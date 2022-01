Tapaninvainiossa sijaitsevan paritalon ulkoroskiksesta löytyi noin 40-vuotiaan miehen ruumis marraskuun lopulla.

Helsingin poliisi epäilee, että marraskuussa Tapaninvainiossa tapahtunutta murhaa suunniteltiin etukäteen. Esitutkinnassa on selvinnyt, että murhasta epäilty mies hankki etukäteen erilaista välineistöä, joka sopi henkirikoksen toteuttamiseen ja jälkien peittämiseen, poliisi tiedotti keskiviikkona.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi 24. marraskuuta kaksi ihmistä, 27-vuotiaan miehen ja 28-vuotiaan naisen, todennäköisin syin epäiltyinä Tapaninvainiossa tapahtuneesta murhasta.

Molemmilla marraskuussa vangituilla on taustallaan rikoshistoriaa. Teosta epäilty mies on istunut useamman vankeusrangaistuksen. Nainen on sittemmin vapautettu, koska häntä ei ollut enää syytä epäillä murhasta, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin mukaan teko vaikuttaa suunnitellulta. Murhasta epäilty mies hankki etukäteen esimerkiksi tekovälineitä.

”Hän meni tapahtuma-asuntoon varhain tekopäivän yönä, ja hänen epäillään surmanneen uhrin kirveellä”, toteaa rikostarkastaja Jari Koski tiedotteessa.

Surmaamisen jälkeen uhri paketoitiin ja jätettiin naapuritalon roska-astiaan, poliisi kertoo. Tekoväline löytyi viereisestä roskiksesta. Mies ja nainen poistuivat teon jälkeen paikalta, ja poliisi tavoitti heidät Pohjois-Suomesta.

Henkirikoksen selvittäminen lähti liikkeelle, kun poliisi sai ilmoituksen verisestä matosta ulkoroskiksessa.

Rikoksen esitutkinta on edelleen kesken. Syytteen nostamisen määräpäivä on 23. helmikuuta.