Liikuntapaikat suljettiin pääkaupunkiseudulla, mutta liikuntavuoroja voi edelleen varata esimerkiksi yksityisiin tennisvuoroihin.

Useat urheiluhallit pääkaupunkiseudulla ovat jatkaneet toimintaansa uusista koronarajoituksista huolimatta.

Uudellamaalla määrättiin suljettavaksi sisäliikuntatilat ja kuntosalit ajalla 28.12.2021–10.1.2022.

Yksityisistä urheiluhalleista on kuitenkin voinut varata tiloja käyttöön tietyin rajoituksin. Tiloja voi varata esimerkiksi tennis- tai sulkapallovuoroihin.

Tiloja voi varata muun muassa Myllypurossa, Ruskeasuolla, Hakaniemessä ja Kaarelassa toimivasta Arena Centeristä, Talihallista, Olarin liikuntahallista, Meilahden liikuntakeskuksesta, Ruoholahden palloiluhallista ja Merihaan palloiluhallista.

Toimintaa jatketaan koronarajoituksiin sisältyvän niin sanotun perhepykälän varjolla. Rajoitukset kun eivät koske ammattiurheilun lisäksi yksityistä tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Etelä- Suomen aluehallintoviraston määräysten kohtaa yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvasta poikkeuksesta tulkitaan osassa paikoissa tilojen vuokraamisen mahdollistavana seikkana.

Mutta mitä yksityis- tai perhe-elämä piiriin kuuluva toiminta tarkoittaa?

”Sillä tarkoitetaan esimerkiksi perhepiirissä pidettäviä syntymäpäiväjuhlia tai muita perhejuhlia. Lisäksi sen on katsottu mahdollistavan sen, että sisäliikuntatila vuokrataan yksityisesti yhden perheen tai pariskunnan käyttöön”, sanoo Etelä-Suomen aluehallinta­viraston ylitarkastaja Oona Mölsä.

”Tilan täytyy oikeasti olla yksityiskäytössä eli nimenomaan yksi tila esimerkiksi yhden perheen käytössä.”

Mölsän mukaan sitä, keitä kuuluu ihmisen yksityis- tai perhe-elämän piiriin ei pystytä tarkkarajaisesti määrittelemään. Esimerkiksi tenniksen pelaaminen vakituisen pelikaverin kanssa yksityisellä vuorolla on edelleen sallittua, koska pelikaverin voidaan katsoa kuuluvan henkilön lähipiiriin.

Poikkeus ei Mölsän mukaan mahdollista esimerkiksi sitä, että, että yksi koripallojoukkueen jäsen voisi varata vuoron koko joukkueen käyttöön.

”Ei voida tarkasti määritellä kuinka isolle ryhmälle tila voidaan vuokrata, mutta kyse täytyy olla nimenomaan yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvasta käytöstä.”

”Tällä tavalla saamme pidettyä ihmiset töissä ja tarjoamaan vuoroja niille, ketkä haluavat tulla pelaamaan”, sanoo Talin sulkapallo- ja squashkeskuksen toimitusjohtaja Sari Niemistö.

Yksityisvuoroja voi Talihallista varata sulkapalloon ja squashiin. Tiloissa saa oleskella vain vuoron varanneet henkilöt. Hallin pukuhuoneet on suljettu ja tiloissa on kasvomaskipakko. Jo varatut vuorot on mahdollista perua maksutta.

Niemisen mukaan vuoronvaihto on järjestetty niin, etteivät kahden eri vuoron pelaajat kohtaa toisiaan.

”Seuraava ei saa mennä kentälle ennen kuin edellinen on poistunut. Olemme myös ottaneet joka toisen sulkapallokentän pois käytöstä.”

Niemistö huomauttaa, että tennis ja squash ovat THL:n riskiluokituksessa alhaisen tartuntariskin lajeja.

”Meillä on ollut nolla tartuntaa koko korona-aikana.”

”Baarit saavat olla riskiluokituksella yhdeksän olla kello viiteen asti auki. Ei paljon herätä luottamusta päätöksentekijöitä kohtaan. Olemme erittäin vastuullinen toimija ja Avi sitten tietysti määrää, jos tämä ei käy.”

Arena Centerin toimitusjohtaja Petteri Bergman sanoo, että yrityksen keilahallissa on tällä hetkellä käytössä kuusi rataa, eli puolet normaalista.

”Sijoittelemme asiakkaat radoille mahdollisimman väljästi. Käytössä olevat tilat ovat isoja ja korkeita, joten lähikontakteja pystyy halutessaan helposti välttämään.”

Hän sanoo yrityksen elävän taloudellisesti haastavia aikoja.

”Kulut ovat pitkälti samat riippumatta siitä, kuinka paljon harrastajia pääsee halleihin. Meillä on yli 30 000 neliötä vuokrattua tilaa ja jokainen ymmärtää, ettei se ole ihan euro tai kaksi per neliö. Kiinteät kulut ovat aivan valtavat. Tilakulut ovat yksi isoin menoerä.”

Onko rajoitusta mahdollista kiertää vetoamalla sen olevan yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa?

Mölsän mukaan harrastusvuoro ei todennäköisesti täytä määritelmää.

”Ainakaan sellainen, että toisilleen tuntemattomat henkilöt keräävät porukan ja yksi varaa vuoron, ei ole tällaista toimintaa. Näkisin myös, että harrastusvuoro ei lähtökohtaisesti ole sellainen, jos esimerkiksi yksi joukkueesta sellaisen vuokraa.”

Miksi yksityis- ja perhe-elämään kuuluvassa toiminnassa on tehty rajoituksissa poikkeus?

”Yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä vapaana viranomaisten tai muiden ulkopuolisten aiheettomalta puuttumiselta, mikä on turvattu perustuslaissa. Sovellamme lakia ja lainsäätäjä on katsonut, että tämä rajaus on syytä sinne jättää.”