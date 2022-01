Myös päivystys­numero ja hätänumero ovat ruuhkautuneet, koska ihmiset soittavat niihin tarpeettomasti.

Meilahden päivystyksessä on odotettu pahimmillaan lähemmäs kolme päivää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) päivystykset ovat edelleen pahasti ruuhkautuneet. Potilaat ovat pahimmillaan joutuneet odottamaan osastolle pääsyä lähemmäs kolme vuorokautta.

Perjantaiaamuna Meilahden päivystyksessä pisin odotusaika oli ollut 62 tuntia, Haartmanin päivystyksessä 56 tuntia ja Peijaksessa 44 tuntia.

Joulun aikaan päivystykseen hakeutui ihmisiä hakemaan koronatestiä. Päivystyksiin hakeuduttiin myös lievissä koronaoireissa. Näiden ihmisten määrä on Husin päivystyksen toimialajohtaja Maaret Castrénin mukaan vähentynyt, mutta tilanne on edelleen kriittinen.

Ruuhkien taustalla on terveydenhuollon prosessien sakkaaminen ja pahentunut koronavirusepidemia, Castrén sanoo.

”Tulppa on koko systeemissä. Päivystyksestä ei päästä tarpeeksi nopeasti osastoille, eikä osastoilta perusterveyden­huoltoon.”

Pahentunut koronatilanne lisää potilasmääriä entisestään, ja myös lääkäreitä ja hoitajia on paljon sairaana. Vuodepaikkoja joudutaan pitämään tyhjillään, koska hoitavaa henkilökuntaa ei riitä.

”Meillä on toistasataa sairaalapaikkaa tyhjillään. Ei potilasta voida laittaa sairaalapaikalle, jossa kukaan ei ehdi käydä häntä katsomassa.”

Castrénin mukaan päivystysavun numero 116117 on niin ikään ruuhkautunut. Tämä on saanut ihmiset soittamaan hätänumeroon, mikä on johtanut ambulanssien ennätyskorkeisiin ajomääriin.

”Siitä syntyy noidankehä. Ihmiset pyrkivät hoitoon vääriä reittejä pitkin, ja systeemi sakkaa entisestään.”

Päivystysnumeroon 116117 ei pidä soittaa, jos ei ole sairas, Castrén muistuttaa. Numeroon on soitettu viime viikkoina paljon koronaneuvonta-asioissa.

Hätänumeroon puolestaan soitetaan vain hätätilanteissa, joissa ensihoito tarvitaan kiireellisesti paikalle.

Myös terveyskeskuksista ja yksityisiltä lääkäriasemilta on Castrénin mukaan ohjattu potilaita tarpeettomasti yhteispäivystykseen. Terveydenhuollon jonot ovat nyt monin paikoin pitkiä, mutta päivystykseen ei silti pidä tulla sinne kuulumattomissa asioissa.

”Nyt pitäisi jokaisen malttaa odottaa rauhassa oikeaa hoitopaikkaa.”

Tilanne Husin päivystyksissä on Castrénin mukaan poikkeuksellisen vakava.

”Tavallista on, että yksittäiset potilaat saattavat odottaa lähes kolme vuorokautta johonkin tiettyyn yksikköön pääsyä. Näin tapahtuu muutaman kerran kuukaudessa.”

”Mutta tällaista tilannetta, että ruuhka jatkuu yhtä pahana viikosta ja päivästä toiseen, ei ole ollut koko epidemian aikana.”