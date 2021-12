Helsingin keskustassa valmistauduttiin aattoiltaan rauhallisissa merkeissä. Osa ravintoloista ja baareista pitää ovensa kiinni ainakin vuodenvaihteen yli.

Helsingin keskustassa oli uudenvuodenaaton iltapäivällä rauhallista.

Liikkeellä oli vain kourallinen ihmisiä verrattuna tavalliseen uudenvuodenaattoon ennen koronavirusepidemiaa ja sen mukanaan tuomia rajoituksia.

Rautatieasemalla vaihdettiin junaa, Aleksanterinkadulla liikkui joitakin lapsiperheitä ja turisteja.

Turistit kävelivät kiinni olleen pubin ohi Kalevankadulla perjantaina illansuussa.

”Otetaanko toinen skumppa? Otetaan. Viideltä tulee pilkku.”

Lotte Rekanen valmistautui vuoden vaihtumiseen perjantaina ravintola Villi Wäinössä Helsingin Kalevankadulla neljän ystävänsä kanssa.

Koronarajoitukset vaikuttivat myös Rekasen ja hänen seurueensa uudenvuodensuunnitelmiin. Ravintola-alalla työskentelevän Rekasen piti alun perin olla töissä uudenvuodenaattona.

”Sain kaksi päivää sitten tiedon siitä, että lomautukset alkavat. Se harmittaa tietysti, tavallaan, mutta on myös hienoa, kun on mahdollisuus viettää aikaa hyvien ystävien kanssa. Kun ravintola menee kiinni, menen vanhempieni luokse loppuillaksi”, Rekanen kertoi.

Pia Kankkonen saapui Lahdesta ystävien luo viettämään uuttavuotta ja tempaisi rehvakkaat hörpyt alkajaisiksi.

Rekasen ystävä Pia Kankkonen oli tullut Helsinkiin kotoaan Lahdesta. Hän ei vielä neljän jälkeen illansuussa tiennyt, mihin matka jatkuisi.

Valtaosa avoinna olevista ravintoloista sulki ovensa kello 18, tunti anniskelun päättymisen jälkeen.

Myös Kankkonen työskentelee ravintola-alalla.

”Rajoitukset eivät minua varsinaisesti ärsytä, olen sellainen mukautuvainen go with the flow -ihminen. Uudenvuodenviettoon rajoitukset vaikuttavat jonkin verran, koska nyt on mietittävä, lähdenkö takaisin Lahteen vai jäänkö Helsinkiin”, Kankkonen sanoi.

Myös keskustan tiivis, Kaivopihalta Kaisaniemeen ulottuva baarikeskittymä oli hiljainen. Osa ravintoloista ja baareista oli sulkenut ovensa kokonaan.

Kaisaniemenkadulla sijaitsevan Sori Taproomin ovi kävi tasaiseen tahtiin.

Noin 70-paikkaisessa ravintolassa oli ulkopuolisen silmin katsottuna vilkasta.

”Avasimme kello 12, ja asiakkaita oli jo silloin liikkeellä jonkin verran. Joulun ja uudenvuoden välipäivät ovat tosin aina hieman poikkeuksellisia muihin päiviin verrattuna”, ravintolapäällikkö Tapio Tuominen kertoi.

Sori Taproomin ravintoloitsija Ryan Lumb kertoi, että koronarajoitusten ollessa voimassa seuraava viikkokin on täysi arvoitus.

Ravintoloitsija Ryan Lumb ennakoi rajoitusten uutta kiristymistä jo marraskuun puolivälissä. Koska rajoitukset muuttuvat, ravintoloitsija on joutunut miettimään muun muassa sitä, kannattaako tilauksia tehdä viikoksi eteenpäin.

”Pidämme ovia auki enemmän sen vuoksi, että annamme sillä tavoin asiakkaalle signaalin siitä, että olemme olemassa ja palvelemme niin hyvin, kuin tilanne antaa myöten. Rahan takia tätä ei juuri nyt tehdä”, Lumb naurahti vinosti.

Sori Taproom on vuokrannut tilansa yksityiseltä vuokranantajalta. Se onkin ollut pelastus monella tapaa, sillä vuokrasta on voinut neuvotella.

”Monella muulla yrittäjällä ei ole siihen mahdollisuutta”, Lumb sanoi.

Sori Taproom on Hanna Isbomin kantapaikka. Siksi Isbomin ja kolmen ystävän ei ollut vaikea valita paikkaa uudenvuoden etkoille, kun aatolle suunniteltu musiikkikeikka peruuntui.

Hanna Isbom haluaa tukea koronan ahdistamia ravintoloita käymällä niissä. Isbom valmistautui vuoden vaihtumiseen illansuussa kantapaikassaan Sori Taproomissa.

”Kun ravintola menee kiinni, jatkamme tästä yhteisen ystävän luokse viettämään iltaa. Nyt, kun rajoitukset ovat päällä, koen, että on entistä tärkeämpää tukea ravintolayrittäjiä. Käyn itse esimerkiksi lounaalla niin usein kuin voin”, Isbom sanoi.

Hän kertoi käyttäneensä ravintolapalveluita koko koronaepidemian ajan mahdollisuuksiensa mukaan.

”Moni paikka, kuten tämäkin, on sen verran väljä ja meitä on pieni, tuttu porukka, enkä näe syytä sille, miksi ravintoloita ei voi tukea juuri nyt”, Isbom kertoi.