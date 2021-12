Jo lähes kolmannes tutkituista näytteistä oli positiivisia Uudellamaalla maanantaina.

Helsingissä ja muualla Uudellamaalla varmistui maanantaina yli 2 000 koronatartuntaa. Luvussa voi olla mukana useamman päivän tartuntoja.

Tarkalleen luku oli 2018 positiivista näytettä, kun näytteitä tutkittiin yhteensä 6 403. Asiasta kertoo Twitterissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Näin suuri tartuntaluku tarkoittaa myös, että positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä kohosi jo 31,5 prosenttiin.

Tämä ei kuvaa kaikkien tartunnan saaneiden määrää, koska rokotettuja lievästi oireilevia on ohjeistettu tekemään kotitesti ja pysymään kotona erossa muista ihmisistä. Niinpä heidän tartunnoistaan kaikkia ei varmenneta virallisella testillä lainkaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemat tiedot koko Suomen koronatartunnoista laahaavat juuri nyt jäljessä verrattuna ainakin Husista kerrottuihin lukuihin. THL:n tilastoissa on sekä maanantaina että tiistaina ollut vähäisempi määrä tuoreita tartuntoja Uudeltamaalta kuin mitä Hus on raportoinut.

Esimerkiksi maanantaina HS uutisoi, että Huslabin laboratorioissa löydettiin joulupyhien aikana yli 5 000 positiivista koronanäytettä. THL:n maanantaina julkaisemissa valtakunnallisissa tartuntaluvuissa kolmelta päivältä oli raportoitu paljon tätä vähemmän tartuntoja.

Tartuntatautirekisteri on tähänkin asti päivittynyt viiveellä, joka on tyypillisesti ollut 2–4 päivää. THL:ltä kerrotaan, että viive on kasvanut joulukuun aikana kolmen Suomen suurimman laboratorion osalta.

Tästä syystä sairaanhoitopiireillä voi itsellään olla tuoreempaa tietoa tilanteesta kuin THL:n tartuntatautirekisterissä.