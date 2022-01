Pääkaupunkiseudulla rynnätään nyt talvilajien kimppuun – ”Hiihtobuumi on päällä”

Maastohiihdon suosion kasvu näkyy nyt urheiluvälineliikkeissä välinepulana.

Uudellemaalle ennättänyt talvinen sää on saanut pääkaupunkiseudulla asuvat ulos hiihtämään ja laskettelemaan.

Perinteisen talvilajin maastohiihdon suosio näkyy jo paitsi laduilla myös kauppojen hyllyissä. Osassa urheilukaupoista ovat loppuneet ainakin joidenkin kokojen hiihtomonot, mutta suksien saatavuus vaihtelee hieman merkin mukaan.

Tavaran saatavuuteen on vaikuttanut aikaisin tulleen lumen lisäksi koronatilanne, arvelee Triplan kauppakeskuksen Intersportin kauppias Hanna Kuoppala. Hänen mukaan hiihtovälineitä riittää vielä mutta suksissa ja hiihtomonoissa on edessä tavarapula.

”Tehtaita on isoilla merkeillä ollut kiinni. Kun ne ovat auki, ne eivät pysty vastaamaan kysyntään. Kontit ovat väärissä satamissa, ja kuljetukset ovat monikertaistuneet”, Kuoppala sanoo.

”Tavarantoimittajat eivät ole saaneet kaikkia ennakoitakaan toimitettua. Olemme viime maaliskuussa tilanneet tämän talven murtomaahiihtovälineitä, mutta ne eivät ole kaikki vielä tulleet.”

Hiihtokausi avattiin tänä talvena pääkaupunkiseudulla varhain, sillä ensimmäiset tekolumiladut olivat käytössä jo marraskuun lopulla. Sen jälkeen suksikauppaa on vauhdittanut aikainen lumentulo.

Kuoppala arvelee, että hiihtovälineiden myynti kiihtyy entisestään, jos pääkaupunkiseudulle tulee enemmän lunta.

”Luonnonlumille ei ihan vielä pääse hiihtämään, ja se toki sitä vähän panttaa. Kaksi vuotta sitten ei tehty kauppaa ollenkaan, kun ei ollut lunta”, hän kertoo.

”Ihmiset alkavat toimia, kun lunta tulee. Jos lumi tulee myöhään, kaupanteko alkaa myöhään. Se aina innostaa ihmisiä, kun kodin läheltä pääsee hiihtämään. Kaikki eivät jaksa lähteä jonottamaan lumetetuille laduille.”

Myös koronarajoitukset lisäävät ulkoliikuntavarusteiden myyntiä, kun sisäliikuntatilat ovat suljettuina.

”Ihmisten ulkoilu on pari vuotta hellinyt alaamme.”

Myös Budget Sportin Suomenojan-myymäläpäällikkö Elina Åkerberg sanoo, että ”hiihtobuumi on päällä” ja se näkyy sekä monojen että suksien lisääntyneenä myyntinä.

”Kaikki viedään käsistä, ja tavarapula on hirveä. Toimitusongelmia on ollut, mutta meillä on toistaiseksi hyvin tavaraa, ja lisää olemme saamassa."

Åkerberg sanoo, että ostajina on ollut paljon uusia hiihtäjiä.

”Alkutalvesta ja viime vuonna huomattiin, että ainakin espoolaiset ovat heränneet vanhaan lajiin uudestaan.”

Lue lisää: Helsingissä pääsee jo hiihtämään: Paloheinään avattiin innokkaimmille lyhyt reitti, jota venytetään tykki­lumella metri metriltä pidemmäksi

Helsingin Paloheinän hiihtoladuille on luonnonlumen lisäksi tykitetty tekolunta.

Hiihtointo näkyy myös hiihtokouluissa. Useat kurssit ovat jo täynnä, muun muassa osa Helsingin Paloheinässä tänä talvena järjestettävistä Suomen Ladun aikuisten hiihtokouluista.

”Kun sisäliikunta menee blokkiin, ihmiset siirtyvät ulos liikkumaan”, sanoo Suomen Ladun Paloheinän-hiihtoasiantuntija Wilhelm Stenbacka.

Harrastusmielessä hiihtämisen suosio on Stenbackan mukaan pääasiassa kasvanut koko 2000-luvun alun ajan.

”Moni tavoitteellinen kuntohiihtäjä haluaa jonkinlaista tekniikkasparrausta. Halutaan yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta ja tekniikkakursseja”, hän kertoo.

”Tällaisten yksin toteutettavien, projektiluonteisten kestävyysliikunnan muotojen harrastajat osittain vaativat itseltään jatkuvasti enemmän. Halu kehittyä näkyy tavoitteellisuutena. Joku kaipaa hiihtoon enemmän vauhtia, toinen mielekkyyttä tai helppoutta, kolmas erityisen tekniikan oppimista.”

Loppuviikosta pääkaupunkiseudulla satoi lisää lunta, mutta se ei vielä välttämättä riitä hiihtämiseen lähimetsissä.

Tykkilumen ja pakkasen ansiosta pääkaupunkiseudulla on kuitenkin päästy avaamaan lukuisia latuja.

Ajantasaiset tiedot laduista saa ulkoliikuntakartasta tai Ladulle.fi-palvelusta. Ulkoliikuntakartasta selviävät myös auki olevat luistelukentät.