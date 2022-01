Järvisen mukaan huolestuttavaa viestiä kuulee nyt sekä kunnista että sairaaloiden eri yksiköistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen on huolissaan koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamasta sairaanhoidon henkilöstöpulasta.

Käytännössä tilanne Husin sairaaloissa on nyt se, että koronapotilaita on paljon ja samaan aikaan henkilöstöä on paljon poissa sekä covid-19-tautiin sairastumisten että korona-altistumiseen liittyvien karanteenien vuoksi. Tämän lisäksi tavanomainen flunssakausi on parhaillaan käynnissä, ja henkilöstöä on joululomilla.

”Husin sairaaloiden kuormitus on nyt kovilla. Esimerkiksi ennalta sovittuja leikkauksia joudutaan perumaan, ja henkilöstöä täytyy jatkuvasti siirtää pois omista tehtävistään paikkaamaan poissaoloja”, Järvinen sanoo.

Järvinen on puheissaan eri linjalla kuin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja hallintoylihoitaja Marja Renholm, jotka sanoivat HS:lle maanantaina, että henkilöstötilanne on hallinnassa.

”Tähän aikaan vuodesta sairaaloiden kuormitus on yleensäkin kovilla. Nyt tilanne on, että sakkausta on kaikilla portailla, kun potilaita on paljon ja samaan aikaan kaikkialta puuttuu tekijöitä”, Järvinen sanoo.

”Samaa viestiä kuulee nyt joka paikasta, kunnista ja sairaaloiden eri yksiköistä. Päivystykseen tulevat potilaat joutuvat odottamaan tarvitsemaansa sairaalan vuodepaikkaa yli vuorokauden, ja sairaaloista ei päästä esimerkiksi hoivakotiin tai kotihoidon pariin.”

Hurjaa vauhtia leviävä omikronmuunnos on tilanteessa olennaisessa roolissa, sillä koronatautiin sairastuminen tai virukselle altistuminen tarkoittavat olennaisesti pidempiä karanteeniaikoja ja sairauspoissaoloja kuin tavallinen flunssa.

”Kun normaalisti flunssan takia ollaan pois kolme päivää, koronan kohdalla puhutaan kymmenestä.”

Järvinen ei myöskään usko, että henkilöstötilanne tulee paranemaan loppiaisviikon jälkeen, kun lomailijat palaavat töihin. Päinvastoin.

”Luulen, että tilanne pahenee, sillä tartuntoja on koko ajan enemmän. Tällä hetkellähän tilanne on, että päivässä tulee yhtä paljon tartuntoja kuin aiemmissa korona-aalloissa tuli viikossa.”

Asiasta uutisoi ensin Yle.