain ensimmäisen tai toisen rokotteen ottajat. Olimme ihmeissämme”, nainen kertoo.

Nainen yritti varata rokotusajan puhelimella, mutta se ei onnistunut moneen päivään. Lopulta nainen sai rokotusajat, mutta kahdelle eri päivälle tammikuun puoliväliin.

”Olemme kakkosrokotteen varassa olevia riskiryhmäläisiä, mutta rokottautumaan emme pääse edes jonottamalla.”

”En pääse mihinkään siitä ajatuksesta, että riskiryhmistä on tullut Helsingissä roskaryhmiä. Aion kuitenkin ottaa mieheni mukaan omaan rokotukseeni ja katsotaan, kehtaavatko he jälleen käännyttää hänet pois", nainen sanoo.

Helsinki on havainnut rokotusten ruuhkautumisen tiettyjen ryhmien kohdalla ja asiaa on yritetty helpottaa, kertoo Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

”Kun avasimme ajanvarauksen 18–59-vuotiaille, riskiryhmäläisten ja 60-vuotta täyttäneiden ajat menivät tammikuulle. Ajanvarausjärjestelmään luotiin omat ajat tälle ryhmälle, jotta he saavat kolmannet rokotteet mahdollisimman nopeasti”, Turpeinen sanoo.

Ilman ajanvarausta kolmansia rokotteita ei Turpeisen mukaan vielä aleta jakaa.

”Se ei toteudu Helsingissä ennen kuin on varmaa, että se ei johda ruuhkiin ja jonoihin rokotuspisteillä”, Turpeinen sanoo.

Jonoja kuitenkin muodostuu myös ajanvarauksella tultaviin rokotuksiin. Monissa muissa kaupungeissa rokotus ilman ajanvarausta näyttää onnistuvan. Miksi ei Helsingissä?

"Tällä hetkellä meidän rokotuspisteet muodostavat jonot ulos. Saimme jo paljon palautetta kun esimerkiksi Kannelmäessä ihmiset seisoivat pakkasessa", Turpeinen sanoo.

Turpeisen mukaan Helsingin hitaus rokotuksissa liittyy kuitenkin enemmän työvoiman saatavuuteen.-

”Sitä mukaa kun saamme lisää rokottajia, avaamme rokotuksiin lisää aikoja”, Turpeinen sanoo.

”Helsingissä asuu yli 660 000 asukasta. Kun katsotaan absoluuttisia rokotettujen määriä ne ovat Helsingissä selvästi suurimmat.”

Helsingissä yritetään kuitenkin jouduttaa rokotuksia. Messukeskuksen rokotuspiste avataan vuoden alussa, lisäksi rokotuspisteiden aukioloa venytetään lauantaihin ja arki-iltoihin. Myös kolmansia rokotuksia on tarkoitus jakaa ilman ajanvarausta ennen pitkää.

Vantaan nopea rokotustahti on vs. terveyspalvelujen johtajan Piia Niemi-Mustosen mukaan seurausta osin juuri siitä, että rokotuksia on jaettu alusta alkaen myös ilman ajanvarausta.

”Meillä oli hyvä mahdollisuus lisätä rokotustoimintaa nopeasti, koska emme olleet ajaneet rokotustoimintaa alas.”

Espoossa avataan aikoja kolmanteen rokotukseen ikäryhmä kerrallaan. Tiistaina 28.12. avattiin ajanvaraus 40–49-vuotiaille.

”Haluamme myös varmistaa, että aina kun aikoja avataan, on niitä heti varattavissa lähipäiville tai ainakin lähiviikoille. Ensi viikolle löytyy vielä kohtuullisesti aikoja”, Espoon rokotustoiminnan projektipäällikkö Tuulia Vengasaho sanoo.

Kolmatta rokotusta ei Espoossa saa ilman ajanvarausta.

”Katsomme, että ajanvarauksella rokottaminen on turvallisinta asiakkaille, jolloin ei he eivät joudu odottamaan vuoroaan pitkissä jonoissa”, Vengasaho sanoo.