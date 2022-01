Espoon Oittaalla voi harrastaa monipuolisesti erilaisia talvilajeja lumikenkäilystä avantouintiin.

Minne mennä kiristyneiden koronarajoitusten aikana? HS julkaisee uudelleen matkailujuttuja, joiden kohteet sopivat päiväretkikohteiksi myös keskellä talvea. Alkuperäisiä juttuja on muokattu vuodenvaihteeseen sopivaksi, mutta vinkit kannattaa sovittaa kulloinkin voimassa oleviin rajoituksiin. Uusi retkikohde julkaistaan hs.fi:ssä joka aamu 9.1.2022 asti.

Valtaväylien sivussa sijaitseva Oittaan ulkoilualue Espoossa vetää nyt ulkoilijoita puoleensa. Oittaa tunnetaan etenkin hiihtoladuistaan, mutta alueella on runsaasti mahdollisuuksia muihin talvilajeihin.

Kovimmat pakkaset ovat hellittäneet, mutta sen jäljiltä on nyt käytössä latuja ja luistelureittejä sekä kaksi pulkkamäkeä. Avantoonkin voi pulahtaa, mutta saunat ovat koronarajoitusten vuoksi kiinni.

Oittaa sijaitsee Bodomjärven eteläpäässä, parisen kilometriä pohjoiseen Kehä III:n ja Turunväylän risteyksestä. Pohjoisen ja lännen välille Oittaalta levittäytyy metsävaltainen maasto – luonto tulee lähelle.

Torstaina autojen pysäköintipaikat olivat tiiviisti käytössä, kertoi ravintoloitsija Toni Loiva Oittaan ravintolasta. Hänen mukaansa vapaita paikkoja kuitenkin saattoi löytää, sillä autoja myös lähti jatkuvasti.

Loiva luonnehti tunnelmaa Oittaalla hyväksi.

”Ihmiset ovat iloisia, ravintoloitsija on iloinen ja työntekijät ovat iloisia.”

Pakkasta oli kolmisen astetta, joten vesikeliltä vältyttiin mutta viime aikoina tutuiksi tulleet kireät pakkasetkaan eivät hillinneet ulkoilua.

Oittaaseen pääsee myös julkisilla liikennevälineillä, esimerkiksi linjalla 246. Bussilla tulija saa varautua siihen, että vuoroväli saattaa olla melko pitkä, päivällä puolen tunnin luokkaa ja illalla tunninkin paikkeilla.

Espoon ulkoiluliikuntapäällikkö Petri Forsman kertoo, että retkiluistelijoille on aurattu Bodomjärven jäälle kaksi reittiä. Pidempi on alle yhdeksän ja lyhyempi vajaat neljä kilometriä.

Viikko sitten maanantaina kaupunki mittaisi jään 20 kohdassa.

”Joka kohdassa jäätä oli yli 30 senttimetriä, ja lähes täysin teräsjäätä joka paikassa, joten jään pitäisi kyllä kestää.”

Jäätä ei ole mitattu vuodenvaihteen jälkeen uudelleen, mutta Forsman arvioi sen säilyneen suunnilleen ennallaan.

Luistelujäätä Forsman luonnehtii tasaisuuden puolesta 90-prosenttisesti erinomaiseksi.

Pidemmän luistelureitin ulkoreunalle aurauslumeen on tehty latu perinteiselle hiihtotavalle ja sen viereen vielä ura luisteluhiihtäjille. Ladulla on mittaa siis lähes yhdeksän kilometriä.

Järvilatuja suositumpi on kuitenkin tykkilumen varaan tehty vähän yli viisi kilometriä pitkä latu.

Forsman huomauttaa, että Oittaan kahdessa pulkkamäessä on ollut melkoisesti vipinää. Mäkiä on lumetettu lumitykein, joten laskemiselle on paremmat edellytykset kuin luonnonlumen varassa olevassa mäessä.

Oittaalla voi myös vuokrata hiihtovälineitä, retkiluistimet tai lumikengät. Toni Loiva arvioi torstaina, että lunta oli sen verran, että lumikenkiä kyllä pääsee halutessaan kokeilemaan. Vuokraamolta levittäytyy laajat virkistysmetsäalueet, joten alueella voi halutessaan myös kävellä reittejä pitkin ilman lumikenkiä.

Oittaalla on myös kesäidentiteetti. Jos Bodomjärvi tarjoaa talvella näyttämön hiihtäjille ja luistelijoille, on sen rannalla kesäisin yksi Espoon suosituimmista uimarannoista.

Oittaalla on myös Angry Birds -leikkipuisto, juoksureitti, ja sieltä lähtee luontopolkukin.

Kesä-Oittaalla voi vuokrata vaikkapa sup-laudan, kanootin, soutuveneen tai fatbike-maastopyörän.