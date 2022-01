Helsingin koulutuksen ja kasvatuksen apulaispormestari Nasima Razmyar puolestaan pitää ajatusta etäopetuksesta katastrofaalisena.

Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen (kok) mukaan kaupungin koulut aloittavat lähtökohtaisesti lähiopetuksessa tulevana maanantaina.

”Odotamme tietysti hallituksen linjauksia, jotka ovat koulujen osalta jo ylipäätään pahasti myöhässä”, Vartiainen kertoo HS:lle osoittamassaan sähköpostiviestissä.

”Lähtökohtaisesti lähdemme kuitenkin edelleen siitä linjauksesta, että kouluihin palataan Helsingissä lähiopetuksessa tulevana maanantaina. Terveysturvallisuustoimiin kiinnitetään erityistä huomiota, maskeja käytetään kolmannesta luokasta ylöspäin ja rokotukset etenevät kouluilla 18.1. alkaen.”

Perusopetuslain mukaan etäopetukseen siirtymisestä päättää opetuksen järjestäjä. Päätös on siis Helsingin omissa käsissä.

Julkinen keskustelu kevätlukukauden aloittamisesta etänä virisi keskiviikkona, kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi aikovansa ehdottaa sitä. HS:n tietojen mukaan koronaministeri­ryhmä käsittelee perjantaina kokouksessaan muun muassa etäopetuskysymystä.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi torstaina HS:lle, että laki turvaa esikoulun sekä 1.–3. luokkien lähiopetuksen eikä ministeriö esitä niiden siirtämistä etäopetukseen.

Pormestari Vartiaisen mukaan Helsingissä on valmiudet myös etäopetukseen siirtymiseen.

”Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin kyetään siirtymään tarvittaessa, mikäli yksittäisen luokan tai koulun tilanne niin vaatii tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto niin määrää.”

”Selvää on, että etäkoulu voi kuitenkin toteutua vain osana laaja-alaisempaa yhteiskunnan sulkutilaa – sen tulisi olla keinoista viimeinen. Lapset ja nuoret eivät voi toimia ensisijaisina kärsijöinä tilanteessa, jossa rajoitustoimet eivät ulotu esimerkiksi kaikkiin aikuisten rientoihin.”

Apulaispormestari Nasima Razmyar (sd).

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) on keskiviikkoiltana tulleesta tiedosta hämmästynyt.

”Tämä ajatus etäkouluun siirtymisestä on katastrofaalinen. Ennen joulua hallitus teki päätöksen, että etäopetukseen siirtyminen on vihoviimeinen keino”, Razmyar sanoo.

Razmyarin mielestä Helsingin näkökulmasta on hankalaa, että tilanteessa, jossa perheet haluavat varmuutta ja selkeää viestintää, ilta-aikaan ennen loppiaista tulee viesti näin merkittävästä asiasta.

Helsinki on valmistautunut palaamaan lähiopetukseen. Kouluissa on valmistauduttu siihen, että kolmasluokkalaisille ja sitä vanhemmille on tulossa maski­pakko. Viikolla kolme kouluissa on ollut tarkoitus aloittaa 1–5-luokkalaisille korona­rokotusten tarjoaminen.

”Haittavaikutukset ovat merkittäviä. Ammatillisessa koulutuksessa jopa 30 prosenttia opiskelijoista on erityisen tuen tarpeessa. He, jotka ovat nyt abeja, heillä koko lukio-opinnoista yli puolet on mennyt etäopetuksessa”, Razmyar sanoo.

