Abiturientti Lilli Rossi kaipaa kouluyhteisöä. Sanna Tyryn ja Jani Rantalan perheessä etäkoulua on ehditty harjoitella, vaikka siihen ei haluttaisikaan mennä.

Espoolaisten Sanna Tyryn ja Jani Rantalan kolmilapsisessa perheessä toivotaan, että tänä keväänä perheen tyttöjen ei tarvitsisi olla etäkoulussa.

Yhdeksäsluokkalainen Moona Rantala, seitsemäsluokkalainen Hilla Rantala ja neljäsluokkalainen Eedit Rantala käyvät Ruusutorpan koulua.

Perheen äiti Sanna Tyry ei toivo etäkoulua siitäkään huolimatta, että hän tietää, että nyt koko perhe ja koulun opettajat ovat siihen valmiimpia kuin etäkoulun ensimmäisellä jaksolla.

”Etäkoulu ei tunnu nyt järkevältä ja toivottavalta lasten kannalta, vaikka se meillä loppujen lopuksi ihan hyvin sujuikin. En myöskään usko, että etäkoulu auttaa tässä vaiheessa hidastamaan koronaepidemiaa. En pidä sitä oikeana keinona.”

Tyryn mukaan rokotukset ottanut perhe ei pelkää koulusta mahdollisesti saatavia koronatartuntoja.

”Tartunnan voi tällä hetkellä saada mistä päin vain, mutta jos lähiopetukseen päästään, sinne myös mennään. En ole missään vaiheessa harkinnut, että ottaisin lapset kotiin, jos kouluun voi mennä.”

Sanna Tyry sekä Jani, Moona (musta takki), Hilla (valk takki) ja Eedit Rantala kotonaan Etelä-Leppävaarassa.

Espoolaisperheellä on monenlaisia kokemuksia etäkoulusta. Huonot kokemukset ovat ensimmäiseltä koronakeväältä 2020.

”Opettajat eivät ymmärrettävistä syistä vielä olleet niin homman tasalla. Tytöt saattoivat saada listan kolmen viikon hommista ja heidät jätettiin yksin tekemään tehtäviä.”

Viime keväänä opettajat olivat Tyryn mukaan kehittäneet keinojansa paljon paremmiksi ja kontakti kouluun oli parempi.

Tyrylle etäkoulujakso tarkoitti silti paljon säätämistä ja loputonta ruoanlaittoa. Ruokaa piti tehdä usein, vaikka perhe hyödynsi myös Espoon ruokajakelua oppilaille. Lisääntyvä kotikokkailu on edessä tänä keväänäkin, jos etäkouluun taas siirrytään.

Kaksi vanhinta tyttöä sopeutuivat Tyryn mukaan etäkouluun hyvin ja tykkäsivätkin siitä.

”Meidän pienimmäisessä oli enemmän paimentamista. Koulusta piti hakea monistenippuja, ja lapsi suurin piirtein yritti karata ovista ja ikkunoista. Meidän vanhempien piti yrittää olla opettajana.”

Samaan aikaan vanhempien piti tehdä omat työnsä, vaikka lasten koulunkäynnin takia siihen tuli koko ajan keskeytyksiä. Sanna Tyry on tehnyt koko ajan etätöitä, hänen miehensä on ollut myös toimistolla.

Ressun lukion abiturientti Lilli Rossi on opiskellut suuren osan lukioajastaan koronarajoitusten takia etäopetuksena kotona.

Heti ensimmäisenä lukiovuotena etäopiskelua oli maaliskuun alusta kevätlukukauden loppuun ja toisena vuotena joulukuusta maaliskuun loppuun. Häntä harmittaa, jos vielä viimeiselle abikeväällekin tiedossa on etäopiskelua.

”Eniten harmittaa se, että ei pääse näkemään kavereita. Opiskelu on etänäkin ollut ihan ok, koska opettajat ovat sen hyvin hoitaneet. Tosi pienellä kynnyksellä on pystynyt pyytämään apua.”

Ressun lukion abiturienttia Lilli Rossia harmittaa, jos vielä abikeväänäkin pitää olla etäopetuksessa. Iso osa lukiota on muutenkin mennyt etäopetuksessa.

Rossilla on abikeväänään ennen kirjoituksia pelkästään kertauskursseja.

”Lukion kakkosen keväällä minulla oli jo kertauskursseja etänä. Niistä kyllä lähti paljon hyötyä pois. Ei samalla tavalla pystynyt olemaan tunnilla ja kysymään opettajalta ja saamaan palautetta nopeasti.”

Kertauskurssilla tehdään paljon itse jo nyt. Rossi pelkää, että mahdollisen etäopiskelun myötä opiskelusta tulisi vielä enemmän vain itse tekemistä.

Vaikka itsenäinen opiskelu on tähän asti sujunut pääosin hyvin, on Rossi kaivannut etäjaksoilla kouluyhteisöä. Hän muutti viime huhtikuussa Kirkkonummelta omaan asuntoon Alppilaan ja asuu kahdestaan rhodesiankoiransa Eikan kanssa.

Rossin mukaan kotona neljän seinän sisällä opiskelu alkoi vaikuttaa hänen mielialaansa.

”Kun opiskelee koko ajan samassa tilassa, jossa myös asuu ja nukkuu, onhan se aika puuduttavaa.”

Rossin mukaan hän ja hänen lukiokaverinsa kyllä ymmärtävät koronatilanteen. Siitä huolimatta opiskelijoita harmittaa etäopiskelu.

”Kaikki ovat huomanneet, miten tärkeä itse kouluympäristö on. Vaikka olisi vain koululla itse tekemässä tehtäviä, niin se on paljon kivempaa kuin omassa huoneessa.”

Opiskelijoiden perinteisiä yhteisiä tapahtumiakaan ei ole voinut järjestää. Vanhojen tanssit jäivät väliin, samoin koulun matkat.

Lilli Rossi muutti viime keväänä Kirkkonummelta omaan asuntoon Alppilaan, joten etäopiskelu on muutenkin yksinäistä, kun ei ole seuraa edes perheenjäsenistä. Kuvassa myös rodesiankoira Eikka.

Helsingin Sanomat kysyi loppiaisena lukijoiden ajatuksia etäkoulusta. Vaikka monia ajatus etäopetuksesta huolestutti, moni myös toivoi, että koulut siirtyisivät etäopetukseen.

”Eihän kukaan ole etään huvikseen siirtymässä, vaan tässä epidemiatilanteessa välttämättömistä syistä tartuntojen hillitsemiseksi. Julkisuudessa esitetyt koululaisten maskisuositukset ovat yhtä tyhjän kanssa niin kauan kuin maskipakkoa ei ole. Samaten turvavälit koulussa on täysi vitsi, jos opetusryhmiä ei olla valmiita pienentämään”, kirjoitti eräs vastaaja.

Osa Helsingin Sanomien kyselyyn vastanneista vanhemmista myös kertoi pitävänsä mieluummin lapset kotona, vaikka etäkoulua ei tulisikaan.

”Lasten kouluun lähettämisen tässä koronatilanteessa koemme vastuuttomana tekona. Lapsilla on oikeus tulla suojelluksi koronatartunnoilta, eikä heitä tule väkisin koulussa koronalle altistaa”, kirjoitti eräs vastaaja.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila esitti keskiviikkona, että päätös etäkouluun siirtymisestä tehtäisiin poikkihallinnollisessa koronaministerityöryhmässä. Päätösvalta asiassa ei kuitenkaan ole ministeristöllä vaan kunnilla ja aluehallintovirastoilla.

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat vastustaneet ajatusta etäopetukseen siirtymisestä. Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kerrottiin perjantaina, että mahdollinen päätös etäopetukseen siirtymisestä tehdään vasta ensi viikon aikana.

Helsingissä kouluista vastaava toimialajohtaja Satu Järvenkallas ilmoitti perjantaina vanhemmille Wilma-viestissä, että kevätlukuvuosi käynnistyy normaalisti lähiopetuksessa.