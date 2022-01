”Tämä on iso tälli” – Pääkaupunki­seudun rajoitusten todennäköinen jatkaminen ajaa liikunta­paikkoja taloudelliseen epätoivoon

Pääkaupunkiseudun korona­koordinaatio­ryhmä suosittelee nykyisten rajoitusten jatkamista kahdella viikolla.

Lapsilla ja nuorille suunnattu sisäliikuntapuisto Superpark on joutunut pitämään ovensa kiinni joulunpyhien jälkeen rajoitusten vuoksi.

”Äh, voi ei”, parahtaa ääni puhelimessa.

Sisäliikuntapuisto Superparkin maajohtaja Kirsi Ojankoski on juuri kuullut toimittajalta pääkaupunkiseudun korona­koordinaatio­ryhmän esittämästä kahden viikon pidennyksestä nykyisiin rajoituksiin.

”Valehtelisin, jos sanoisin, etten olisi tätä skenaariota miettinyt mielessäni. Olisin kuitenkin toivonut sydämestäni, että rajoituksia ei jatkettaisi”, Ojankoski sanoo.

Koronakoordinaatioryhmä esitti maanantaina rajoitusten jatkamista kahdella viikolla, kun nykyiset rajoitukset päättyvät 10. tammikuuta.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kuntosalit, sisäliikuntatilat, yleiset saunat, uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä muut harrastustoimintaan liittyvät tilat pysyvät kiinni. Rajoitukset eivät ole koskeneet vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattua harrastustoimintaa.

Virallista päätöstä rajoitusten jatkamisesta ei vielä ole. Rajoitusten jatkamisesta tekee Lopullisen päätöksen Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Vuoden alku on tyypillisesti kuntosalien ja liikuntapaikkojen kulta-aikaa. Tänä vuonna uudenvuodenlupauksien lunastaminen joutuu odottamaan koronavirustilanteen yhä pahentuessa.

Easy Fit- ja Lady Line -kuntosaliketjujen toimitusjohtaja Jyrki Hannula tietää, että lähes koko tammikuun kestävä sulku on kylmää kyytiä yritysten kassavirralle.

”Kyllähän se on meille ihan suunnaton isku, jos rajoituksia jatketaan kaksi viikkoa eteenpäin. Meillä pitäisi olla parhaillaan päällä suurin sesonki, mutta vajaasta 50 kuntosalista yli 20 on suljettuna.”

Viivan alle tulee jäämään koko tammikuun myynti, joka kertautuu saamatta jäävinä jäsenmaksuina koko vuoden ajalle. Hannulan mukaan vuodenvaihteen sesongissa myydään tavallisesti 15–20 prosenttia vuoden kulloisistakin vuosiasiakkaista.

Vuodenvaihde on sesonkia myös lasten ja nuorten sekä perheiden ajanviettopaikoille, kuten Superparkille ja Vantaalla toimivalle kylpylä Flamingolle.

”Tämä iskee pahimpaan saumaan”, kommentoi Flamingon toimitusjohtaja Sanna Himberg.

Koulujen loma-aikaan osuvat rajoitukset tulevat aiheuttamaan kylpylälle arviolta satojentuhansien eurojen tulonmenetykset, jos rajoituksia vielä jatketaan.

”Hetken aikaa oli sellainen käsitys, että ollaan menossa eteenpäin, ja tämä tuli todella isona šokkina. Tuntuu erittäin epä­oikeuden­mukaiselta, että näin nopealla syklillä ja rajusti rajoitetaan yrittämistä ja liiketoimintaa”, Himberg sanoo.

Kylpylä on joutunut jo lomauttamaan henkilökuntaansa, jota oli resursoitu sesonkiajan ruuhkaa varten. Kylpylän toiminnoista ainoastaan kauneushoitola on voinut olla sulun ajan auki, mutta sen vaikutus liiketoimintaan on Himbergin mukaan erittäin pieni.

”Tuntuu kohtuuttomalta, että ovet ovat kiinni, kun samaan aikaan on paikkoja, missä voidaan olla täysin ilman rajoituksia ja tauti leviää.”

Pitkillä kiinnioloilla on vaikutuksensa myös yritysten kykyyn pitää henkilökuntaa palkkalistoilla.

Easy Fit- ja Lady Line -kuntosalit toimivat pääosin franchise-periaatteella, mutta ketjulla on lisäksi omia toimipisteitä. Yhteensä ketjuissa työskentelee lähes 500 ihmistä.

Työntekijöitä ei haluttu lomauttaa ennen joulua, mutta jos rajoitukset jatkuvat kuun loppuun, lomautuksilta ei voida välttyä.

”Moni yrittäjä, joka toimii ympäri Suomea, joutuu laittamaan ovet kiinni. Tämä on iso tälli”, Hannula sanoo.

Työntekijöiden jaksaminen on mielessä myös Ojankoskella.

”Sulkuja ja lomautuksia on ollut tämän kohta kahden vuoden aikana niin usein, että se vaikeuttaa jo henkilökunnan sitoutumista ja motivointia.”

Sisäliikuntapuistossa ei ole vielä jouduttu lomauttamaan työntekijöitä, vaan heidät on tulevaa avautumista varten ohjattu tekemään puistojen tehosiivousta ja huoltoa.

”Mutta neljä viikkoa on aika pitkä aika tehosiivota ja huoltaa”, Ojankoski sanoo.