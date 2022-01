Helsingin Jätkäsaaren rokotuspisteellä ei tarvinnut perjantaina jonottaa kuin korkeintaan muutaman minuutin ajan. Aiemmin viikolla pisteelle oli ollut pitkät jonot.

Helsingin Jätkäsaaren rokotuspisteelle tulijoita odotti perjantaina aamupäivällä kaksi iloista yllätystä. Rokotusta ei tarvinnut jonottaa lainkaan, ja rokotuksen jälkeen suositeltiin vain viiden minuutin odotusta aiemman viidentoista sijaan, jos aiemmat rokotukset ovat sujuneet ilman jälkiseuraamuksia.

Suoraan sisälle kävelleet ihmiset kertoivat varautuneensa pitkiin jonoihin.

”Panikoin etukäteen, että joudun jonottamaan pitkään pakkasessa. Tämä puolen minuutin odotus sisällä oli mahtavaa”, nimettömänä pysyttelevä nainen sanoi ja asteli ilmoittautumisen jälkeen suoraan rokotettavaksi.

Rokotuksen jälkeistä viisiminuuttista viettävä Kristiina Kauppinen oli myös varautunut pitkään jonottamiseen.

”Rokottamisen nopeus ja sujuvuus tuntuvat hyvältä, kun olen vielä joululomallakin. Palaan töihin Sakarinmäen päiväkotiin maanantaina”, Kauppinen kertoi.

Kauppisella oli aika kolmanteen rokotukseen vasta tammikuun lopulle, mutta hän sai aikaansa aikaistettua.

”Koronavirusta on nyt niin paljon liikkeellä, että halusin kytätä koneen äärellä, josko ajan saisi jo täksi päiväksi. Kolme aikaa meni ohi, mutta neljännen tarjolle tulleen sain napattua.”

Kauppista arveluttaa, miten turvallista päiväkodissa on ensi viikolla työskennellä ja olla hoidossa. Säätiedotuksen mukaan pakkasta on Helsingissä 13 astetta, mutta ilma tuntuu kuin olisi -18 astetta.

”Kovalla pakkasella pieniä lapsia voi ulkoiluttaa korkeintaan tunnin kerrallaan, joten päivä kuluu pitkälti sisällä, mikä lisää tartuntariskiä. Onneksi ehdin kehittää lisää vastustuskykyä edes kolmen päivän ajan.”

Keskiviikkona Jätkäsaaren rokotusjono oli pari sataa metriä ja ulottui hotelli Clarionille asti. Miksi perjantaina jonoa ei ollut juuri lainkaan?

”Keskiviikon jonot johtuivat rokottajien sairastumisista. Tälle päivälle on annettu tuhat aikaa vähemmän kuin keskiviikolle, ja rokottajien määrä on tasapainossa annettuihin rokotusaikoihin. Jonoa ei ole, mutta rokottajilla on koko ajan asiakkaita”, aulahenkilöiden esimies Jerry Savelainen sanoo ja kuvailee päivää ”täydelliseksi onnistumiseksi”.

Aulahenkilöiden esimies Jerry Savelainen vakuuttaa, että vaikka rokotusjono näyttäisi pitkältä, se purkautuu nopeasti.

Savelainen huomauttaa, ettei pitkiäkään jonoja kannata pelästyä.

”Sanoisin, että jono kuin jono purkautuu parissakymmenessä minuutissa.”

Savelainen sanoo yllättyneensä, miten rauhallisesti ihmiset keskiviikkona jonottamiseen suhtautuivat. Muutama purki turhautumistaan sanallisesti, mutta huutamaan ei käynyt kukaan.

Savelainen on työskennyllyt rokotuspisteellä yli vuoden.

”Minulle on haistateltu silloin tällöin, ja aluksi se tuntui hyvin pahalta, mutta olen oppinut sietämään kaikenlaista. Minkäänlaista fyysistä uhkaa en ole kertaakaan kokenut.”

Jos ihminen valittaa jonottamisesta, henkilökunta kehottaa häntä antamaan asiasta palautetta virallisia kanavia pitkin.

"Kukaan ei ole jatkanut valittamista rokotuksen jälkeen, joten piikki saa ihmiset rauhoittumaan”, Savelainen sanoo ja naurahtaa.