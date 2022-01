Perussuomalaisten aluevaaliehdokas Tiina Haapala väittää vaalimainoksessaan olevansa Husin valtuuston jäsen. Väite on perätön.

Perussuomalaisten aluevaaliehdokas Tiina Haapala jakaa perätöntä tietoa omissa vaalimainoksissaan. Facebookin vaalimainoksessa väitetään, että Haapala on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) valtuuston jäsen. Tieto ei kuitenkaan pidä paikkansa.

”Se oli mun mokani, että laitoin sen sillä tavalla mainokseen”, Haapala kertoo.

Haapalan mukaan Vihdin perussuomalaiset on 6. elokuuta kokouksessaan päättänyt, että Haapala on perussuomalaisten edustajana Husin valtuustossa kahden vuoden kuluttua.

”Minä istun kahden vuoden päästä sillä paikalla, en nyt. Se on jaettu paikka, se on nyt keskustan paikka ja kahden vuoden päästä se paikka tulee perussuomalaisille”, Haapala kertoo.

Haapalan virheellisestä vaalimainoksesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Haapalan mukaan Husia koskeva prosessi on ollut hänelle uusi.

”Nämähän on kaikki nimetty, ketkä tulevat valtuustoon kahden vuoden päästä. Mutta virallisia Husin valtuutetut ovat vasta sitten, kun nuija on valtuustossa kopautettu”, Haapala sanoo.

”Tästä ei olisi saanut vielä kertoa tai sitten mainoksessa olisi pitänyt näkyä jollakin tavalla, että se ei ole vielä minun paikkani”, Haapala selittää.

Haapala sanoo, että yleensä jo ennalta sovittuihin ehdokkaisiin ei tule muutoksia.

”Tietysti nyt voi tulla.”

Haapalasta on ikävää, että äänestäjille mainoksesta on nyt välittynyt se käsitys, että Haapala on jo valtuuston jäsen.

”Ajattelemattomuuttani laitoin sen noin ja vähän kiireessä sen tein. Perussuomalaisilla on rakkaita vihollisia, jotka yrittävät iskeä joka puolelle. Eli joku on toimittajille soitellut.”

Haapala ei ole saanut suoraan äänestäjiltä yhteydenottoja vaalimainoksen väärästä tiedosta.

”Minut tunnetaan Vihdissä. En kai minä tahallani mitään potaskaa pistä mainokseen.”

Haapala on saanut ojennusta myös omiltaan ja asian nostamista esiin perussuomalaisten kesken on myös ehdotettu.

Haapala on ehdokkaana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Vihdin kunnanvaltuuston jäsen.