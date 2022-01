HS:n sarjassa esitellään päivittäis yksi vinkki pääkaupunkiseudun retkikohteeksi. Tänään vuorossa Haltialan luontopolut ja Niskalan arboretum.

Minne mennä kiristyneiden koronarajoitusten aikana? HS julkaisee uudelleen matkailujuttuja, joiden kohteet sopivat päiväretkikohteiksi myös keskellä talvea. Alkuperäisiä juttuja on muokattu vuodenvaihteeseen sopivaksi, mutta vinkit kannattaa sovittaa kulloinkin voimassa oleviin rajoituksiin. Uusi retkikohde julkaistaan hs.fi:ssä joka aamu 9.1.2022 asti.

Haltialan aarnimetsän luontopoluilla voi parhaimpina hetkinä kuvitella kulkevansa erämaassa.

Suojellun kuusikon siimekseen on rakennettu pitkospuita, joita kävellessä metsä pysyy koskemattomana.

Haltialassa sijaitsee myös vuonna 2011 rakennettu Korpipolku, jossa pääsee tutustumaan ennallistettuun metsään.

Polun varren opastauluista saa tietoa siitä, miten ennen ojitettua metsää ennallistetaan takaisin korveksi ja minkälaisia muutoksia metsäluonnossa on nähtävissä. Polku ei sovellu lastenrattailla kuljettavaksi.

Haltialan alueella risteilee lisäksi useita ulkoreittejä Paloheinän suunnasta.

Esimerkiksi seitsemän kilometrin mittainen Haltiavuoren luontopolku kiertää Paloheinän ulkoilumajalta aarnialueen kautta Vantaanjokivarteen Pitkäkoskelle ja sieltä Haltiavuoren kautta takaisin Paloheinään.

Paloheinässä oleva lähtöpiste löytyy osoitteesta Pakilantie 124.

Lumiseen aikaan kannattaa ottaa ennen reissua selvää latutilanteesta ja kävellä vain kävelyyn tarkoitetuilla reiteillä.

Haltialassa liikkuvan ei kannata unohtaa mahdollisuutta poiketa hieman sivuun tutustumaan puulajien hienouteen.

Varsinkin lapsiperheiden suosiossa olevan Haltialan tilan kupeessa sijaitsee harvojen tuntema luontohelmi: Niskalan arboretum eli puulajipuisto.

Puistossa on teemoitettuja reittejä, joita kulkiessaan on kuin ulkomailla: arboretumissa on useita puita ja pensaita, jotka eivät kasva luonnonvaraisesti Suomessa. Puistossa on myös talviseen aikaan näyttäviä ikivihreitä mänty- ja kuusilajeja.

Polut ovat muutaman sadan metrin mittaisia. Puisto sijaitsee Haltialan tilalta puoli kilometriä länteen päin osoitteessa Kuninkaantammentie 00430.

Haltialan kotieläintila löytyy osoitteesta Laamannintie 17.

