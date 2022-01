Vantaa alkaa antaa kolmansia rokotuksia ilman ajanvarausta ja 5-11-vuotiaille lapsille rokotuksen ajanvarauksella.

Vantaan kaupunki tarjoaa kaikille kaupungin työntekijöille kolmannen koronarokotteen walk in -periaatteella, eli ilman ajanvarausta. Kolmas rokote on ollut tarjolla maanantaista lähtien ja se on saatavilla myös ulkopaikkakuntalaisille, jotka työskentelevät Vantaan kaupungilla.

Vantaalla on seitsemän rokotuspistettä, joista rokotteen saa. Ilman ajanvarausta saapuvien asiakkaiden tulee varautua jonottamiseen.

Myös kolmas rokote on maksuton. Tilapäisesti toisessa kunnassa oleskelevat vantaalaiset voivat ilman erillistä maksusitoumusta hakea koronarokotuksen lähimmästä rokotuspisteestä.

Ilman ajanvarausta kolmannen koronarokotteen ovat voineet jo aiemmin saada kaikki 60 vuotta täyttäneet ja terveydentilansa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat.

Ajanvarauksella kolmas rokote on saatavilla 18–59-vuotiaille.

Ensimmäinen ja toinen koronarokote ovat olleet saatavilla ilman ajanvarausta jo aiemmin kaikille 12 vuotta täyttäneille. Kaikille 5–11-vuotiaille tarjotaan ensimmäisen koronarokotteen rokotusaikoja Vantaalla. Myös Espoossa 5-11-vuotiaat voivat saada ensimmäisen rokotteen ajanvarauksella. Helsinki antoi vuoden lopussa joitain 5– 11-vuotiaiden rokotusaikoja varattavaksi.

Helsinki tiedotti tiistaina 4. tammikuuta avaavansa ajanvarauksen koronarokotukseen kaupungin työntekijöille työterveyshuollon puolella.