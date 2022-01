Rajoitusten jatkamisesta päättää lopullisesti Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä katsoo, että tämänhetkisten rajoitusten jatkaminen on perusteltua.

”Tilannekuva huomioiden rajoitusten jatkamiselle on perusteet”, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

”Epidemia kuormittaa nyt meidän terveydenhuoltoamme.”

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä piti kokouksensa maanantaina. Rajoitusten jatkosta päättää lopullisesti Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulanderin mukaan Husin näkökulmasta tilanne on siinä määrin hankala, että rajoitusten jatkolle on perusteita.

Koronakoordinaatioryhmä tiedottaa rajoitusten jatkosta tarkemmin tänään iltapäivällä.

Rajoitukset koskevat asiakas- ja yleisötiloja sekä yleisötilaisuuksia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki ennen joulua päätöksen, jonka mukaan julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat Uudellamaalla pitää sulkea kahdeksi viikoksi.

Sulkulistalla ovat kuntosalien ja muiden sisäliikuntatilojen lisäksi yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat, tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.

Myös huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskusten yleiset oleskelutilat ovat sulkulistalla.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan.

Avin päätöksen mukaan Uudellamaalla kiellettiin henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kolmeksi viikoksi tammikuun 17. päivään saakka.