Keski-ikäisen naisen epäillään kuolleen jo torstai-iltana.

Poliisi sai lauantaina ilmoituksen Pasilasta löytyneestä vainajasta.

Helsingin poliisi löysi kuolleen naisen Pasilasta sillan alta, kauppa­keskus Triplan lähistöltä.

Kuollut oli poliisin tutkimusten perusteella ollut löytöpaikalla jo jonkin aikaa. Hänen epäillään kuolleen jo torstai-iltana 6. tammikuuta.

Poliisi ei epäile asiassa rikosta, mutta naisen henkilöllisyys ei ole toistaiseksi selvinnyt.

Kuollut nainen on noin 35–45-vuotias ja hoikkavartaloinen. Hän on noin 170 cm pitkä ja hänellä on tummanruskeat, hieman kihartuvat, olkapäille ulottuvat hiukset. Hänen silmänsä ovat ruskean ja vihreän sävyiset. Naisella oli löytöhetkellä jalassa koon 43 jalkineet.

Poliisi pyytää asiasta tai kuolleesta naisesta jotain tietäviä ottamaan yhteyttä Helsingin poliisin vihjesähköpostiin analyysi.helsinki@poliisi.fi.