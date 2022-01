Luukin kartanon entisillä mailla voi kiertää seitsemän lammen kierroksen. Kierrettävää riittää yli 900 hehtaarin alueella.

Espoon perukoilla Luukissa on yksi Pääkaupunkiseudun ulkoilualueiden helmistä.

Kyse on Luukin ulkoilualueesta. Entisille kartanon maille perustettu ulkoilualue sijaitsee Espoossa Vihdintien molemmin puolin linnuntietä hieman yli 20 kilometrin päässä Helsingin keskustasta.

Sijainnistaan huolimatta ulkoilualueen omistaa Helsingin kaupunki. Vuonna 1961 Helsingin kaupunki osti kartanon maat ja niistä muodostettiin nykyinen ulkoilualue. Alue houkuttelee kävijöitä kaikista seudun kunnista.

Luukin ulkoilualue on osittain luonnonsuojelualuetta, ja kaupungin ulkoilureitit kulkevat myös luonnonsuojelualueen läpi. Luukin koillis- ja luoteisosissa on laajat suojellut metsäalueet: Kaitalammen ja Luukkaan aarnialueet. Kierrettävää riittää yli 900 hehtaarin alueella ja polut kulkevat monin paikoin järvien tai pienten lampien myötäisesti. Alueella on lukuisia eri kokoisia järviä ja lampia.

Kävelyreitit lähtevät Luukin kartanolta. Alueella on myös keittokatoksia, joissa voi nauttia omia eväitä.

Luukin kartanon verkkosivuilla kerrotaan, että kartano on mainittu asiakirjoissa vuodesta 1601 asti ja se on saanut nimensä tilallinen Luukas Sigfridinpojan mukaan, joka asui kylässä 1600-luvun alussa. Edelleen puhutaan hiukan sekaisin Luukista ja Luukkaasta. Nykyinen kartanon keltainen päärakennus on vuodelta 1925.

Ulkoilualueella kulkee kolme ympyrän kiertävää reittiä, jotka ovat pituudeltaan 2,5, 5,6 ja 8,6 kilometriä. Reiteistä lyhin on vihreä, keskimmäinen sininen ja pisin keltainen.

Opastetaulut ovat päärakennuksen läheisyydessä ja Vihdintien varressa Kaitalammella.

Keltainen kierros on niin sanottu seitsemän lammen tai seitsemän järven kierros. Se kiertää Hepolammen, Kierlammen, Hauklammen, Mustalammen, Väärälammen, Halkolammen ja Kaitalammen kautta.

Kävelyreitit toimivat talvisin perinteisen hiihtotyylin latuina. Ulkoilureittejä pitkin pääsee Vantaan Petikkoon asti. Osa reitistöstä on vain talvisin käytössä, kun latupohjat ovat sääolosuhteiden niin salliessa mahdollisia tehdä.

Koirat ja muut lemmikit on pidettävä alueella kytkettyinä, mutta koiria mahdollisuus pitää vapaana alueen kookkaassa koirapuistossa.

Tulenteko on sallittu keittokatoksissa ja rakennetuilla tulipaikoilla.

Alue ei ole esteetön kovapohjaisten ulkoilureittien ja jyrkkien mäkien vuoksi. Osa reittiosuuksista on kuitenkin erittäin helppokulkuista tietä.

Luukin ulkoilualueelle voi autoton hurautella Helsingin Elielinaukion linja-autoasemalta bussinumerolla 345 noin tunnissa. Vantaan Myyrmäen asemalta Luukkiin pääsee noin 20 minuutissa bussinumerolla 375. Pysäköintialueet ovat päärakennuksen ja golfkentän läheisyydessä, Kaita- ja Halkolammilla.

