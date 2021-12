Lauttasaaren Kajavarannantiellä myydään kokonaista kerrostaloa.

Talo sijaitsee merenrantatontilla Kasinonrannan ja Takaniemen välissä osoitteessa Kajavarannantie 5.

Talo on valmistunut vuonna 1961 ja se on arkkitehti­pariskunta Saara ja Usko Tilanterän suunnittelema kolmikerroksinen kivitalo.

”Talossa on todella laadukkaat materiaalit. Rakennuksesta on pidetty hyvää huolta”, kiinteistönvälittäjä Kia Kurikka kertoo.

Talossa on kaikkiaan kaksi erillistä huoneistoa, mutta ne on mahdollista yhdistää yhdeksi asunnoksi. Kahden huoneiston ja pohja­kerroksen yhteen­laskettu pinta-ala on 438 neliömetriä. Tontin pinta-ala on 1 002 neliömetriä.

Pohjakerroksessa on yhteinen varastotila, pyörä-ja urheiluvälinevarasto, työ- ja harrastehuone omalla sisäänkäynnillä ja molempien huoneistojen autotallit.

Talossa on yhteensä neljä parveketta, tuuletusparveke ja terassi sekä yhteensä kolme sisätakkaa ja kolme ulkotakkaa. Lisäksi taloyhtiöllä on yhteinen laituri naapuriyhtiön kanssa. Olohuoneiden avarista ikkunoista on suora näkymä merelle.

Toisen kerroksen huoneisto on tällä hetkellä vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella.

Kurikka sanoo, että kokonaisia kerrostaloja tulee Helsingissä harvoin myyntiin.

”Talossa on todella ihana tunnelma ja siinä avautuu koko meri edessä.”

Talon pyyntihinta on 5,5 miljoonaa euroa. Neliöhinta nousee 12 554,21 euroon, mikä hipoo Helsingin ennätyshintoja. Lisäksi talon yhtiövastike nousee yli 1 900 euroon kuukaudessa.

Kurikan mukaan talo on herättänyt hyvin kiinnostusta.

Myynti-ilmoituksessa kuvataan, että tämä on loistava tilaisuus ostaa koko talo Lauttasaaren parhaimmalta paikalta. Mahdollisuus on esimerkiksi yhteis­asumiseen kahdelle sukupolvelle, kahdelle perheelle tai yhdistää huoneistot yhdeksi kokonaisuudeksi.

Ruokailutilan ikkunoista avautuu merimaisema.