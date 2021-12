Miten pääkaupunkiseudulla juhlitaan uutta vuotta kun lähes kaikkea rajoitetaan?

Pääkaupunkiseudulla vuoden vaihtumista juhlitaan tänäkin vuonna pandemian varjossa.

Helsingin kaupungin iso ilotulitus on pilkottu useampaan pienempään. Muuten tapahtumista useimmat on siirretty verkkoon tai peruttu kokonaan.

Ravintolat sulkevat ovensa aikaisin. Juhlia kotona ei ole varsinaisesti kielletty, mutta ihmisten suositellaan tapaavan vain lähipiiriä.

Omia raketteja saa ampua kello kuudesta eteenpäin aattoiltana, mutta Helsingissä on jokavuotiseen tapaan myös paikkoja, joissa se on kokonaan kielletty.

Suuret ilotulitukset

Helsinki järjestää koronarajoituksista huolimatta aattona suuren ilotulituksen, mutta järjestämistapa poikkeaa tavanomaisesta.

Raketteja ammutaan taivaalle kolmesta paikasta eli Töölönlahdelta, Tervasaaresta ja Malmilta. Ne myös ammutaan tavallista korkeammalle, jotta kaupunkilaisista suurempi osa pystyy katsomaan ilotulitusta lähellä kotiaan.

Kaupunki suosittelee, että ihmiset katsoisivat yleistä ilotulitusta eivätkä ampuisi omia rakettejaan, jotta vältyttäisiin ylimääräiseltä roskalta, melulta ja turhilta vammoilta.

Jos omia raketteja ampuu, sallittu aika on kello kuuden ja yöllä kello kahden välisenä aikana.

Helsingissä on myös edellisten vuosien tapaan olemassa erillisiä kieltoalueita, joilla ilotulitteet on kokonaan kielletty. Kieltoalueesta osa on ydinkeskustassa, mutta myös lähiöiden ostareita, asemanseutuja ja puistoja on kieltolistalla.

Ydinkeskustan laajempi kieltoalue kattaa seuraavat kadut ja aukiot: Yliopistonkatu – Mikonkatu – Rautatientori – Asema-aukio – Elielinaukio – Töölönlahdenkatu –Makasiinipuisto – Kansalaistori – Mannerheiminaukio – Paasikivenaukio – Salomonkatu – Narinkkatori – Simonkatu – Mannerheimintie – Erottaja – Eteläesplanadi – Kauppatori – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori.

Raketteja ei myöskään saa ampua Kaisaniemen puistossa, Töölöntorilla, Vanhassa kirkkopuistossa, Sinebrychoffin puistossa, Kaivopuistossa, Vanhan kauppahallin pysäköintipaikalla, Hakaniemen torilla tai Ympyrätalon alueella tai Vaasanaukiolla.

Kiellettyjä paikkoja ovat myös Oulunkylän ostoskeskus, Ylä-Malmin tori, Pihlajamäen ostoskeskus, Ala-Malmin tori, Maatullinaukio, Kontulan ostoskeskus, Itäkeskuksen kauppakeskus Itis ja Tallinnanaukio, Kannelmäen Sitratorin, Nuorisotalon ja Kannelmäen asema-alueet sekä Malminkartanon aukio ja Malminkartanon asema-alueet.

Espoo tai Vantaa eivät ole järjestämässä omia isoja ilotulituksia tänäkään vuonna. Uudenmaan muissa kunnissa järjestetään ilotulituksia, mutta ei muuta ohjelmaa. Esimerkiksi Järvenpäässä keskustassa voi katsella raketteja kello 19, Kirkkonummella kello 18.30.

Pelastuslaitos toivoo ylipäätään malttia juhlimiseen ja koronarajoitusten noudattamista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) muistutti tänä vuonna, että ilotulitteiden aiheuttamista silmävammoista noin puolet tapahtuu raketteja sivusta seuraaville. Suojalasit estäisivät vammoista suurimman osan, siksi sellaiset on syytä hankkia koko juhlaväelle, jos ostaa ilotulitteita.

Tapahtumat

Helsingin Uudenvuoden konsertti pidetään Hartwall Areenalla ilman paikalla olevaa yleisöä. Sitä voi katsoa Yle Areenassa tai Yle TV 1:ssä kello 22.45 alkaen. Esiintymässä ovat esimerkiksi Behm, Erika Vikman ja Blind Channel.

Lapsille on lisäksi Skidit kollektiivin järjestämä Unikeon Uudenvuoden valvojaiset. Tallenne virtuaalisista lastenjuhlista on katsottavissa verkossa Helsinki-kanavalla aatosta uudenvuodenpäivään.

Sisällä järjestettävät tapahtumat on peruttu koronarajoitusten vuoksi.

Muuta ohjelmaa uudeksivuodeksi etsivälle yksi mahdollisuus on Lux Korkeasaari. Valotaidetta katsomaan eläintarhaan otetaan rajoitettu määrä ihmisiä kerralla ja vierailuaika pitää varata ennakkoon Korkeasaaren sivuilta.

Ravintolat

Puoliltaöin mikään ravintola ei Uudellamaalla saa olla laillisesti auki. Anniskeluravintoloiden on tiistaista asti pitänyt lakata tarjoilemasta kello 17 ja sulkea ovensa kello 18.

Ruokaravintolassakaan ei enää anniskella kello 17 jälkeen, mutta aukiolo on sallittua koronapassilla kello 18–20.

Juhlat

Kotibileitä tai muita yksityistilaisuuksia ei ole kielletty yhtä yksiselitteisesti kuin julkisia tapahtumia sisätiloissa.

Pääkaupunkiseudulla kuitenkin suositellaan, että myös yksityistilaisuuksien järjestämistä vältetään ja tavataan vain omaa lähipiiriä.