Helsinkiin on luvassa lisää lunta viikonloppuna – Kaupunki valmistautuu lumitöihin

Helsinkiin saattaa olla tiedossa lisää lunta lähipäivinä.

Herttoniemessä tehtiin lumitöitä viime tammikuussa. Kaupunki on varautunut lumentuloon myös tänä talvena.

Helsingin kaupunki varautuu jo lumiseen talveen.

Helsinkiin on luvassa viikonlopuksi satunnaisia lumisateita ainakin perjantaina ja lauantaina. Myös pakkassää jatkuu. Maanantaiksi on luvassa jatkuvampaa lumisadetta. Tasainen lumentulo alkaa vaikuttaa teiden kuntoon ja pysäköintiin, kun osan tiealueesta vie lumi.

Kaupunkiympäristön mukaan lumen auraamiseen ja kuljettamiseen osallistuu Helsingin kaupungin palvelutuottaja Staran lisäksi neljä urakoitsijaa, jotka ovat valmiudessa.

Lumitöissä voi olla liikkeellä koko käytettävissä oleva 300 yksikön kalusto kuorma-autoja, monitoimikoneita, pyöräkuormaajia, kunnossapito- ja ympäristönhoitokoneita sekä traktoreita ja tiehöyliä.

Lumet aurataan Helsingissä niin sanotun hoitoluokituksen mukaan: ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa niiden jälkeen. Asuntokatujen pitäisi olla aurattu viimeistään kolmen arkivuorokauden kuluttua siitä, kun lumisade päättyy, tiedotteessa kerrotaan. Myös kävely- ja pyörätiet aurataan hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä.

Helsingissä on noin 1 200 kilometriä autoliikenteen katuja ja teitä. Pyörä- ja kävelyteitä on noin 2 500 kilometriä. Helsingin kaupungin yleisten alueiden talvihoitobudjetti on vuosittain noin 25 miljoonaa euroa.

Tehostetun talvihoidon reittien pituus kasvoi noin 23 kilometriä talvikaudelle 2021–2022, kun uusia reittejä tuli muun muassa Itäkeskuksen ja Mellunmäen sekä Pasilan ja Viikin välille.